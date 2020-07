Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Microsoft verfügt über eine eigene Cloud-Gaming-Plattform, die derzeit im Rahmen eines öffentlichen Vorschauprogramms in ausgewählten Ländern ausgeführt wird.

Project xCloud bringt Xbox One-Spiele auf mobile Plattformen und kann als Teil der Xbox Game Pass Ultimate- Mitgliedschaft kostenlos abgerufen werden, wenn der Full-Service im September startet.

Hier finden Sie alles, was Sie über den Xbox Cloud-Spieledienst wissen müssen, einschließlich der kompatiblen Geräte und der aktuellen Spielweise.

Project xCloud ist der Codename für die Cloud-Gaming-Plattform von Microsoft, die als ergänzender Dienst zu Xbox One und den kommenden Xbox Series X- Spielekonsolen konzipiert ist.

Es handelt sich um einen Streaming-Dienst, bei dem alle Spiele auf Remote-Servern gehostet werden und Live-Gameplay-Videos über das Internet an ein kompatibles Gerät gesendet werden. Im Gegenzug werden Controller-Codes in die andere Richtung gesendet, sodass Sie in jeder Hinsicht das Gefühl haben, ein auf dem Gerät selbst geladenes Spiel zu spielen, sei es ein Smart-TV, ein PC, ein Tablet oder ein Smartphone.

Es ist keine neue Idee; PlayStation Now ist seit mehreren Jahren auf PS4- Konsolen verfügbar. Nvidia hat Anfang 2020 den vollständigen GeForce Now- Dienst eingeführt. und xClouds größter Rivale, Googles Stadia , wurde im November 2019 eingeführt. Microsoft ist jedoch der Ansicht, dass es einen deutlichen Vorteil gegenüber den anderen hat, da es seine umfangreiche Bibliothek mit über 3.000 Xbox- und PC-Spielen verlassen kann.

Es hat auch eines der größten Netzwerke von Rechenzentren weltweit.

In Kombination mit dem Azure-Cloud-Servernetzwerk des Unternehmens wird sichergestellt, dass Spielanforderungen lokal und nicht über Kontinente hinweg bearbeitet werden können. Dadurch wird möglicherweise die Latenz verringert, indem die Entfernung zwischen dem Endbenutzer und dem Rechenzentrum verkürzt wird.

Die Latenz ist der Feind des Cloud-Spielens und fügt häufig viele Millisekunden zwischen dem Drücken von Tasten und den auf dem Bildschirm ausgeführten Aktionen hinzu. Und obwohl das nicht viel klingt, sind Millisekunden beim Spielen von entscheidender Bedeutung. Angenommen, Sie drücken die Taste, um einen angreifenden Feind abzuschießen. Einige Millisekunden Latenz können den Unterschied zwischen dem Schlagen und dem Nicht-Schlagen ausmachen. Oder in einem Fahrspiel wie Forza Horizon 4 der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Driften um eine Ecke oder einem um einen Baum gewickelten Spiel.

Project xCloud ersetzt keine vorhandenen oder zukünftigen Spielekonsolen. Stattdessen läuft es parallel zu den Computern des Unternehmens, bietet viele der gleichen Spiele und ermöglicht es sogar, gespeicherte Spiele aufzunehmen und fortzusetzen, unabhängig davon, welches Gerät Sie verwenden: Mobil, Konsole oder sogar PC.

Da es als Teil des Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaftsprogramms des Unternehmens verfügbar sein wird, das auch über 200 Spiele zum Herunterladen auf die Xbox One, 100 Spiele für den PC und Xbox Live Gold umfasst, wird es in hohem Maße als Erweiterung der Xbox One angesehen Gaming und schließlich auch Xbox Series X.

Mit xCloud können Sie Ihre Xbox-Erfahrung im Wesentlichen auf einem tragbaren Gerät fortsetzen, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.

Nach dem vollständigen Start von xCloud werden mehr als 100 Xbox-Spiele gehostet, die auch auf Game Pass verfügbar sind - einschließlich aktueller und archivierter Titel aus dem umfangreichen Katalog.

