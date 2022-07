Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Kampfspiel Multiversus von Warner Bros. hat in den letzten sechs Monaten im Stillen einen Hype aufgebaut, dank Trailern und einem geschlossenen Alpha-Test, der die wenigen, die daran teilgenommen haben, beeindruckt hat.

Jetzt werden die Dinge offener, denn für den 26. Juli wurde eine vollständige offene Beta angekündigt.

Sie wird für absolut jeden verfügbar sein, der spielen möchte, und wird auch auf praktisch jeder Plattform verfügbar sein - Playstation 5 und 4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie PC.

Jeder, der in der geschlossenen Alphaphase mitgespielt hat, erhält automatisch auch frühen Zugang zur Beta, die am 19. Juli beginnt. Wenn ihr ungeduldig seid, könnt ihr das auch über Twitch-Drops für andere Spieler tun.

Alle Fortschritte, die die Spieler während der Beta machen, werden in die Vollversion übernommen, so die Ankündigung, was immer ein netter Bonus ist.

In dem Kampfspiel treten Charaktere aus einer Vielzahl von WB-Titeln auf, von Batman über Game of Thrones bis hin zu Scooby Doo, und werden in Kämpfen gegeneinander antreten, die die Spieler am deutlichsten an Super Smash Bros. erinnern werden.

Viele dieser Charaktere werden auch von Synchronsprechern aus den Original-Serien oder -Filmen gesprochen, so dass es hoffentlich ein ziemlich lustiges und authentisches Spiel wird, wenn es richtig herauskommt.

