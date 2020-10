Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeden Monat können Xbox One-Spieler im Rahmen eines Xbox Live Gold-Abonnements eine Auswahl kostenloser Spiele herunterladen und spielen.

Xbox Live Gold ist jedoch mehr als nur kostenlose Spiele. Außerdem haben Xbox One X- , Xbox One S- oder sogar Original-Xbox One-Besitzer die Möglichkeit, ihre Spiele online zu spielen, und erhalten Rabatte auf viele digitale Spiele im Xbox Store.

Eine Mitgliedschaft in Großbritannien kostet normalerweise £ 17,99 für drei Monate oder £ 49,99 für eine Mitgliedschaft im ganzen Jahr, wenn sie im Voraus bezahlt wird. Alternativ können Sie monatlich für £ 6,99 pro Monat bezahlen.

Unserer Meinung nach ist der beste Weg, sich anzumelden, Xbox Game Pass Ultimate. Für nur £ 10.99 pro Monat erhalten Sie eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, einen Xbox Game Pass mit Zugriff auf über 200 Spiele zum Herunterladen und Spielen, Cloud Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate sowie einen Xbox Game Pass für PC mit mehr als 100 Windows 10-Titeln.

Verfügbar vom 1. bis 31. Oktober 2020

Eine Halloween-Special Games with Gold-Kollektion beginnt mit dem verrückten, komischen Puzzler Slayaway Camp: Butchers Cut. Sie spielen einen verrückten Killer in dieser lustigen Hommage an die Horrorfilme der 80er Jahre, die eine Vielzahl nerviger Teenager über mehrere Ebenen hinweg entsenden müssen.

Verfügbar vom 16. Oktober bis 15. November 2020

Maid of Sker ist ein relativ neues Spiel, das erst im August veröffentlicht wurde. Es ist ein Stealth-Horror-Abenteuer des Entwicklers Wales Interactive, das Ihnen auch eine Vorstellung davon gibt, wo es sich befindet.

Verfügbar vom 1. bis 15. Oktober 2020

Nachdem es letztes Jahr für Switch remastered und neu veröffentlicht wurde, ist dies das Xbox-Original des Action-Abenteuers und stellt immer noch einen anständigen Ausflug dar. Es war bei seiner ersten Veröffentlichung wirklich unterbewertet und jetzt einen Blick wert - besonders kostenlos.

Verfügbar vom 16. bis 31. Oktober 2020

Der Rollenspieler von Double Fine ist ein lustiges und freundliches Spiel, das nicht nur eine Fortsetzung, sondern auch eine Zeichentrickserie auf Amazon Prime Video hervorgebracht hat.

Sphinx und Cursed Mummy und Costume Quest sind originale Xbox- bzw. Xbox 360-Spiele, die durch Abwärtskompatibilität verfügbar sind . Sie sind auch für Xbox 360-Besitzer mit Xbox Live Gold verfügbar.

Von den kostenlosen Spielen des letzten Monats steht The Book of Unwritten Tales 2 bis zum 15. Oktober 2020 zum Download zur Verfügung.

Schreiben von Rik Henderson.