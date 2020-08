Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeden Monat können Xbox One-Spieler im Rahmen eines Xbox Live Gold-Abonnements eine Auswahl kostenloser Spiele herunterladen und spielen.

Xbox Live Gold ist jedoch mehr als nur kostenlose Spiele. Außerdem haben Xbox One X- , Xbox One S- oder sogar Original-Xbox One-Besitzer die Möglichkeit, ihre Spiele online zu spielen, und erhalten Rabatte auf viele digitale Spiele im Xbox Store.

Eine Mitgliedschaft in Großbritannien kostet normalerweise £ 17,99 für drei Monate oder £ 49,99 für eine Mitgliedschaft im ganzen Jahr, wenn sie im Voraus bezahlt wird. Alternativ können Sie monatlich für £ 6,99 pro Monat bezahlen.

Unserer Meinung nach ist der beste Weg, sich anzumelden, Xbox Game Pass Ultimate. Für nur £ 10.99 pro Monat erhalten Sie eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, einen Xbox Game Pass mit Zugriff auf über 200 Spiele zum Herunterladen und Spielen sowie einen Xbox Game Pass für PC mit mehr als 100 Windows 10-Titeln.

Verfügbar vom 1. bis 30. September 2020

The Division, ein Spiel, das die Leistung der Xbox One zum ersten Mal demonstrierte, ist ein kooperatives Online-Multiplayer-Shoot-Em-Up, das in einem zerstörten New York spielt. Es macht großen Spaß, besonders mit Freundeskreisen. Aber selbst wenn Sie alleine sind, können Sie Missionen und Raids durchführen, indem Sie einfach Matchmaking mit anderen durchführen.

Verfügbar vom 16. September bis 15. Oktober 2020

Das Buch der ungeschriebenen Geschichten 2 ist ein sehr süßes Point-and-Click-Abenteuer und sowohl lustig als auch herausfordernd. Die Geschichte hat einen Wert von 20 Stunden, daher sollten Sie sich eine Weile damit beschäftigen.

Verfügbar vom 1. bis 15. September 2020

Du bist der Blob - eine gallertartige Masse, die die Inkies aufhalten muss, die die Welt der Farben beherrschen. Oder so.

Verfügbar vom 16. bis 30. September 2020

Nicht das schönste, was man heutzutage sehen kann, aber Lucasarts Armed and Dangerous ist ein wahrer Klassiker. Sehr lustig auch.

Armed and Dangerous und de Blob 2 sind originale Xbox- bzw. Xbox 360-Spiele, die durch Abwärtskompatibilität verfügbar sind . Sie sind auch für Xbox 360-Besitzer mit Xbox Live Gold verfügbar.

Von den kostenlosen Spielen des letzten Monats steht Override: Mech City Brawl noch bis zum 15. September 2020 zum Download zur Verfügung.

Schreiben von Rik Henderson.