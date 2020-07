Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Die aktuelle Generation von Xbox One-Spielen geht zu Ende, die nächste steht kurz bevor. Microsoft hält heute auch eine Präsentation der neuesten Xbox-Spiele ab - lesen Sie, wie Sie sich die Xbox Games Showcase ansehen .

Die Xbox Series X wird als die "schnellste und leistungsstärkste Konsole aller Zeiten" von Microsoft angepriesen. Auf dem Papier ist leicht zu erkennen, warum. In Bezug auf die Spezifikation überschattet es sogar die PlayStation 5 , die zur gleichen Zeit veröffentlicht wird.

PS5 gegen Xbox Series X: Hier beginnt der Kampf um die nächste Generation

Hier finden Sie alles, was Sie über die Xbox Series X wissen müssen, einschließlich Veröffentlichungsdatum und technischen Daten.

Zufälligerweise erwarten wir auch den Start einer Xbox Series S als Ersatz für die Xbox One S, was jedoch von Microsoft noch nicht bestätigt wurde. Wir verfolgen auch die neuesten Gerüchte auf dieser Konsole.

Die Xbox Series X wurde 2018 erstmals unter dem Namen Project Scarlett gehänselt und ist Microsofts Maschine der nächsten Generation, die es mit der PS5 aufnehmen wird .

Es wurde am 12. Dezember 2019 bei den The Game Awards offiziell vorgestellt. Das Design wurde zum ersten Mal gezeigt, aber seitdem haben wir viel mehr gelernt.

Er ist wie ein monolithischer Stapel aufgebaut, der eher einem Mini-Tower-PC als einer herkömmlichen Spielekonsole ähnelt. Er kann vertikal oder horizontal an seinem Ende aufgestellt werden - vermutlich passend für einen TV-Ständer oder ein AV-Rack.

Xbox Series X gegen Xbox Series S: Was ist der gemunkelte Unterschied?

Es ist stark und ästhetisch praktischer als hübsch. Das Gitter oben / rechts soll hauptsächlich zur Wärmeableitung verwendet werden, während die einzigen anderen Unterscheidungsmerkmale der 4K-Blu-ray-Laufwerkssteckplatz und die Anschlüsse auf der Rückseite sind.

In Vorbereitung auf die neue Konsole wurde die Xbox One X eingestellt (zusätzlich zur digitalen Ausgabe der Xbox One S).

Die Xbox Series X wird ab "Holiday 2020" verfügbar sein. Erwarten Sie daher einen Start im November.

Auf einer der regionalen Xbox-Websites wurde versehentlich ein Banner gepostet, auf dem behauptet wurde, die neue Konsole sei "Thanksgiving 2020" . Major Nelson von Xbox hat jedoch nicht nur behauptet, dass dies "ungenau" sei, wir bezweifeln auch, dass es während eines Nationalfeiertags in den USA oder im Chaos des Schwarzen Freitags am nächsten Tag verfügbar sein wird.

Laut Amy Hood, CFO von Microsoft, ist die neue Xbox für den Start in den Novemberferien noch auf dem richtigen Weg. - Dina Bass (@dinabass) 22. Juli 2020

Stattdessen würden wir am Freitag vor Thanksgiving, dem 20. November 2020, Geld dafür investieren. Dies entspricht direkt dem Veröffentlichungstag der ursprünglichen Xbox One im Jahr 2013.

Der einzige Hinweis auf den Preis ist das Tag, das beim ersten Start auf die Xbox One X geklatscht wurde. Das waren ungefähr £ 430, also erwarten Sie, dass die Serie X ungefähr so oder sehr wahrscheinlich mehr sein wird.

Xbox-Chef Phil Spencer hält sich über den tatsächlichen Preis auf dem Laufenden, sagte aber , dass er sich "gut über den Preis fühlt , den wir erreichen können". Er hat auch bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei Bedarf auf den Preis reagieren kann, den Sony für die PlayStation 5 festlegt.

Mit der Xbox Series X wird ein neuer Xbox Wireless Controller veröffentlicht, der in der Mitte über eine neue Share-Taste und eine ähnliche D-Pad-Disc verfügt wie die Xbox Elite Wireless Controller Series 1 und 2 .

Eine nette Eigenschaft der neuen Konsole wird sein, dass sie mit allen aktuellen Xbox One-Zubehörteilen funktioniert - einschließlich der Controller. Das bedeutet, dass Sie weiterhin einen vorhandenen Xbox One-Controller in der Serie X verwenden können, wodurch möglicherweise die Kosten für lokale Multiplayer-Spiele für zwei oder mehr Spieler gesenkt werden.

