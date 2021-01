Xbox Game Pass für PC: Alles, was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Microsoft seinen Xbox Game Pass-Dienst für Xbox One zum ersten Mal startete, konnten PC-Spieler damit auf eine kleine Auswahl von Windows 10-Titeln zugreifen.

Sie nutzten die im Dienst gehosteten Cross-Play-Spiele, die auf Xbox One und PC funktionieren. Im Sommer 2019 führte das Unternehmen jedoch eine Version von Game Pass speziell für Windows 10-Titel ein.

Seitdem hat es sich zu einem hervorragenden Service entwickelt, mit mehr als 200 PC-Spielen für eine geringe monatliche Gebühr.

Hier finden Sie alles, was Sie über Xbox Game Pass für PC wissen müssen.

Xbox Game Pass ist ein monatlicher Abonnementdienst, der eine Bibliothek mit vollständigen Spielen zum Herunterladen und Spielen auf Ihrem Computer ohne weitere Gebühren bietet.

Die Liste der Spiele wird jeden Monat kuratiert und aktualisiert, wobei einige hinzugefügte und einige weniger beliebte Titel entfernt werden. Sie müssen nur die angebotenen herunterladen und so viel spielen, wie Sie möchten - als ob Sie das Spiel direkt gekauft hätten.

Die PC-Version des Dienstes ist exklusiv für Spieler unter Windows 10 .

Es ist auch als Teil von Xbox Game Pass Ultimate erhältlich, das über 200 Xbox One-, Xbox 360- und Original-Xbox-Spiele (sowie X / S-Spiele der Xbox-Serie, sofern verfügbar) umfasst. Mit Xbox Game Pass Ultimate erhalten Sie auch Zugriff auf Cloud Gaming , um Spiele auf Android-Geräten, EA Play (ab November) und Xbox Live Gold zu spielen.

In Großbritannien kostet der Xbox Game Pass für den PC £ 7,99 pro Monat . In den USA sind es 9,99 US-Dollar pro Monat .

Neue Abonnenten können den ersten Monat für nur £ 1 / $ 1 erhalten.

Wenn Sie auch eine Xbox One besitzen, ist Xbox Game Pass Ultimate möglicherweise ein viel besseres Angebot (wie oben beschrieben). In Großbritannien kostet es 10,99 GBP pro Monat, in den USA 14,99 USD pro Monat.

Es werden immer über 200 Spiele für die PC-Gaming-Community verfügbar sein. Die Liste enthält alle neuen Xbox Studios-Titel am Tag ihrer Veröffentlichung, die nach ihrer Übernahme durch Microsoft bald alle Bethesda-Titel enthalten werden .

Einige von ihnen erscheinen auch in unseren besten PC-Spielen, um eine Zusammenfassung zu kaufen , und zeigen, wie gut ein Game Pass ist.

