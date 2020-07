Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Xbox hat seine Spielekonsole der nächsten Generation vorgestellt, die Xbox Series X , die Ende 2020 veröffentlicht wird. Aber wussten Sie, dass es eine andere, billigere Maschine der nächsten Generation gibt, die in den Läden erhältlich sein könnte?

Eine Xbox Series S wird seit einiger Zeit gemunkelt, hauptsächlich unter dem Codenamen Lockheart, und Gerüchte deuten darauf hin, dass sie auch in der kommenden Ferienzeit starten könnte.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Xbox Series S wissen müssen, basierend auf den Spekulationen, die wir bisher gesehen haben.

Als Phil Spencer während der E3 2018 zum ersten Mal neckte, was als nächstes von Xbox kommen würde , schlug er vor, dass sich mehr als eine Maschine am Horizont befinden könnte.

Seitdem hat das Unternehmen die Xbox Series X offiziell bestätigt, die "Holiday 2020" veröffentlicht wird. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein singendes und tanzendes Kraftpaket einer Konsole handelt, das wahrscheinlich einen angemessenen Preis hat, wurde viel darüber geredet, dass wir auch ein billigeres, weniger spezielles Modell sehen werden.

Das begann mit dem Codenamen "Lockheart".

Im Dezember 2019 wurde vorgeschlagen, zwei neue Konsolen zu entwickeln: Anaconda und Lockheart. Ersteres wird als Serie X (früher auch als Project Scarlett bekannt) angesehen, während das andere seit kurzem als Xbox-Serie S erscheint.

Es wird angeblich ein abgespeckter Ersatz für die Xbox One S und / oder Xbox One X (die kürzlich eingestellt wurde ) sein, mit weniger Leistung als die Serie X, aber mit der Fähigkeit, Spiele in (fast) 4K HDR zu spielen.

Wir wissen noch nicht, wie es aussehen wird, aber wir hoffen, dass es so etwas wie das exzellente Modell -Rendering ist, das der Reddit-Benutzer JiveDuder (oben) erstellt hat.

4 Teraflops Grafikverarbeitungsleistung

1440p-Spiele mit bis zu 60 fps

Raytracing-Unterstützung

SSD-Speicher

Kein Laufwerk

Wir kennen noch nicht die vollständigen Spezifikationen der Serie S, aber Gerüchten zufolge verfügt sie über 4 Teraflops GPU-Rechenleistung. Das ist dramatisch niedriger als bei der Serie X (mit 12 TFLOPS) und sogar niedriger als bei der Xbox One X (mit 6 TFLOPS). Wenn Sie jedoch bedenken, dass die PS4 Pro über etwas mehr als 4 TFLOPS GPU-Leistung verfügt, können Sie feststellen, dass sie für einen Einsteiger immer noch sehr beeindruckend ist.

Als Next-Gen-Konsole soll die Xbox Series S auch über Raytracing-Funktionen (wie das leistungsfähigere Geschwister) und SSD-Speicher verfügen, um das Laden zu beschleunigen und das Spiel sofort wieder aufzunehmen.

Die maximale Auflösung für Spiele wird mit 1440p anstatt mit vollem, nativem 4K angegeben und führt Spiele mit bis zu 60 fps aus.

Das vielleicht seltsamste aktuelle Gerücht über die Serie S ist, dass es ohne ein physisches Medienlaufwerk kommen wird. Die Xbox Series X wird einen 4K-Blu-ray-Player haben - ähnlich wie der One S und der One X -, aber die Series S soll eher der Xbox One S All-Digital Edition ähneln und daher von digitalen Downloads und Streaming abhängig sein.

August Enthüllung möglich

Der beliebte Gedankengang ist, dass die Xbox Series S in dieser Weihnachtszeit neben der Xbox Series X verfügbar sein wird, obwohl dies alles andere als bestätigt ist.

Hoffentlich werden wir im August mehr herausfinden, wie Gerüchte vermuten lassen .

Während des Xbox Games Showcase im Juli werden wir wahrscheinlich nicht mehr hören. Wie Xbox Exec auf Twitter gepostet hat, dreht sich im Showcase ausschließlich um Spiele und Spiele allein ...

Ich weiß, dass alle auf Xbox Games Showcase am kommenden Donnerstag gespannt sind. Ich habe einige wilde Erwartungen gesehen. Wenn diese Show hilfreich ist, hat sie einen Schwerpunkt: Spiele. Keine Geschäfte, Geräte oder ähnliche Neuigkeiten, nur Spiele. Eine ganze Show, die ungefähr eine Stunde dauerte, konzentrierte sich auf Spiele. Hoffe es gefällt euch! https://t.co/eIPBsJtLbJ - Aaron Greenberg @ (@aarongreenberg) 16. Juli 2020

Möglicherweise um die 300 Pfund

Dies ist derzeit wahrscheinlich die größte offene Frage zur Maschine: Wie viel kostet sie?

Wenn Xbox es für erforderlich hält, eine zweite, billigere Serienkonsole zur Verfügung zu haben, bedeutet dies, dass die größere, besser spezifizierte Maschine der nächsten Generation ein Paket kostet. Und wenn die Xbox One S (die einzige aktuelle Konsole ohne Rabatt) weiter verkauft werden soll, können wir uns vorstellen, dass die Serie S irgendwo in der Mitte dieser Konsole sitzen wird.

Das bedeutet im Grunde, dass es zwischen 250 und 350 Pfund liegen wird.

Es wurde ein neues Microsoft-Dokument ausgegraben , das erneut auf die Existenz einer zweiten Xbox der nächsten Generation hinwies. The Verge schlug auch vor, dass die Maschine anstelle eines Debüts während des July Games Showcase während eines besonderen Ereignisses im August 2020 auftreten könnte.

Windows Central schlug vor, die Xbox Series S - ehemals Lockheart - im Mai 2020 offiziell anzukündigen.

Zwei interne Codenamen für die Xbox-Konsolen der nächsten Generation sind in die Wildnis geraten .

Phil Spencer betrat die Bühne während der Xbox-Keynote auf der E3 2018 und enthüllte, dass neue Xbox- "Konsolen" in der Entwicklung sind.