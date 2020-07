Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Xbox verfügt über zwei Abonnementdienste für Xbox One und schließlich für Besitzer der Xbox Series X. Neben Xbox Live Gold , das für Online-Spiele obligatorisch ist, gibt es auch einen separaten monatlichen Abonnementdienst für Gamer: Xbox Game Pass.

Sie haben Zugriff auf mehr als 200 Spiele, die Sie gegen eine monatliche Gebühr herunterladen und auf Ihrer Xbox One spielen können. Wenn Sie ein Upgrade auf Xbox Game Pass Ultimate durchführen, erhalten Sie außerdem Xbox Live Gold, Xbox Game Pass für PC und in Kürze Zugriff auf den Project xCloud Cloud-Spieledienst zum gleichen Preis.

Hier ist unsere praktische Anleitung zum Game Pass für die Xbox One, einschließlich aller Spiele, die derzeit auf der Plattform verfügbar sind.

Xbox Game Pass ist ein monatlicher Abonnementdienst, der Zugriff auf über 200 Spiele bietet, die vom Xbox-Team kuratiert wurden. Sie können sie so oft herunterladen und abspielen, wie Sie möchten, solange Sie die monatliche Gebühr weiterhin bezahlen. Einige von ihnen sind möglicherweise auch nicht mehr verfügbar, wenn neue Titel hinzugefügt werden. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, die gesamte Kollektion zu speziellen, exklusiven Preisen für Mitglieder zu kaufen.

Xbox One-, Xbox 360- und Original-Xbox-Spiele sind Teil des Line-Ups, die beiden letzteren sind abwärtskompatibel, sodass Sie aus einer Vielzahl von Top-Titeln auswählen können.

Darüber hinaus fügt Microsoft Tages- und Datumsveröffentlichungen seiner eigenen Spiele hinzu . Sie können beispielsweise Forza Horizon 4, Sea of Thieves und State of Decay 2 herunterladen und spielen - genau dieselben Spiele, die auch im Handel erhältlich sind.

Es steht Xbox One-, Xbox One S- und Xbox One X- Besitzern zur Verfügung. Xbox Game Pass für PC ist auch unter Windows 10 mit eigenen Spielen verfügbar.

Wenn die Xbox Series X Ende 2020 verfügbar sein wird, wird Game Pass auch dafür verfügbar sein, und es wurde bestätigt, dass Versionen der nächsten Generation von Microsoft-eigenen Spielen - wie Halo Infinite - für Mitglieder kostenlos sein werden.

Der Preis für den Xbox Games Pass beträgt £ 7,99 pro Monat unter xbox.com/game-pass .

Sie können jederzeit während Ihrer Mitgliedschaft kündigen.

Eine weitere Option spart Ihnen viel Geld, wenn Sie auch Xbox Live Gold abonnieren: Xbox Game Pass Ultimate. Es bringt sogar Xbox Game Pass für PC in den Mix für ein gutes Maß. Alle drei Mitgliedschaften kosten derzeit nur £ 10,99 pro Monat.

Wenn es offiziell veröffentlicht wird, wird der Cloud-Gaming-Dienst von Microsoft, Project xCloud , auch als Teil von Ultimate ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.

Der Xbox Game Pass ist jetzt für alle Xbox One-, Xbox One S-, Xbox One S All-Digital Edition- und Xbox One X-Spieler verfügbar. Sie benötigen lediglich ein Xbox Live-Konto (das in Game Pass Ultimate enthalten ist).

Xbox Game Pass bietet immer mehr als 200 Spiele, die aus Xbox One, Xbox 360 und abwärtskompatiblen Original-Xbox-Titeln bestehen. Einige werden möglicherweise in Zukunft für andere Spiele umgestellt, aber hier ist die aktuelle Liste aller derzeit verfügbaren Spiele:

Eine Pestgeschichte: Unschuld

Absolver

Ass-Kampf 7: Himmel unbekannt

Nach der Party

Zeitalter der Wunder: Planetfall

Alien: Isolation

Alvastia Chroniken

ARCHE: Überleben entwickelt

Asche Cricket

Astroneer

Schlechter Norden: Jotunn Edition

Batman: Arkham Knight

Battle Chasers: Nightwar

Blair Witch

Modernste

Blutbefleckt: Ritual der Nacht

Brückenkonstruktor-Portal

Aas

Kinder von Morta

Städte: Skylines

ClusterTruck

Kostüm Quest 2

Durchgreifen 3

Kreatur im Brunnen

Crosscode

Darksiders III

DayZ

de Blob

Dead By Daylight: Sonderausgabe

Tote Zellen

Dead Island Definitive Edition

Tod im Quadrat

Errette uns den Mond

Demons Tilt

Nachkommen

Der Teufel kann weinen 5

Schmutz 4

Dirt Rally 2.0

Entehrt 2

Disneyland Abenteuer

Dungeon der Endlosen

eFootball PES 2020 Standard Edition

Betritt den Gungeon

F1 2018

Fallout 76

Landwirtschafts-Simulator 17

Felix der Schnitter

Final Fantasy IX

Final Fantasy XV Royal Edition

Fischen Sim World: Pro Tour

Für den König

Forager

Forza Horizon 4: Standard Edition

Gebrochene Köpfe

Frostpunk: Console Edition

Gato Roboto

Zahnräder 5 Ultimate Edition

Zahnräder des Krieges 4

Gears of War: Ultimative Ausgabe

Giana Sisters: Twisted Dreams - Directors Cut

Ziegensimulator

Golf mit deinen Freunden

Gonner - Blueberry Edition

Geerdet*

Guacamelee! 2

Halo 5: Wächter

Halo Wars 2

Halo Wars: Definitive Edition

Halo: Spartanischer Angriff

Halo: Die Master Chief Collection

Hellblade: Senuas Opfer

Hallo Nachbar

Hollow Knight: Voidheart Edition

Menschlicher Fall flach

Hyperdot

Unteilbar

Reise zum wilden Planeten

Sprungkraft

Killer Instinct: Definitive Edition

Königreich kommt: Befreiung

Kingdom Hearts - HD 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts HD 2.8 Abschlusskapitel Prolog

Kingdom Hearts III

Kona

Kühlen Kopf

Einsame Berge: Abwärts

Marvel vs. Capcom: Unendlich

Max: Der Fluch der Bruderschaft

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Mittelerde: Schatten des Krieges

Minecraft

Minecraft Dungeons

Minit

Momodora: Träumerei im Mondlicht

Monster Hunter: Welt

Schwarzarbeiter

Mortal Kombat X.

Klinge Warband

Auszug

MudRunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Straße nach Eden

Mein Freund Pedro

Meine Zeit in Portia

Naruto zu Boruto: Shinobi Stürmer

NBA 2K20

Neon Abyss

NieR: Automaten werden als Gods Edition

Nachtanruf

Niemandshimmel

Überwachung

Ori und der blinde Wald: Definitive Edition

Ori und der Wille der Irrlichter

Äußere Wildnis

Verkocht! 2

Ochsenfrei

Pandemie: Das Brettspiel

Pathologisch 2

Zahltag 2: Crimewave Edition

Pikuniku

Säulen der Ewigkeit: Gesamtausgabe

Schlachtfelder von PlayerUnknown (PUBG)

Power Rangers: Kampf um das Gitter

Quantenbruch

Wut 2

Seltene Wiederholung

ReCore: Definitive Edition

Red Dead Redemption 2

Rest: Aus der Asche

Raureif

Rise & Shine

Raketenliga

Rush: Ein DisneyPixar-Abenteuer

Ryse: Sohn Roms

ScreamRide

Sea of Thieves: Jubiläumsausgabe

Meersalz

Geheimer Nachbar

Schattenkrieger 2

Töte den Turm

Sniper Elite 4

Soulcalibur VI

Zustand des Verfalls 2: Juggernaut Edition

Zustand des Verfalls: Jahr Eins

Stellaris: Console Edition

Straßen der Wut 4

Straßen des Schurken

Subnautica

Sunset Overdrive

Super Luckys Tale

Mars überleben

Schwertkunst Online: Tödliche Kugel

Tacoma

Tekken 7

Terraria

Die Banner Saga 3

The Bards Tale ARPG: Remastered und Resparkled

The Bards Tale IV: Directors Cut

Die Bards Tale Trilogie

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Die Eskapisten 2

Die Gärten zwischen

Das Jackbox Party Pack 3

Die lange Dunkelheit

Der Herr der Ringe: Abenteuer-Kartenspiel

Der Messenger

Die äußeren Welten

Die Welle 2

Das Talos-Prinzip

Der Turing-Test

The Walking Dead: Die komplette erste Staffel

The Walking Dead: Staffel Zwei

The Walking Dead: Michonne - Die komplette Staffel

The Walking Dead: Eine neue Grenze - Die komplette Staffel (Episoden 1 - 5)

The Witcher 3: Wilde Jagd

TheHunter: Ruf der Wildnis

Thronebreaker: Die Hexergeschichten

Fahrschein

Totally Accurate Battle Simulator (Spielvorschau)

Absolut zuverlässiger Lieferservice

Tracks - Das Zugset-Spiel

Trainiere Sim World 2020

Zwei-Punkte-Krankenhaus

Gänse-Spiel ohne Titel

Vambrace: Kalte Seele

Leere Bastarde

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: Directors Cut

Ödland 3 *

Ödland remastered

Wir freuen uns über wenige

Westlich von Dead

Westerado: Double Barreled

Was bleibt von Edith Finch

Zauberer der Legende

Wolfenstein: Jungblut

Weltkrieg Z

Würmer WMD

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yokus Island Express

Yooka-Laylee

Zoo Tycoon: Ultimative Tiersammlung

Alan Wake

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie: N n B.

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fabel Jubiläum

Fabel II

Fabel III

Fallout: New Vegas

Zahnräder des Krieges

Zahnräder des Krieges 2

Gears of War 3

Gears of War: Urteil

Jetpac Betankt

Kameo

Lego Star Wars III

Massenwirkung

Metal Gear Solid HD Edition: 2 und 3

Ninja Gaiden II

Perfektes Dunkel

Perfekte dunkle Null

Viva Piñata

Viva Piñata: Ärger im Paradies

Fuzion Frenzy

* Bald kommen, ** Bald gehen.