Eine Pestgeschichte: Unschuld

Age of Empires: Definitive Ausgabe

Age of Empires II: Definitive Ausgabe

Age of Empires III: Definitive Ausgabe

Zeitalter der Wunder: Planetfall

Alan Wake

Alien: Isolation

Alvastia Chroniken

Unter uns

Affe raus

Arche: Überleben entwickelt

Astrologe

Astroneer

Battle Chasers: Nightwar

Battlefleet Gothic: Armada 2

Battletech

Battletech Söldnersammlung

Battletoads

Blair Witch

Modernste

Blutbefleckt: Ritual der Nacht

Brückenkonstruktor-Portal

Broforce

Ruf des Meeres

Aas

Carto

Celeste

Kinder von Morta

Städte: Skylines

Clustertruck

Comanche

Company of Heroes 2: Komplette Sammlung

Steuerung

Durchgreifen 3

CrossCode

Seelen überqueren

Kreuzfahrerkönige III

Darksiders Genesis

Tag des Tentakels remastered

Bei Tageslicht tot

Tote Zellen

Das Spiel des Todes

Deep Rock Galactic

Errette uns den Mond

Nachkommen

Disgaea 4 Complete +

Entehrt 2

Disneyland Abenteuer

Nicht verhungern: Giant Edition

Ewiges Schicksal

Double Kick Heroes

Downwell

Dragon Quest XV S: Echos eines schwer fassbaren Zeitalters - Definitive Edition

Dungeon der Endlosen

Eastshade

Endlose Legende

Endloser Raum 2

Betritt den Gungeon

Europa Universalis IV

F1 2019

Faeria

Fallout 76

Landwirtschafts-Simulator 17

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy XV

Fischen Sim World: Pro Tour

Fünf Nächte bei Freddy

Fünf Nächte bei Freddy 2

Fünf Nächte bei Freddy 3

Fünf Nächte bei Freddy 4

Fünf Nächte bei Freddy: Original

Für den König

Forager

Forza Horizon 4

Forza Motorsport 7

Frostpunk

Vollgas Remastered

Gato Roboto

Gears of War: Ultimative Ausgabe

Zahnräder des Krieges 4

Zahnräder 5

Zahnradtaktik

Ziegensimulator

Golf mit deinen Freunden

Gonner2

Gierfall

Grimmiger Fandango

Gris

Grounded - Spielvorschau

Guacamelee 2

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo 2: Jubiläum

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo Reach

Halo: Spartanischer Angriff

Halo: Spartanischer Streik

Halo: Die Master Chief Collection

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Oase

Hearts of Iron IV: Kadettenausgabe

Hau ruck

Hellblade: Senuas Opfer

Hallo Nachbar

Hohlritter

Hotline Miami

Menschlicher Fall flach

HyperDot

Hypnospace Outlaw

Ikenfell

Unteilbar

Infinifactory

Ungerechtigkeit 2

Es lauert unten

Katana Zero

Kathy Rain

Killer Instinct: Definitive Edition

Ritter und Fahrräder

Kühlen Kopf

Einsame Berge: Abwärts

Machinarium

Marvel vs. Capcom: Unendlich

MechKrieger 5: Söldner

Metro: Last Light Redux

Microsoft Flight Simulator

Mittelerde: Schatten des Krieges

Minecraft Dungeons

Minit

Mistover

Momodora: Träumerei im Mondlicht

Monster Sanctuary

Monsterzug

Schwarzarbeiter

Moonlighter: Komplette Ausgabe

Mutter Russland blutet

MotoGP 20

Klinge Warband

Auszug

MudRunner

Meine Zeit in Portia

Neon Abyss

Neue Super Luckys Tale

Nachtanruf

Nacht im Wald

Niemandshimmel

Nirgendwo Prophet

Überwachung

Ori und der blinde Wald: Definitive Edition

Ori und der Wille der Irrlichter

Aus dem Park Baseball 21

Verkocht! 2

Ochsenfrei

Pathologisch 2

Phoenix Point

Pikuniku

Säulen der Ewigkeit: Hero Edition

Plebby Quest: Die Kreuzzüge

Power Rangers: Kampf um das Gitter

Wut 2

ReCore: Definitive Edition

Herrschaft: Game of Thrones

Resident Evil 7 Biohazard

Aufstieg der Nationen: Erweiterte Ausgabe

River City Girls

Rush: Ein Disney-Pixar-Abenteuer

ScourgeBringer

Meer der Diebe

Meersalz

Schattenkrieger 2

Töte den Turm

Spiritfarer

Star Renegades

Zustand des Verfalls 2: Juggernaut Edition

Stellaris

Fremde Dinge 3: Das Spiel

Straßen der Wut 4

Straßen des Schurken

Subnautica

Sunset Overdrive

Super Luckys Tale

Mars überleben

Tales of Vesperia: Definitive Ausgabe

Sag mir warum: Kapitel 1 - 3

Tetris-Effekt

The Bards Tale ARPG: Remastered und Resparkled

The Bards Tale IV: Directors Cut

Die Bards Tale Trilogie

Der dunkle Kristall: Taktik des Zeitalters des Widerstands

The Dark Pictures Anthology: Mann von

Die Gärten zwischen

Die lange Dunkelheit

Der Messenger

Die äußeren Welten

Die Welle 2

Die Schwerter von Ditto: Moros Fluch

Der Touryst

Der Turing-Test

Klopfer

Fahrschein

Qual: Gezeiten von Numenera

Absolut genauer Kampfsimulator

Touhou Luna Nächte

Trailmaker

Trainiere Sim World 2020

Zwei-Punkte-Krankenhaus

Untergraben

Widerspenstige Helden

Bis zum Ende

VA-11 Hall-A Cyberpunk

Vambrace: Kalte Seele

Leere Bastarde

Wargroove

Wasteland 2: Directors Cut

Ödland 3

Ödland remastered

Wir freuen uns über wenige

Westlich von Dead

Was für Reamins von Edith Finch

Wilmots Lagerhaus

Zauberer der Legende

Wolfenstein: Jungblut

Welt des Grauens

Weltkrieg Z

Würmer WMD

Xeno-Krise

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Ja, deine Gnade

YIIK: Ein postmodernes Rollenspiel

Yooka-Laylee und das unmögliche Versteck

Zoo Tycoon: Ultimative Tiersammlung

* Kommt bald, ** geht bald.

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Adrian Willings.