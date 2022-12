Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die aktuelle Konsolengeneration mag das Gaming auf ein neues Niveau gehoben haben, aber dank Microsofts Entscheidung, die Xbox Series X und S in das gleiche Ökosystem wie die Xbox One einzubinden, sind sie alle mit dem gleichen Zubehör kompatibel.

Dazu gehören auch externe Festplatten zum Speichern großer Spielesammlungen.

Es gibt zwar einige Einschränkungen, vor allem bei den neueren Geräten, aber wenn Sie zehn (oder sogar hunderte) Xbox One- und/oder abwärtskompatible Spiele auf Ihrer neuen oder alten Konsole speichern möchten, ohne sie jedes Mal neu herunterladen zu müssen, können Sie dies auf einer USB 3.0-Festplatte (oder höher) tun.

Außerdem können Sie exklusiv für die Xbox Serie X/S eine offizielle Speichererweiterungskarte von Seagate verwenden, um die interne Speicherkapazität zu erweitern.

Hier erfahren Sie, wie Sie beides tun können.

Vorab sei gesagt, dass eine Xbox One ein externes Laufwerk genau wie ihr internes Laufwerk verwendet. Es ist also eine ideale Lösung und kann die Anzahl der Spiele, die ihr auf einmal speichern könnt, deutlich erhöhen.

Die Xbox Series X und S können nur Next-Gen-Spiele von ihren internen Laufwerken (oder der Speichererweiterungskarte) abspielen, aber Xbox One-, Xbox 360- und originale Xbox-Spiele von einer USB-Alternative (sogar mit aktivierter Schnellwiederaufnahme). Es könnte also sein, dass Sie alle Ihre abwärtskompatiblen Spiele auf ein externes Laufwerk legen und Ihre interne SDD für native X/S-Spiele reservieren.

Auswahl eines Laufwerks

Wenn ihr eine Xbox Series X oder Xbox Series S besitzt, könnt ihr euch für eine Speichererweiterungskarte von Seagate entscheiden, die sich an der Rückseite der beiden Next-Gen-Geräte einstecken lässt.

Sie ist in den Größen 512GB, 1TB und 2TB erhältlich, aber ziemlich teuer. Sie funktioniert jedoch genauso wie der interne Speicher und ist die einzige Erweiterung, die alle Next-Gen-Funktionen und Ladezeiten beider Geräte ermöglicht.

Alternativ können Sie ein externes Laufwerk verwenden, sofern es USB 3.0-fähig oder höher ist (Sie können sogar bis zu drei davon verwenden, einen für jeden USB-Anschluss der Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S oder Xbox Series X). Wie bereits erwähnt, können Spiele mit Optimierungen für die Xbox Series X und S nicht von einem USB-Laufwerk abgespielt werden, daher ist dies nur eine Lösung für Xbox One und andere abwärtskompatible Spiele.

Wenn Sie damit zufrieden sind, gibt es eine große Auswahl an externen Laufwerken. Wir haben uns für ein 2-TB-Game-Laufwerk von Seagate entschieden, das speziell für die Xbox entwickelt wurde. Es ist mit USB 3.0 ausgestattet, benötigt keine externe Stromquelle und beansprucht daher keine zusätzliche Steckdose unter unserem AV-Schrank, und mit seiner Xbox-verzierten Oberfläche passt es gut.

Alternativ können Sie auch eine Xbox-Edition oder eine Standardversion des WD_Black P10 Game Drive erwerben. Es wurde speziell für Spiele entwickelt, ist robust gebaut und bietet eine Speicherkapazität von bis zu 5 TB zum Preis von knapp über 140 £ - ein Schnäppchen für diese Kapazität.

Sie können sogar etwas mehr bezahlen und sich stattdessen für ein Laufwerk mit 7200 U/min (das Seagate Game Drive hat 5400 U/min) oder sogar für eine externe SSD mit USB-Anschluss entscheiden, aber wir haben uns für Bequemlichkeit, Geräuschlosigkeit und den Preis entschieden.

Beachten Sie jedoch, dass eine externe SSD eines Drittanbieters zwar schnellere Ladezeiten bietet, sich aber nicht so verhält wie die offizielle Speichererweiterungskarte.

Die Einrichtung

Wir haben Bilder beigefügt, die zeigen, wie man ein externes Laufwerk mit der Xbox One einrichtet, aber das ist bei der Xbox Series X/S identisch.

Sobald Sie Ihr Laufwerk zur Hand haben, ist die Einrichtung einfach. Schließen Sie es an einen der drei USB-Anschlüsse an, wenn Ihre Xbox eingeschaltet ist. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass das Laufwerk angeschlossen wurde.

Sie können entweder durch Interaktion mit dem Pop-up zu den Einstellungen gehen oder manuell dorthin gehen und die "System"-Einstellungen aufrufen.

Dort sehen Sie das Symbol "Speichergeräte". Wählen Sie es aus, und auf der nächsten Seite wird Ihre vorhandene externe Festplatte neben der neuen Festplatte angezeigt.

Höchstwahrscheinlich muss die Festplatte formatiert werden, bevor sie für andere Zwecke als die Speicherung von Video-, Bild- und Musikdateien verwendet werden kann, insbesondere wenn sie direkt aus der Verpackung kommt. Das muss die Xbox selbst erledigen. Wählen Sie also das neue Laufwerk aus und scrollen Sie nach unten zur Option "Formatieren". Wählen Sie "Speichermedium formatieren". Daraufhin wird ein neuer Bildschirm mit einer Tastatur angezeigt, über die Sie den Namen des Laufwerks auswählen können.

Wir haben den Standardnamen "Extern" beibehalten und uns dafür entschieden, neue Spiele und Anwendungen auf dem neuen Laufwerk zu installieren, wenn wir dazu aufgefordert werden.

Das Formatieren des Laufwerks dauert nicht länger als fünf oder sechs Sekunden, und schon können Sie loslegen.

Auf dem Bildschirm "Meine Spiele & Apps" sehen Sie nun, dass der gesamte verfügbare Speicherplatz, sowohl intern als auch extern, in einer Statistik zusammengefasst ist.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, Ihre Xbox One/Series X/S komplett herunterzufahren und neu zu starten. Wir haben das getan, und das Laufwerk funktionierte direkt danach sehr gut.

Verschieben von Spielen und Leistung

Natürlich ist der Leistungsunterschied zwischen einem externen Laufwerk und der SSD im Inneren der Xbox Series X/S beträchtlich.

Bei den Xbox One-Modellen konnten wir in unseren Tests jedoch keinen erkennbaren Unterschied bei den Ladegeschwindigkeiten feststellen.

Das Verschieben von Spielen zwischen den Laufwerken der Konsolen hängt von den unterschiedlichen Technologien ab - auf der Next-Gen ist es natürlich viel schneller. Das Verschieben von etwa 60 GB auf der Xbox One X auf ein externes Laufwerk dauerte jedoch insgesamt etwas mehr als 40 Minuten.

Ein Vorteil des Verschiebens von Spielen von der internen auf die externe Festplatte ist, dass Sie Ihre heruntergeladenen Titel auf der Xbox One oder Series X/S eines Freundes spielen können, indem Sie die Festplatte einfach an seine Konsole anschließen und sich mit Ihrem Profil anmelden. Sie müssen dann die Spiele, die Sie spielen möchten, nicht erneut herunterladen.

Dasselbe gilt, wenn Sie Ihre eigenen Spiele von der Xbox One auf die Series X/S übertragen möchten.

