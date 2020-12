Tipps und Tricks für Xbox One X: So holen Sie das Beste aus Ihrer Konsole heraus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Xbox One X wurde möglicherweise eingestellt, nachdem die Xbox Series X und S verfügbar sind, aber sie ist immer noch die leistungsstärkste "Konsole der aktuellen Generation". Und Einzelhändler haben immer noch Lagerbestände, die sie verkaufen - oft mit einem gesunden Rabatt.

Wenn Sie also gerade einen gekauft haben oder glauben, dass Sie einen zu Weihnachten bekommen, möchten Sie vielleicht wissen, wie genau dies dazu beitragen kann, Ihr Spieleleben zu verbessern.

Aus diesem Grund haben wir eine praktische Liste mit Tipps und Tricks zusammengestellt, mit denen Sie sich an Ihre neue Xbox One X gewöhnen können.

Da die Xbox One X viele native Xbox One-Spiele mit verbesserten Grafiken, Bildraten, Ladezeiten oder allen drei Spielen spielen kann, möchten Sie sicherstellen, dass Ihre Spiele aktualisiert werden.

Sie können sehen, welche Ihrer Spiele verbessert wurden, indem Sie Meine Spiele und Apps besuchen und in der oberen rechten Ecke Ihre installierten Spiele nach "Xbox One X Enhanced Games" filtern. Auf diese Weise werden nur diejenigen mit One X-Patches angezeigt.

Wenn Sie ein Upgrade von einer Xbox One S auf eine Xbox One X durchführen, können Sie die One S einfach entfernen und genau dieselben Kabel für die neue Konsole verwenden.

Wenn Sie eine Xbox One ersetzen, müssen Sie das Netzkabel austauschen, da der ältere Computer einen externen Stromversorgungsbaustein verwendet hat, während die Xbox One X (und One S) über interne Netzteile verfügen. Möglicherweise müssen Sie auch das HDMI-Kabel austauschen, wenn Ihr Kabel besonders alt ist. Stellen Sie am besten sicher, dass das HDMI-Kabel für HDMI 2.0 ausgelegt ist, da es 4K 60Hz- und HDR-Signale übertragen kann.

Obwohl Sie die Xbox One X problemlos auf einem 1080p Full HD-Fernseher verwenden können, erhalten Sie mit dem Vorteil einer verbesserten Grafik - wenn auch nicht mit maximaler Auflösung - definitiv die beste Leistung, wenn Sie sie an einen 4K HDR-Fernseher anschließen.

Aber selbst wenn Sie einen 4K-HDR-Fernseher haben, müssen Sie sicherstellen, dass HDR für den HDMI-Anschluss aktiviert ist, den Sie mit der Xbox One X verwenden möchten. Viele TV-Hersteller liefern ihre HDR-Fernseher aus den ihnen bekanntesten Gründen mit HDR aus an jedem Port deaktiviert.

In den Einstellungen Ihres jeweiligen Fernsehgeräts finden Sie eine Option zum Überprüfen von HDR (siehe Handbuch). Auf einem modernen LG-Fernseher mit webOS befindet sich beispielsweise in den allgemeinen Einstellungen HDMI Ultra HD Deep Color, in denen Sie HDR für jeden verfügbaren HDMI-Anschluss einschalten können. Nur wenn diese aktiviert sind, sehen Sie die HDR10-Farben und den Kontrast, die von der Xbox One X verwendet werden.

Wenn Sie ein Dolby Atmos-Surround-Soundsystem oder eine Soundbar haben, müssen Sie eine App herunterladen, um sicherzustellen, dass unterstützte Filme die richtigen Soundkanäle ausgeben. Laden Sie die Dolby Access-App herunter und befolgen Sie die Installationsanweisungen. Es ist eigentlich ziemlich einfach.

Wenn Sie Dolby Atmos über Kopfhörer erleben möchten, müssen Sie eine einmalige Gebühr von ca. £ 14 zahlen. Die App ist kostenlos, wenn Sie nur angeschlossene Dolby Atmos-Lautsprecher oder -Verstärker verwenden.

Neben HDR10 kann die Xbox One X auch Dolby Vision anzeigen - ein alternatives HDR-Format, das manche für besser halten. Es funktioniert derzeit nur bei der Unterstützung von Fernsehgeräten und mit Netflix. Wenn Ihr Fernsehgerät jedoch kompatibel ist ( eine Liste finden Sie hier ), müssen Sie nur zu Einstellungen, dann Anzeige und Ton, Videoausgabe, Videomodi gehen und auf Dolby Vision zulassen klicken.