Später, sobald die Xbox Series X gestartet ist, könnte sie auch Versionen der nächsten Generation von Spielen enthalten. Die Host-Server können sie ausführen. Da Sie ohnehin nur einen Videostream empfangen, benötigen Sie keine spezielle Verarbeitungsleistung, um sie auszuführen.

Das Projekt xCloud soft wurde im Oktober 2019 im Rahmen einer öffentlichen Vorschau gestartet.

Es ist derzeit in Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Südkorea, Spanien, Schweden, Großbritannien und den USA erhältlich.

Sie können Ihr Interesse für die Teilnahme hier anmelden (oder hier, wenn Sie in Korea sind ).

Die Vollversion wird im September 2020 veröffentlicht und steht sofort allen aktuellen und neuen Xbox Game Pass-Mitgliedern zur Verfügung.

Wir sind uns jedoch noch nicht sicher, ob es beim Start auf Android beschränkt sein wird.

Die öffentliche Vorschau ist zum Beispiel hauptsächlich für Android-Geräte. Xbox hat zwar eine Version für iOS veröffentlicht , diese ist jedoch derzeit sehr begrenzt, und die App-Regeln von Apple scheinen strenger zu sein als die von Google.

Für die Vorschau ist ein Telefon oder Tablet mit Android 6.0 oder höher und mindestens Bluetooth 4.0, ein Microsoft-Konto und ein Bluetooth-fähiger Xbox One Wireless Controller erforderlich. Xbox empfiehlt außerdem, eine Telefonhalterung für den Controller zu erwerben, es sei denn, Sie spielen mit einem Tablet.

Die Halterung ist jedoch relativ kostengünstig. Wir haben zum Beispiel bei Amazon.de eine Packung mit drei Stück für nur 9,99 € gefunden .

Wir wissen noch nicht, ob dies alles für den vollständigen Start erforderlich sein wird.

Auf die Project xCloud-Vorschau können alle eingeladenen Personen kostenlos zugreifen. Nach dem Start ist es weiterhin für alle Benutzer eines Xbox Game Pass Ultimate-Abonnements kostenlos.

Xbox Game Pass Ultimate , der digitale Download-Service für Xbox One und Windows 10, kostet 10,99 Euro pro Monat.

Wie oben erwähnt, kennen wir noch nicht die vollständige Liste der Geräte, auf denen xCloud ausgeführt wird, aber die öffentliche Vorschau ist Android und iOS (unter bestimmten Umständen).

Seit der Veröffentlichung von iOS 13 funktionieren Xbox One-Controller auf iPhone und iPad sowie auf Android-Geräten über Bluetooth.

In Bezug auf andere Controller und Steuerelemente hat Microsoft angegeben, dass Touch-Steuerelemente auf dem Bildschirm für Spiele entwickelt werden könnten. Dies ist also eine Möglichkeit, die Erfahrung auch auf anderen Geräten bereitzustellen, aber wir sind nicht so begeistert von der Idee, zu versuchen, zu navigieren durch eine Hardcore-Session von Doom Eternal mit Touch.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit seinen eigenen Clip-On-Controller-Konzepten im Nintendo Switch-Stil , die in einem angemeldeten Patent und einem durchgesickerten internen Dokument aufgeführt sind, sodass sie möglicherweise in Zukunft für Besitzer von Smartphones und Tablets verfügbar sein werden.

Derzeit ist nicht bekannt, dass xCloud auf Android-TV-Boxen oder anderen Streaming-Geräten oder Smart-TVs verfügbar sein wird (was schade ist).

Neben xCloud ist Xbox Console Streaming auch in der öffentlichen Vorschau verfügbar.

Mit derselben Technologie können Spieler ihre eigenen Xbox One-Konsolen als xCloud-Server verwenden und so ihre eigenen Spiele auf ein tragbares Gerät streamen.

PlayStation bietet etwas Ähnliches in Form von PS4 Remote Play , aber Xbox Console Streaming unterscheidet sich, da Sie nicht nur im selben Heimnetzwerk sein müssen, sondern auch über eine mobile Datenverbindung streamen können.

Mehr dazu erfahren Sie hier .