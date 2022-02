Hogwarts Legacy kommt im September?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das mit Spannung erwartete Harry-Potter-RPG, Hogwarts Legacy , hat seit einiger Zeit ein Veröffentlichungsfenster für 2022, aber eine unwahrscheinliche Quelle hat diesen Zeitplan möglicherweise nur für uns eingegrenzt.

Die Harry-Potter-Website The Rowling Library hat die Bestätigung eines Veröffentlichungsdatums für „The Art and Making of Hogwarts Legacy“ erhalten, das am 6.

Es ist ein Datum, das gut zu den jüngsten Gerüchten über das Spiel passt, das von seinem Herausgeber Warner Bros. auf 2022 verschoben wurde, nachdem klar wurde, dass es 2021 nicht in die Wildnis gelangen würde.

Warner Bros. hat keine weiteren Details angegeben, abgesehen davon, dass das Fenster 2022 in einigen Veröffentlichungen wiederholt wurde. Daher ist es sinnvoll, dass es ein Datum später im Jahr sein könnte, an dem das Spiel endlich erscheint.

Natürlich fügte The Rowling Library hinzu, dass „obwohl es nicht bestätigt ist, dieses Veröffentlichungsdatum mit dem Veröffentlichungsdatum des Videospiels zusammenhängen könnte, das noch unbekannt ist“. Das unterstreicht die Tatsache, dass dies bis zur öffentlichen Ankündigung von Warner Bros. oder dem Entwickler Avalanche immer noch eine Vermutung ist.

Wir müssen dann auf eine offizielle Linie warten, aber es ist ermutigend zu hören, dass bald ein genaueres Datum für eine Ankündigung in Arbeit sein könnte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.