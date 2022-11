Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Entwickler Avalanche Software wird heute einen "neuen Blick" auf Hogwarts Legacy werfen, mit einem Gameplay-Showcase-Event, das später online gestreamt wird.

Das kommende Rollenspiel, das in der Welt von Harry Potter spielt (allerdings in den 1800er Jahren, lange vor seiner Geburt), wird am 10. Februar 2023 veröffentlicht, und während des Streams könnt ihr euch neues Gameplay-Material ansehen.

Hier erfährst du, wie du es sehen kannst.

Wann beginnt die Gameplay-Präsentation von Hogwarts Legacy?

Der neue Blick auf das Gameplay von Hogwarts Legacy beginnt heute, Freitag, den 11. November 2022, um 18 Uhr GMT. Hier sind die Zeiten für andere Regionen:

Die besten Xbox One-Spiele 2022: Die besten Titel, die jeder Xbox One S- und X-Besitzer spielen sollte von Max Freeman-Mills · 1 September 2022 Wenn ihr auf der Suche nach einem Spiel für eure Xbox One S oder Xbox One X seid, dann seid ihr hier genau richtig. Hier sind die besten Spiele für

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

US-Westküste: 10:00 PST

10:00 PST US-Ostküste : 13:00 EST

: 13:00 EST GROSSBRITANNIEN: 18:00 UHR GMT

18:00 UHR GMT Mitteleuropa: 19:00 CET

19:00 CET Australien: 05:00 AEDT (12. November)

Wie man sich die Hogwarts Vermächtnis-Präsentation anschaut

Ihr könnt euch den Hogwarts Vermächtnis Gameplay Showcase oben auf dieser Seite ansehen.

Alternativ wird es auf dem offiziellen Hogwarts Legacy-YouTube-Kanal und dem Twitch-Kanal von Avalanche Software gestreamt.

Was ihr erwarten könnt

Ein Tweet des offiziellen Hogwarts Legacy-Accounts verrät, dass der Showcase vom Potter-YouTuber XpectoGO präsentiert wird.

Er wird uns durch eine "kleine Tour durch Schloss Hogwarts" führen, das Charaktererstellungssystem zeigen, einige der Kämpfe im Detail vorstellen und uns einen ersten Blick auf die Benutzeroberfläche geben.

. @AvalancheWB und unser Community-Gastgeber @Xpecto_GO nehmen euch mit auf eine kleine Tour durch das Schloss Hogwarts, zeigen euch das Charaktererstellungssystem, werfen einen ersten Blick auf die Benutzeroberfläche und geben eine Einführung in den Kampf - Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) November 10, 2022

squirrel_widget_12855240

Schreiben von Rik Henderson.