Xbox hat Mitte März 2020 die vollständigen Spezifikationen der Xbox Series X veröffentlicht.

Die Konsole wird die neuesten Chipsätze und Architekturen von AMD verwenden - wobei die Prozessoreinheit kundenspezifisch ist und auf dem leistungsstarken Zen 2 Ryzen basiert. Es ist ein Achtkern, wobei jeder Kern mit bis zu 3,8 GHz betrieben wird.

Das soll viermal leistungsfähiger sein als die Verarbeitungshardware in der Xbox One X.

Die GPU ist ebenfalls benutzerdefiniert und basiert auf Radeon RDNA 2-Architekturen. Es verfügt über 12 Teraflops an Rechenleistung - doppelt so viel wie die Xbox One X. Damit ist es mehr als fähig für native 4K 60fps-Spiele.

Möglicherweise ermöglicht es dem Computer auch, eine Auflösung von bis zu 8 KB zu erreichen und / oder Spiele mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auszuführen. Es unterstützt Echtzeit- Raytracing , wie es auf den in den letzten Jahren veröffentlichten High-End-Nvidia-Grafikkarten zu sehen ist.

Eine benutzerdefinierte Form der Schattierung mit variabler Rate wird an Bord sein, mit der Entwickler einzelne Effekte auf bestimmte Bildschirmelemente priorisieren können, anstatt jedes Pixel auf dem Bildschirm für jeden GPU-Zyklus aktualisieren zu müssen. Dies macht höhere Grafiken mit höherer Auflösung effizienter und könnte daher die genannten höheren Bildraten ermöglichen.

Entwicklern stehen auch 16 GB GDDR6-RAM zur Verfügung, 13 GB sind für Spiele vorgesehen.

Für die Speicherung steht eine interne 1-TB-SSD (Solid-State-Laufwerk) zur Verfügung, die den Datenzugriff erheblich beschleunigt. Auf der Rückseite befindet sich ein Erweiterungssteckplatz für eine optionale, proprietäre 1-TB-SSD-Karte.

Die Xbox Series X kann auch externe USB 3.0-Festplatten verwenden, ähnlich wie die Xbox One-Familie.

CPU: 8x Kerne bei 3,8 GHz (3,66 GHz mit SMT) Benutzerdefinierte Zen 2-CPU

8x Kerne bei 3,8 GHz (3,66 GHz mit SMT) Benutzerdefinierte Zen 2-CPU GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs bei 1,825 GHz Benutzerdefinierte RDNA 2-GPU

12 TFLOPS, 52 CUs bei 1,825 GHz Benutzerdefinierte RDNA 2-GPU Matrizengröße : 360,45 mm2

360,45 mm2 Prozess: 7nm erweitert

7nm erweitert Speicher: 16 GB GDDR6 mit 320 MB Bus

16 GB GDDR6 mit 320 MB Bus Speicherbandbreite: 10 GB bei 560 GB / s, 6 GB bei 336 GB / s

10 GB bei 560 GB / s, 6 GB bei 336 GB / s Interner Speicher: 1 TB benutzerdefinierte NVME-SSD

1 TB benutzerdefinierte NVME-SSD E / A-Durchsatz: 2,4 GB / s (Raw), 4,8 GB / s (komprimiert, mit benutzerdefiniertem Hardware-Dekomprimierungsblock)

2,4 GB / s (Raw), 4,8 GB / s (komprimiert, mit benutzerdefiniertem Hardware-Dekomprimierungsblock) Erweiterbarer Speicher: 1 TB Erweiterungskarte (entspricht genau dem internen Speicher)

1 TB Erweiterungskarte (entspricht genau dem internen Speicher) Externer Speicher: USB 3.2 Unterstützung für externe Festplatten

USB 3.2 Unterstützung für externe Festplatten Optisches Laufwerk: 4K UHD Blu-Ray-Laufwerk

4K UHD Blu-Ray-Laufwerk Leistungsziel: 4K bei 60 fps, bis zu 120 fps

In Bezug auf die Konnektivität verfügt die Rückseite der Xbox Series X über Anschlüsse für Stromversorgung, Ethernet-LAN, zwei USB 3.2-Anschlüsse und einen HDMI 2.1-Ausgang. Es gibt auch eine "Speichererweiterung" für die optionale, proprietäre SSD-Karte.

Auffällig an seiner Abwesenheit ist ein USB-C-Anschluss.

Der vordere Steckplatz ist für das physische 4K Ultra HD Blu-ray-Laufwerk vorgesehen.

Mehrere Hauptmerkmale wurden bestätigt.

