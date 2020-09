Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft macht mit den Preisen seiner neuen Konsolen, der Xbox Series S und der Series X , große Wellen, aber Sie haben vielleicht nicht bemerkt, dass es eine noch verlockendere Möglichkeit bietet, sie zu erhalten, ohne die vollen Kosten im Voraus zu bezahlen: Xbox All Access Dies beinhaltet Xbox Game Pass Ultimate mit Ihrer neuen Konsole gegen eine monatliche Gebühr.

Dies kann eine großartige Möglichkeit sein, die Kosten Ihrer neuen Konsole auf monatliche Zahlungen zu verteilen, die niedriger sind als die, die viele von uns für unsere Telefone zahlen. Am Ende des 24-Monats-Plans wird Ihnen die Konsole vollständig gehören.

Pocket-Lint hat alle Details durchkämmt, um herauszufinden, wie Xbox All Access genau funktioniert und wie Sie damit rechnen können, es zu verwenden

Über Microsoft Stores und eine Vielzahl von Einzelhandelspartnern bietet Microsoft einen eigenen Abonnementdienst an. Als Xbox All Access bezeichnet, enthält es eine Xbox-Konsole, über 100 Spiele mit Xbox Game Pass Ultimate, einschließlich gebündeltem Zugriff auf den Online-Multiplayer. Es gibt keine Vorabkosten und Sie zahlen einen monatlichen Preis für zwei Jahre.

22,99 USD oder 18 GBP (Xbox One S 1 TB-Konsole, Xbox Game Pass Ultimate)

24,99 USD oder 21 GBP (Xbox Series S-Konsole, Xbox Game Pass Ultimate)

34,99 USD oder 29 GBP (Xbox Series X-Konsole, Xbox Game Pass Ultimate)

Für 23 US-Dollar pro Monat können Sie zusätzlich zu Game Pass Ultimate (normalerweise 15 US-Dollar pro Monat) eine Xbox One S (normalerweise 229 US-Dollar) erwerben. Das heißt, der Deal ist tatsächlich billiger als der Kauf der Konsole und die separate Bezahlung der Mitgliedschaft.

Die echten Angebote sind jedoch auf den Konsolen der nächsten Generation zu finden und werden in Kürze verfügbar sein. Für 35 US-Dollar pro Monat erhalten Sie zusätzlich zu Game Pass Ultimate eine Xbox Series X. Oder für 25 US-Dollar im Monat können Sie dasselbe für eine schlankere Serie S tun.

Es fallen keine Vorabkosten an und die Abonnementlaufzeit endet nach 24 Monaten. Und für diese zwei Jahre gibt es einen Jahreszins von 0 Prozent.

Ja, nach Ablauf der 24-monatigen Abonnementlaufzeit können Xbox All Access-Abonnenten die von ihnen ausgewählte Xbox-Hardware behalten.

Um sich für Xbox All Access anzumelden, können Sie einen Microsoft Store besuchen oder die hier verlinkte Online-Seite weitaus bequemer verwenden. Sie können sich zu einem teilnehmenden Einzelhändler durchklicken, um Apple für das Programm zu gewinnen.

Microsoft sagte, dass nur "qualifizierte Kunden" teilnehmen können, was bedeutet, dass potenzielle Xbox All Access-Abonnenten zuerst eine Bonitätsprüfung bestehen müssen. Sie werden sofort herausfinden, ob Sie sich qualifizieren. Die Finanzierung wird nicht von Microsoft übernommen, sondern über Citizens One in den USA und Klarna in Großbritannien.

Derzeit ist Xbox All Access nur in den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland verfügbar.

Weitere technische Details finden Sie auf der FAQ-Seite von Microsoft .

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Rik Henderson.