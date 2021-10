Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie wissen es vielleicht nicht, aber Google Assistant funktioniert wirklich gut mit der Xbox Series X , S und Xbox One.

Ähnlich wie bei der Amazon Alexa-Integration ermöglicht Microsoft Ihnen, Ihre Xbox mit Sprachbefehlen von Google Assistant zu steuern, sei es zum Starten von Spielen und Apps, zum Ein- und Ausschalten der Konsole oder zum Anhalten von Videos.

So funktioniert die Integration.

Zur Sprachsteuerung einer Xbox benötigen Sie die Google Home App für iOS und Android oder ein Google Assistant-fähiges Gerät wie Google Home. Google Assistant wird nicht lokal auf der Xbox ausgeführt, daher kann er nur Befehle von anderen Apps/Geräten empfangen, auf denen Google Assistant ausgeführt wird.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 6 Oktober 2021

Die Schritte, die Sie auf Ihrer Konsole ausführen müssen, sind unten (von denen einige möglicherweise bereits für Sie erledigt wurden):

Stellen Sie Ihren Power-Modus auf Instant-On:

Drücken Sie die Xbox-Taste, um den Guide zu öffnen.

Wählen Sie Profil & System > Einstellungen > Allgemein > Energiemodus & Start.

Wählen Sie Instant-on aus dem Dropdown-Menü Power mode aus.

Digitale Assistenten aktivieren. Gehen Sie zu Profil & System > Einstellungen > Geräte & Verbindungen > Digitale Assistenten und wählen Sie dann Digitale Assistenten aktivieren.

Melden Sie sich bei Ihrer Xbox an.

Wechseln Sie nun zu Ihrem Telefon und folgen Sie den nächsten Schritten:

Tippen Sie in der Google Home App für iOS oder Android auf "Hinzufügen", "Gerät einrichten", "Haben Sie bereits etwas eingerichtet?" oder nach Xbox suchen.

Wählen Sie Xbox aus und melden Sie sich mit dem Microsoft-Konto an, das Sie auf der Xbox verwenden.

Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Xbox mit Ihrem Google Assistant-Gerät zu koppeln und geben Sie Ihren Xbox-Gerätenamen an.

Wenn Sie alles eingerichtet haben, versuchen Sie es mit den folgenden Sprachbefehlen:

Hey Google, spiele Gears 5 auf der Xbox.

Hey Google, schalte Xbox ein.

Hey Google, schalte Xbox aus.

Hey Google, starte YouTube auf der Xbox.

Hey Google, pausiere auf der Xbox.

Hey Google, setze auf Xbox fort.

Hey Google, lauter auf der Xbox.

Hey Google, mach einen Screenshot auf der Xbox.

So einfach ist das – Sie sind jetzt mit Google Assistant auf Ihrer Xbox eingerichtet. Es liegt also an Ihnen, zu sehen, wie viel Sie davon nutzen können!