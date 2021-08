Xbox Cloud Gaming: Preis, Plattformen und alles, was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat eine eigene Cloud-Gaming-Plattform. Genannt Cloud Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate - auch oft als Xbox Cloud Gaming bezeichnet - bietet es mehr als 200 Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox 360 und original Xbox-Spiele für PC, Mac, Chromebook, Android und iOS-Geräte über eine Datenverbindung.

Es wird bald auch auf Xbox-Konsolen selbst starten, sodass Xbox One-Besitzer Xbox Series X-Spiele spielen können und andere eliminieren, um Festplattenplatz zu sparen, indem sie stattdessen viele Spiele aus der Ferne spielen.

Hier finden Sie alles, was Sie über den Xbox Cloud-Spieledienst wissen müssen, einschließlich der kompatiblen Geräte und aller verfügbaren Spiele.

In seinen früheren Tagen "Project xCloud" genannt, ist Xbox Cloud Gaming die Spiele-Streaming-Plattform von Microsoft, die als ergänzender Dienst zu den Spielekonsolen Xbox One und Xbox Series X / Series S konzipiert wurde. Es ist in 22 Ländern als Teil der Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft erhältlich.

Es ist auch in Australien, Brasilien, Japan und Mexiko für eine Vorschauphase verfügbar, bevor es irgendwann in der Zukunft auch in diesen Ländern in Games Pass Ultimate integriert wird.

Es ist ein Streaming-Dienst, bei dem alle Spiele auf benutzerdefinierter Xbox Series X-Hardware gehostet werden, die sich auf Remote-Servern auf der ganzen Welt befindet. Live-Gameplay-Videos werden über das Internet an ein kompatibles Gerät gesendet. Im Gegenzug werden Controller-Codes in die andere Richtung gesendet, sodass es sich in jeder Hinsicht so anfühlt, als würden Sie ein auf dem Gerät selbst geladenes Spiel spielen.

Es ist keine neue Idee; PlayStation Now ist seit mehreren Jahren auf PS4-Konsolen verfügbar; Nvidia bietet GeForce Now für PCs und Mobilgeräte an; und der größte Rivale von Cloud Gaming, Googles Stadia , das 2019 eingeführt wurde. Der Dienst von Microsoft ist jedoch kein separates Angebot – es ist eine kostenlose Ergänzung zu seinem bestehenden Xbox Game Pass Ultimate- Mitgliedschaftsprogramm.

Microsoft glaubt, dass Cloud Gaming einer der besten Spiele-Streaming-Dienste ist, da es das riesige Netzwerk von Rechenzentren des Unternehmens auf der ganzen Welt nutzt. Dadurch wird sichergestellt, dass Spielanfragen lokal und nicht über Kontinente hinweg bedient werden können, wodurch möglicherweise die Latenzzeit verringert wird, indem die Entfernung zwischen dem Endbenutzer und dem Rechenzentrum verkürzt wird.

Latenz ist der Feind von Cloud-Gaming, da zwischen Tastendrücken und Aktionen auf dem Bildschirm oft viele Millisekunden hinzukommen. Und das klingt zwar nicht nach viel, aber Millisekunden sind entscheidend, wenn es um Spiele geht. Angenommen, Sie drücken den Knopf, um einen heranstürmenden Feind zu erschießen, ein paar Millisekunden Latenz können den Unterschied ausmachen, ob Sie ihn treffen oder nicht. Oder in einem Fahrspiel wie dem bevorstehenden Forza Horizon 5 der Unterschied, ob man erfolgreich um eine Ecke driften oder um einen Baum gewickelt wird.

Xbox Cloud Gaming ist nicht dafür ausgelegt, Spielekonsolen zu ersetzen. Stattdessen läuft es parallel zu den Maschinen des Unternehmens, bietet viele der gleichen Spiele und ermöglicht sogar das Aufnehmen und Fortsetzen von Spielständen, egal welches Gerät Sie verwenden: Handy, Konsole oder sogar PC.

Da es im Rahmen des Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaftsprogramms des Unternehmens erhältlich ist, das auch über 300 Spiele zum Herunterladen auf die Xbox One oder Xbox Series X/S, 200 Spiele für PC, Xbox Live Gold und EA Play umfasst, ist es zu sehen sehr viel als Erweiterung für Konsolenspiele, nicht als Ersatz.

