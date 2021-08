Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeden Monat können Xbox-Spieler im Rahmen eines Xbox Live Gold-Abonnements eine Auswahl an kostenlosen Spielen herunterladen und spielen.

Xbox Live Gold ist jedoch mehr als nur kostenlose Spiele. Es gibt auch Xbox Series X- , Xbox Series S- , Xbox One X- , Xbox One S- und sogar ursprünglichen Xbox One-Besitzern die Möglichkeit, Multiplayer-Spiele online zu spielen und Rabatte auf viele digitale Spiele im Xbox Store zu erhalten.

Die Mitgliedschaft in Großbritannien kostet normalerweise 17,99 £ für drei Monate oder 49,99 £ für eine einjährige Mitgliedschaft, wenn sie im Voraus bezahlt wird. Alternativ können Sie monatlich für 6,99 € pro Monat bezahlen.

Unserer Meinung nach ist der beste Weg zum Abonnieren jedoch Xbox Game Pass Ultimate. Für nur 10,99 £ pro Monat erhältst du eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Xbox Game Pass mit Zugriff auf über 300 Spiele zum Herunterladen und Spielen, EA Play , Cloud Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate sowie Xbox Game Pass für PC mit mehr als 200 Windows 10 Titel.

Verfügbar vom 1. bis 30. September 2021

Dies ist eines der besseren Warhammer-Spiele, die im Laufe der Jahre erschienen sind. Es ist ein isometrisches Action-RPG mit vier Charakterklassen zum Spielen und einem Koop für vier Spieler, entweder online oder lokal.

Verfügbar vom 16. September bis 15. Oktober 2021

Mulaka ist ein stark stilisiertes 3D-Action-Abenteuer und wurde bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung möglicherweise übersehen. Jetzt bekommt es ein bisschen mehr verdiente Zeit im Rampenlicht.

Verfügbar vom 1. bis 15. September 2021

Zone of Enders und seine Fortsetzung Zone of Enders: The 2nd Runner wurden für diese HD-Edition neu gemastert. Die Weltraum-/Science-Fiction-Kampfspiele wurden beide von Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) produziert.

Verfügbar vom 16. bis 30. September 2021

Eines der besten 2D-Kampfspiele von SNK. Nuff sagte.

Zone of the Enders HD Collection und Samurai Shodown sind Xbox 360-Spiele, die durch Abwärtskompatibilität verfügbar sind. Sie stehen auch Xbox 360-Besitzern mit Xbox Live Gold zur Verfügung.

Von den kostenlosen Spielen des letzten Monats wird Yooka-Laylee noch bis zum 15. September 2021 zum Download zur Verfügung stehen.