Sie benötigen außerdem ein Premium Netflix-Abonnement, um auf Dolby Vision-Versionen von Shows und Filmen zugreifen zu können. Das kostet £ 13.99 pro Monat.

Die Xbox One X verfügt über 1 TB Speicherplatz, aber wenn man bedenkt, dass einige erweiterte Spiele mehr als 100 GB pro Stück haben können, kann sich auch das bald füllen. Glücklicherweise können Sie den Speicher einfach erweitern, aber eine externe USB 3.0-Festplatte an einen der drei mitgelieferten USB-Anschlüsse anschließen.

Wie genau dies funktioniert, erfahren Sie in unserer praktischen Anleitung: So aktualisieren Sie Ihren Xbox One-Speicher um 2 TB und mehr . Nach dem Hinzufügen kann das externe Laufwerk als primärer Speicherort für Spiele festgelegt und sogar an andere Xbox One-Konsolen wie Freunde angeschlossen werden, um weiterhin installierte Titel abzuspielen - sofern Sie in Ihrem eigenen Profil angemeldet sind.

Wenn Sie Online-Spiele spielen möchten, müssen Sie Xbox Live Gold abonnieren. Sie haben jedoch nicht nur die Möglichkeit, über das Internet gegen Millionen anderer Spieler zu spielen, sondern auch jeden Monat kostenlose Spiele. Und sie stehen Ihnen zur Verfügung, solange Sie sich weiterhin anmelden.

Xbox Live Gold kostet 6,99 £ pro Monat, 17,99 £ für drei Monate oder 49,99 £ für ein ganzes Jahr, wenn Sie im Voraus bezahlen.

Xbox Live Gold-Mitglieder erhalten außerdem große Rabatte auf Spiele, die monatlich gewechselt werden. Und während großer Verkaufsperioden wie dem Black Friday sind Angebote für Abonnenten oft viel billiger.

Der Xbox Game Pass ist eine weitere großartige Möglichkeit, gegen eine relativ geringe monatliche Gebühr auf einen Stapel Spiele zuzugreifen. Wenn Sie Xbox noch nicht kennen, können Sie ein Xbox Game Pass-Abonnement abschließen, da es mehr als 100 Xbox One-, Xbox 360- und Original-Xbox-Spiele zum Herunterladen und Spielen bietet, so oft Sie möchten. Stellen Sie sich das Netflix von Xbox-Spielen vor, und das zu einem ähnlichen Preis von 7,99 Euro pro Monat .

Game Pass hat jedoch auch eine höhere Stufe. Xbox Game Pass Ultimate kostet £ 10,99 pro Monat und bietet eine Reihe zusätzlicher Vorteile, darunter Xbox Live Gold, EA Play und Xbox Game Pass für PC, zusätzlich zu allen Spielen, die mit dem Standard-Game Pass verfügbar sind.

Wie bei der Xbox One und One S ist die Xbox One X mit einer ständig wachsenden Liste abwärtskompatibler Xbox 360- und Original-Xbox-Spiele kompatibel. Wenn Sie welche auf der offiziellen Liste haben ( die Sie hier finden ), können Sie die Disc in das Laufwerk einlegen und sie so abspielen, als ob sie im ursprünglichen Konsolenformat vorliegen.

Über den Xbox Store können auch mehr als 1.000 abwärtskompatible Titel heruntergeladen werden.

Neben dem Microsoft-eigenen Mixer-Dienst, mit dem Sie Live-Aufnahmen Ihres Gameplays über das Internet streamen können, damit andere sie sehen können, können Sie über die Game DVR-Funktion auch bis zu fünf Minuten Gameplay erfassen. Und es erfasst in 4K HDR auf der Xbox One X.

Auf Xbox Live freigegebenes Filmmaterial wird automatisch in 1080p konvertiert. Sie können jedoch das Material mit voller Auflösung auf einem externen Laufwerk speichern, um es an anderer Stelle zu verwenden.

Wir werden dieser Funktion weitere Tipps und Tricks hinzufügen, sobald wir sie entdecken. Wir hoffen, dass Ihnen Ihre neue Konsole gefällt.