Im Wesentlichen ist Cloud Gaming eine ideale Möglichkeit für Sie, Ihr Xbox-Erlebnis auf einem tragbaren Gerät fortzusetzen, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.

Cloud Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate ist in 22 Ländern als dedizierte App für Android-Geräte verfügbar. Benutzer von Windows-PCs können Cloud-Gaming-Titel über die native Xbox-App spielen, und sie ist auch über einen Webbrowser auf iOS, Mac und Chromebook verfügbar. Safari, Chrome und Microsofts eigener Edge-Browser werden alle unterstützt.

Für Android müssen Sie die Xbox Game Pass- App von Google Play oder dem Samsung Galaxy Store herunterladen . Sie können Cloud-Spiele über die App sowie eine Wunschliste spielen und sogar Spiele auf Ihre Xbox-Konsole oder Ihren Windows-PC herunterladen.

Wenn Sie über iPhone oder iPad spielen möchten, müssen Sie im Safari-Webbrowser Ihres Geräts zu xbox.com/play gehen. Sie können dann eine Web-App für Ihren Homescreen erstellen, die mit einem einzigen Fingertipp direkt in den Dienst springt. Hier sind unsere ausführlichen Anweisungen, wie das funktioniert: So spielen Sie Xbox Cloud Gaming auf iPhone und iPad .

Die unterstützten iPhones und iPads sind unten aufgeführt. Andere funktionieren möglicherweise, aber dies sind die von Microsoft verifizierten iOS- und iPadOS-Geräte.

iPad Air (3. Generation)

iPad Air (4. Generation)

iPad Pro 11 2. Generation

iPad Mini 5. Generation

iPad 8. Generation

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Sie können auch direkt in einem Webbrowser auf Mac und Chromebook spielen, obwohl Besitzer letzterer die dedizierte Android-App auch direkt auf ihrem Laptop installieren können.

Um auf einem Windows-PC zu spielen, öffnen Sie einfach die Xbox-App und folgen Sie den Anweisungen.

Xbox wird später in diesem Jahr (ab Herbst für Xbox Insider) auch die Cloud-Gaming-Zugänglichkeit auf Xbox One und Xbox Series X/S einführen. Dies ermöglicht es Xbox One-Besitzern, Xbox Series X-Versionen von Spielen zu spielen (wenn auch mit Einschränkungen, wie z. B. der Auflösung). Besitzer der Xbox Series X/S können Spiele spielen, ohne sie zuerst installieren zu müssen, was Speicherplatz spart.

Zu den abgedeckten Ländern gehören Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Südkorea, Spanien, Schweden, Großbritannien und die USA. Eine vollständige Liste der Länder mit Cloud Gaming-Unterstützung finden Sie hier .

Es ist auch in Australien, Brasilien, Japan und Mexiko in lokalisierten Sprachen verfügbar, aber vorerst nur als Teil eines Vorschauprogramms. Im Erfolgsfall könnte es auch auf den Full-Service in anderen Ländern ausgedehnt werden. Jeder in diesen Regionen kann sich hier registrieren, um die kostenlose Testversion zu spielen .

Mehrere Spiele auf Cloud Gaming verfügen jetzt über eine Touch-Steuerung (derzeit etwa 50 davon). Meistens benötigen Sie jedoch auch einen Bluetooth-fähigen Xbox One Wireless Controller, um die Titel effektiv abzuspielen. Xbox empfiehlt außerdem, eine Telefonhalterung für den Controller zu erwerben, es sei denn, Sie spielen mit einem Tablet.

Allerdings ist die Halterung relativ günstig.

Wie die lange Version des Namens vermuten lässt, ist Cloud Gaming für alle mit einem Xbox Game Pass Ultimate- Abonnement kostenlos. Der digitale All-you-can-eat-Download-Service für Xbox One, Series X/S und Windows 10 kostet 10,99 £ / 14,99 $ pro Monat.

