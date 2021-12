Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Warner Bros und Epic Games haben sich für eine Demo von Unreal Engine 5 zusammengetan, die Sie im Laufe dieser Woche aus den Socken hauen könnte – insbesondere, wenn Sie ein Fan von The Matrix sind.

Matrix Awakens ist ein interaktives Erlebnis fürPlayStation 5 und Xbox Series X /S, das UE5 auf spektakuläre Weise präsentiert.

Mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss – die auch ihre Rollen als Neo bzw. Trinity in The Matrix Resurrections später in diesem Monat wieder aufnehmen – wurde die Demo auch in Zusammenarbeit mit Regisseurin Lana Wachowski erstellt.

Es steht ab sofort zum Vorab-Download in den PlayStation- und Xbox-Stores zur Verfügung, wobei ein Live-Datum voraussichtlich mit den The Game Awards 2021 an diesem Donnerstag (früher Freitagmorgen in Großbritannien) zusammenfällt.

„The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience wurde von Mitgliedern des ursprünglichen Filmteams einschließlich Lana Wachowski zusammen mit Epic Games und Partnern erstellt und ist eine wilde Fahrt in das realitätsverzerrende Universum von The Matrix mit Darbietungen von Keanu Reeves und Carrie- Anne Moss", heißt es weiter in der Beschreibung der Demo.

"Machen Sie sich bereit für einen Blick in die Zukunft des interaktiven Geschichtenerzählens und der Unterhaltung mit UE5 in dieser kostenlosen, bahnbrechenden Kino- und Echtzeit-Tech-Demo."