Zunächst einmal ist die Xbox Series X vollständig abwärtskompatibel mit allen Xbox One-Zubehörteilen, Controllern und Spielen.

Eine nette Funktion ist, dass sie älteren Original-Xbox- und Xbox 360-Spielen virtuelle HDR hinzufügen kann, sie auch intelligent hochskaliert und ihre Bildraten ohne weitere Entwicklung verbessern kann.

Es wird auch Xbox Game Pass unterstützen - Microsofts Spieleabonnementdienst, mit dem Sie gegen eine monatliche Gebühr auf mehr als 200 Spiele herunterladen und spielen können. Zu den Xbox Series X-Spielen, die in den Dienst kommen sollen, gehört Halo Infinite. In der Tat hat Microsoft jetzt die jährlichen Xbox Live Gold-Pässe mit der Absicht beendet, den Game Pass voranzutreiben.

Diejenigen, die Xbox Game Pass Ultimate abonnieren, erhalten außerdem uneingeschränkten Zugriff auf die Cloud-Gaming-Plattform Project xCloud von Microsoft, die im September als Full-Service gestartet wird. Es ermöglicht das Spielen von mehr als 100 Spielen auf Mobilgeräten, wobei zunächst Xbox One-Titel und Series X-Versionen rechtzeitig hinzugefügt werden.

Eine weitere nette Funktion, wenn es um die Unterstützung von Spielen geht, ist Smart Delivery . Dies ist ein Cross-Buy-Schema, mit dem Sie Xbox One-Spiele vor dem Kauf einer Xbox Series X kaufen und diese dann kostenlos aktualisieren können, wenn Sie über die neueste Maschine verfügen.

Xbox hat sich verpflichtet, seine eigenen Erstanbieter-Spiele auf diese Weise anzubieten, aber einige Drittanbieter entscheiden sich auch für Smart Delivery. Mit CD Projekt Red erhalten Sie beispielsweise die Xbox Series X-Version von Cyberpunk 2077 kostenlos, wenn Sie die Xbox One-Version bereits gekauft haben.

Smart Delivery-Spiele müssen nicht physisch ausgetauscht werden - die erweiterte Version wird automatisch auf Ihre neue Konsole heruntergeladen.

Weitere wichtige Funktionen sind schnellere Ladezeiten dank SSD und Quick Resume.

Quick Resume erweitert effektiv die Spiel-Standby-Funktionalität der Xbox One. Es ermöglicht einem Spiel, sofort aus einem gesperrten Zustand zu starten, wobei mehrere Spiele auf diese Weise "angehalten" werden können.

Das heißt, Sie können sofort zwischen gesperrten Spielen wechseln.

Schnellere Ladezeiten sind leichter zu verstehen. Einige Spiele, selbst auf der Xbox One X, können anfangs und zwischen den Abschnitten im Spiel einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Xbox Series X wird diese Zeit erheblich verkürzen.

Einige Spiele werden als "Optimiert für Xbox Series X" bezeichnet. Dies kann bedeuten, dass sie eine der oben genannten Funktionen unterstützen, native 4K-HDR-Grafiken haben, 60 fps bieten oder eine beliebige Kombination davon bieten.

Alle Xbox Series X-Startspiele funktionieren auch mit der vorhandenen Xbox One-Konsolenserie sowie mit Windows 10. Dies wurde mindestens für die nächsten zwei Jahre bestätigt.

Die Konsole wird mit Halo Infinite gestartet, dem neuesten Kapitel der Halo-Serie und dem ersten für die Konsole der nächsten Generation. Das wird also auch auf vorhandenen Xbox One-Konsolen und Windows verfügbar sein - es wird daher keine exklusive Serie X sein.

Informationen zu allen bevorstehenden bestätigten Xbox Series X-Spielen finden Sie in unserer Zusammenfassung hier .

Es wird jedoch als Teil des oben beschriebenen Smart Delivery-Anreizes verfügbar sein.

Außerdem wurde neben der Serie X eine Fortsetzung von Ninja Theorys großartigem Hellblade: Senuas Sacrifice angekündigt. Es wird nächstes Jahr auf die Konsole gehen.

Der Trailer (oben) gibt uns einen Einblick in die Leistungsfähigkeit der neuen Konsole, da das gesamte Filmmaterial vollständig in der Engine aufgenommen und in Echtzeit ausgeführt wurde (wie vom Unreal Engine-Team bestätigt). Atemberaubendes Zeug, besonders wenn es in 4K auf YouTube angezeigt wird.

Ein weiteres bestätigtes Spiel für Xbox Series X ist Cyberpunk 2077 .