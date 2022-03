Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt viele Hinweise darauf, dass PlayStation seinen nächsten State of Play-Onlinestream bald, vielleicht sogar noch diese Woche, veranstaltet. Und ein Spiel, das dabei eine wichtige Rolle spielen könnte, ist Hogwarts Legacy - das RPG, das in der Welt von Harry Potter spielt.

Der ehemalige Lead Designer des Spiels und ehemalige Senior Producer von Avalanche/WBGames, Troy Leavitt, hat auf Twitter gepostet, dass das Timing für die Präsentation von Gameplay während des Streams gut ist: "Ich kann das Gerücht weder bestätigen noch dementieren, aber das Timing scheint mir richtig zu sein", schrieb er als Antwort auf Online-Spekulationen über das Erscheinen des Spiels.

Ich kann das Gerücht weder bestätigen noch dementieren, aber das Timing scheint mir sehr gut zu sein. Ich denke, wir werden sehen! :) - Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2022

Ein Knackpunkt wird sein, ob PlayStation das Video-Event "State of Play" fortsetzt oder aussetzt. Es wird vermutet, dass die anhaltende russische Invasion in der Ukraine Sony zu einer wohlwollenden Verschiebung seines neuesten Showcases veranlassen könnte. Wahrscheinlich wird die Veranstaltung aber irgendwann im März stattfinden, und da sie in der Regel im Voraus aufgezeichnet wird, ist es unwahrscheinlich, dass sich der Inhalt ändert.

Hogwarts Legacy sollte ursprünglich Ende 2021 erscheinen, aber Entwickler Avalanche entschied sich, die Veröffentlichung auf dieses Jahr zu verschieben, um "die bestmögliche Erfahrung für die gesamte Zaubererwelt" zu schaffen. Das stieß damals auf Kritik, aber angesichts der Pandemie und der Erfahrungen, die CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077 gemacht hat, war die Verzögerung verständlich.

Es scheint auch, dass eine weitere Verzögerung bis 2023 kürzlich verworfen wurde, wenn auch nicht von den Entwicklern oder dem Publisher selbst.

Schreiben von Rik Henderson.