Neben Cloud Gaming ist auch Xbox Remote Play verfügbar. Mit der gleichen Technologie können Gamer ihre eigenen Konsolen Xbox One oder Series X/S als Cloud-Gaming-Server verwenden und so ihre eigenen Spiele auf ein tragbares Gerät streamen.

PlayStation bietet etwas Ähnliches in Form von PS4 und PS5 Remote Play , aber Xbox Remote Play ist anders, da Sie nicht darauf beschränkt sind, sich im selben Heimnetzwerk befinden zu müssen, sondern auch über eine mobile Datenverbindung streamen können.

Hier können Sie mehr darüber erfahren.

Hier die aktuelle Liste aller verfügbaren Spiele auf Cloud Gaming (Stand 25. August 2021):

Eine Pestgeschichte: Unschuld

ARK: Survival Evolved

Kunst der Rallye

Astroneer

Atomicrops

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Batman: Arkham Knight

Battlefield V

Kampfkröten

Betrachter-Gesamtausgabe

Schwarze Wüste

Blair Hexe

Modernste

Blinx: Der Zeitfeger

Blutwurzeln

Freund Dungeon

Brückenbauerportal

Bug Fables: Der ewige Schössling

Ruf des Meeres

Aas

Karte

Celeste

Kinder von Morta

Städte Skylines

ClusterTruck

Codeader

Conan Verbannte

Steuerung

Durchgreifen 3

Kricket 19

Crimson Skies: High Road to Revenge

Krisengeschichten

Fluch der toten Götter

Cyber-Schatten

Dunkle Allianz

Dunkelster Dungeon

TagZ

Tot bei Tageslicht

Tote Zellen

Deep Rock Galaktik

Abstiegshilfen

Desperados III

Schicksal 2

Zerstöre alle Menschen!

Schmutz 5

Entehrt 2

Dishonored Definitive Edition

Dishonored: Tod des Outsiders

Disneyland-Abenteuer

Völkerball-Wissenschaft

Donut County

Untergang (2016)

Untergang (1993)

Doom 3

Untergang 64

ewiger Untergang

Doom II (Klassisch)

Doppeldrache Neon

Double Kick Helden

Dragon Age: Inquisition

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest XI S: Echoes eines schwer fassbaren Zeitalters - Definitive Edition

Drachenhöhle

Ostschatten

eFootball PES Saison-Update 2021

Elite gefährlich

Reich der Sünde

Betrete den Gungeon

F1 2019

Fabe-Jahrestag

Fabel II

Fabel III

Fallout 3

Fallout 4

Fallout 76

Fallout: New Vegas

Landwirtschafts-Simulator 19

Fünf Nächte bei Freddy

Fünf Nächte bei Freddys 2

Fünf Nächte bei Freddys 3

Fünf Nächte bei Freddys 4

Für Ehre

Sammler

Forza Horizon 4

Forza Motorsport 7

Frostpunk: Konsolen-Edition

Fusionsrausch

Gangbestien

Gänge 5

Gears of War 2

Gears of War 3

Kriegszahnräder 4

Gears of War: Urteil

Gears of War: Ultimate Edition

Zahnräder Taktik

Genesis Noir

Ziegensimulator

Untergehen

Golf mit deinen Freunden

Gönner 2

Gierfall

Geerdet

Guacamelee! 2

Hades

Halo 5: Wächter

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: Spartanischer Angriff

Halo: The Master Chief Collection

Oase

Hellblade: Senuas Opfer

Hallo Nachbar

Hollow Knight: Voidheart Edition

Hot Shot-Rennen

Menschlicher Fall flach

Gesetzloser Hypnoraum

Ikenfell

Unsterbliche Riese: Vampirkriege

Ungerechtigkeit 2

Jetpac aufgetankt

Joy-Ride-Turbo

Jurassic World Evolution

Just Cause 4: Neu geladen

Kameo

Katamari Damacy Reroll

Katana Null

Killerinstinkt DE

Killerkönigin Schwarz

Letzter Halt

Tödlicher Ligabrand

Bibliothek von Ruina

Limbo

Einsame Berge: Bergab

Lumines Remastered

Madden NFL 20

Menschenfresser

Mass Effect: Andromeda

MechWarrior 5: Söldner

Mittelerde: Schatten des Krieges

Minecraft: Dungeons

Mirrors Edge-Katalysator

MLB Die Show 21

Monster-Heiligtum

Monsterzug

Schwarzarbeiter

Morkredd

MotoGP 20

Klinge Warband

Meine Zeit in Portia

Narita Junge

NBA 2K21

Need for Speed Heat

Neon-Abgrund

Neoversum

Neue Super Luckys Tale

NieR:Automata

Nacht im Wald

Niemandshimmel

Nirgendwo Prophet

Vergessenheit

Octopath Reisender

Omni

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori und der Wille der Irrlichter

