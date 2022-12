Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Portkey Games öffnete diese Woche seine Türen für eine weitere Gameplay-Präsentation rund um Hogwarts Legacy und zeigte dabei einige interessante neue Einblicke in das Spiel.

Es handelt sich um ein ziemlich detailliertes Video, das die Durchquerung der Welt, die Kämpfe und einige andere Nebenaktivitäten zeigt, so dass es sich lohnt, es anzusehen, wenn ihr euch auf das Spiel freut.

Zunächst können Sie einen Blick auf das Besenfliegen in der offenen Welt werfen, die sehr detailliert und üppig aussieht, sowie auf die Möglichkeit, stattdessen auf einem Hippogreif zu reiten, was einen noch imposanteren Eindruck macht.

Der Showcase gibt uns einen kurzen Blick darauf, wie sich die Gebiete zwischen den Jahreszeiten verändern werden, indem sie zum Beispiel im Winter eine Schneedecke erhalten, bevor es zum Kampf übergeht.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In fünf Wellen bekommen wir eine Reihe von Zaubern und Gegenständen zu sehen, die während einer Duell-Arena-Sitzung zum Einsatz kommen, darunter auch das tödliche Avada Kedavra.

Das Video endet mit einem Blick auf den Raum der Wünsche, eine den Fans der Serie wohlbekannte Ressource, die einige freischaltbare Upgrades beherbergt, darunter anpassbare Kleidung, die dank magischer Eigenschaften die Werte erhöht.

Unserer Meinung nach ist das eine clevere Art, Upgrades in die Spielwelt einzubinden. Die letzte Wendung in der Präsentation scheint darin zu bestehen, dass unser Charakter in ein Buch gesaugt wird, ähnlich wie Harry und Ginny Weasley es mit Tom Riddles Tagebuch in der Kammer des Schreckens getan haben.

Die besten Spiele-Angebote für den Black Friday 2022: Holen Sie sich hier Ihre Spiele-Schnäppchen von Adrian Willings · 24 November 2022 Schnappen Sie sich in der Vorweihnachtszeit ein Gaming-Schnäppchen. Sehen Sie sich die besten Angebote an, die wir bei den größten Einzelhändlern

Wir nehmen an, dass es sich dieses Mal um das Buch eines anderen handelt, aber es macht Sinn, dass er nicht der erste Zauberer ist, der seine Erinnerungen in einem Folianten festhält. Wir werden zweifellos abwarten müssen, um mehr über dieses mysteriöse Thema herauszufinden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.