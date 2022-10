Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es ist schon eine Weile her, dass Rocksteady ein neues Spiel veröffentlicht hat, aber die Vorfreude auf den nächsten Titel - Suicide Squad - steigt: Kill the Justice League.

In dem Spiel übernehmen die Spieler die Kontrolle über die berüchtigte Gruppe von Bösewichten, die es mit den wahren Größen der DC-Comicwelt zu tun bekommen, von The Flash bis Superman. Alle wichtigen Details finden Sie hier.

Suicide Squad: Töte die Gerechtigkeitsliga Erscheinungsdatum

Wir warten schon eine Weile auf Suicide Squad: Kill the Justice League warten wir schon eine ganze Weile - ursprünglich war die Veröffentlichung für Ende 2022 geplant.

Jetzt ist das Spiel jedoch auf ein Veröffentlichungsfenster im Frühjahr 2023 festgelegt, ohne dass ein genaueres Datum genannt wurde.

Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, Suicide Squad: Kill The Justice League auf das Frühjahr 2023 zu verschieben. Ich weiß, dass eine Verzögerung frustrierend ist, aber diese Zeit fließt in die Entwicklung des besten Spiels, das wir machen können. Ich freue mich darauf, gemeinsam das Chaos nach Metropolis zu bringen. Danke für eure Geduld. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak- Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022

Diese Verzögerung wurde im März 2022 angekündigt, wie ihr oben sehen könnt, mit reichlich Vorwarnung, und wir haben seitdem nicht viel über das Spiel gehört, also wird es hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis wir ein festeres Veröffentlichungsdatum bekommen, das wir im Kalender eintragen können.

Suicide Squad: Tötet die Plattformen der Justice League

Da es sich um ein Next-Gen-Erlebnis handelt (bzw. ein Current-Gen-Erlebnis), kannst du Suicide Squad: Kill the Justice League entweder auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S oder dem PC spielen.

Das sollte bedeuten, dass wir eine beeindruckende Grafik, einen besseren Sound und ein größeres Gefühl für den Maßstab bekommen, das durch die neuere Hardware ermöglicht wird.

Suicide Squad: Tötet die Justice League-Trailer

Wir hatten bereits einige Einblicke in Suicide Squad: Kill the Justice League, und zwar in Form von verschiedenen Arten von Trailern.

Der erste Teaser-Trailer für das Spiel wurde im August 2020 veröffentlicht.

Da es sich um einen CGI-Trailer handelt, können wir ihm nicht viel abgewinnen, aber er zeigt den Ton, den Rocksteady mit einigen schrulligen, lustigen Momenten anstrebt.

Dann, im Oktober 2021, bekamen wir einen viel ausführlicheren In-Engine-Trailer zu sehen, der die Geschichte des Spiels und eine Reihe von Gegnern vorstellte, gegen die wir im Laufe des Spiels kämpfen werden.

Im Dezember 2021 gab es schließlich einen Gameplay-Trailer, der einen kurzen Einblick in die Steuerung der vier Spielercharaktere gab, die versuchen, The Flash zu bekämpfen.

Suicide Squad: Kill the Justice League Story

Aus den bisher veröffentlichten Trailern kann man sich eine ziemlich klare Vorstellung von der Geschichte machen, die Suicide Squad: Kill the Justice League.

Wie in den gleichnamigen Filmen und Comics werden unsere Antihelden von Amanda Waller aus dem Gefängnis rekrutiert und gezwungen, ihre Befehle auszuführen, wenn sie nicht jeden Moment von Wanzen getötet werden wollen, die ihnen in den Nacken gepflanzt werden.

Die vier Mitglieder der Truppe sind Deadshot, Captain Boomerang, Harley Quinn und King Shark, jeder mit seiner eigenen Motivation und Vorgehensweise. Ihre Bemühungen, als Team zusammenzuarbeiten, werden zweifellos einen großen Teil der Handlung ausmachen.

Diesmal scheint der berüchtigte Brainiac der große Bösewicht zu sein, der es irgendwie geschafft hat, die Mitglieder der Gerechtigkeitsliga zu infizieren oder zu kontrollieren.

In verschiedenen Trailern hatten wir bereits einen Blick auf The Flash, Superman, Wonder Woman, Green Lantern und, wenn auch nicht auf den Mann selbst, so deutet das Batmobil doch darauf hin, dass wir es auch mit einigen Anklängen an Batman zu tun haben könnten. Schließlich spielt das Spiel in der gleichen Welt wie die anderen Arkham-Spiele.

Das bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass das Spiel einen Spießrutenlauf beinhaltet, bei dem die Truppe nacheinander (oder manchmal auch gleichzeitig) gegen jeden Helden antritt, um ihn entweder endgültig zu erledigen oder ihn von der Bildfläche verschwinden zu lassen.

Das Spiel ist in Metropolis angesiedelt, bekannt als eine Art Hauptstadt des DC-Universums.

Suicide Squad: Töte die Gerechtigkeitsliga Gameplay

Nach dem, was wir in den Trailern gesehen haben und was Rocksteady bisher gesagt hat, wird Suicide Squad: Kill the Justice League auf all dem aufbauen, was die Batman Arkham-Spiele so großartig gemacht hat - mit vier Charakteren, mit denen du dieses Mal spielen kannst.

Jeder von ihnen wird offenbar über ein Moveset verfügen, das breiter und komplexer ist als das von Batman selbst. Das bedeutet, dass es jede Menge Möglichkeiten zum Experimentieren gibt, während du dich in einer Open-World-Version von Metropolis bewegst, um Missionen und Ziele zu erfüllen.

Du kannst alleine spielen und nach Belieben zwischen den Charakteren wechseln, während Bots die anderen drei steuern, aber das Spiel wird auch mit einem nahtlosen Vier-Spieler-Koop-Modus auf den Markt kommen, mit Drop-in und Drop-out-Systemen, damit du spielen kannst, wie du willst.

Dies gilt für das gesamte Spiel, ohne Abschnitte, die an einen einzelnen Charakter oder den Mehr- oder Einzelspielermodus gebunden sind, was wirklich spannend klingt. Wir wissen noch nicht, ob der Mehrspielermodus plattformübergreifend sein wird, aber wir werden die Ohren offen halten, was dieses Detail angeht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.