2 überdauern

Vorreiter

Verkocht! 2

Peggle 2

Perfektes Dunkel

Perfekte dunkle Null

Phogs!

Pikuniku

Pillars of Eternity: Gesamtausgabe

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition

Planet Coaster: Konsolen-Edition

Plants vs Zombies: Schlacht um Neighborville

Plants vs Zombies Garden Warfare 2

PlayerUnknowns Battlegrounds (PUBG)

Power Rangers: Kampf um das Netz

Beute

Projekt Winter

Psychonauten

Psychonauten 2

Quake Remastered

Wut

Wut 2

Regen auf deiner Parade

Raji: Ein uraltes Epos

Neukompilieren

ReCore: Definitive Edition

Red Dead Online

Überbleibsel: Aus der Asche

Resident Evil 7 Biohazard

River City Mädchen

Rush: Ein DisneyPixar-Abenteuer

Geißelbringer

Meer der Diebe

Zweites Aussterben

Geheimer Nachbar

Schattenkrieger 2

Schlittschuh 3

Töte den Turm

Schleim Rancher

Scharfschütze Elite 4

Schneeläufer

Geisterfahrer

Star-Abtrünnige

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Battlefront II

State of Decay 2: Juggernaut-Edition

Stealth Inc 2: Ein Spiel der Klone

Steil

Stellaris

Stranger Things 3: Das Spiel

Straßen der Wut 4

Straßen der Schurken

Subnautica

Superhot: Gedankenkontrolle löschen

Supraland

Sag mir warum Folge 1 – 3

Terrarien

Der Aufstieg

The Bards Tale IV: Directors Cut

The Bards Tale Remastered und Resnarkled

The Bards Tale-Trilogie

Der Fang: Karpfen- und Grobfischerei

Der dunkle Kristall: Zeitalter des Widerstands Taktiken

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls V: Skyrim-Sonderedition

The Elder Scrolls Online

Das Böse im

Das Böse in 2

Der Falkner

Die Gärten dazwischen

Der kleine Morgen

Die lange Dunkelheit

Das Medium

Die äußeren Welten

Die Sims 4

Die Welle 2

The Walking Dead: A New Frontier (Episoden 1 - 5)

The Walking Dead: Michonne

The Walking Dead: Staffel 2

The Walking Dead: Die komplette erste Staffel

Das Wild im Herzen

theHunter: Ruf der Wildnis

Thronebreaker: The Witcher Tales

Tom Clancys Rainbow Six Siege - Deluxe Edition

Torchlite III

Absolut genauer Kampfsimulator

Absolut zuverlässiger Lieferservice

Touhou Luna Nächte

Wegbereiter

Train Sim World 2

Tropico 6

Zwölf Minuten

Two Point Hospital

Undertale

Entwirre zwei

Widerspenstige Helden

Bis zum Ende

Viva Piñata

Viva Piñata: Ärger im Paradies

Warhammer Vermintide 2

Wasteland Remastered

Wasteland 2: Directors Cut

Ödland 3

Wir glückliche paar

Was bleibt von Edition Finch

Wilmots Lager

Wolfenstein: Die neue Ordnung

Wolfenstein: Das alte Blut

Wolfenstein: YoungBlood

Wolfenstein II: Der neue Koloss

Weltkrieg Z

Würmer rumpeln

Würmer Massenvernichtungswaffen

Wrackfest

Xeno-Krise

Yakuza 0

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6: Das Lied des Lebens

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: Wie ein Drache

Ja, Euer Gnaden

Yooka-Laylee und die unmögliche Höhle

Zombie Army 4: Dead War