(Pocket-lint) - Hogwarts Legacy ist ein kommendes Rollenspiel, das in der Welt von Harry Potter spielt und Anfang 2023 für Konsole und PC erscheinen wird.

Hier ist alles, was wir bis jetzt darüber wissen.

Erscheinungsdatum von Hogwarts Legacy

Obwohl das Spiel ursprünglich für 2021 geplant war, wurde es auf 2022 verschoben, da der Entwickler mehr Zeit haben wollte, um "die bestmögliche Erfahrung für die gesamte Zaubererwelt" zu schaffen.

Das wurde dann noch weiter verschoben, und jetzt haben wir ein neues "endgültiges" Veröffentlichungsdatum: 10. Februar 2023.

Hogwarts Legacy wird am 10. Februar 2023 für PlayStation, Xbox und PC erscheinen. Das Erscheinungsdatum für Nintendo Switch wird bald bekannt gegeben. Das Team freut sich darauf, dass ihr spielt, aber wir brauchen noch ein wenig mehr Zeit, um das bestmögliche Spielerlebnis zu liefern. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7- Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022

Allerdings hat sich dies als ein wenig kompliziert herausgestellt - es hat sich herausgestellt, dass dieses Datum nur für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S korrekt ist.

Wenn du auf PlayStation 4 oder Xbox One spielst, musst du dich stattdessen bis zum 4. April 2023 gedulden.

Hogwarts Legacy wird am 4. April 2023 für PlayStation 4 und Xbox One und am 25. Juli 2023 für Nintendo Switch erscheinen. Das Team freut sich darauf, euch das Spiel zu bringen, und wir wollen auf allen Plattformen das bestmögliche Spielerlebnis bieten - Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022

Switch-Spieler müssen sich sogar noch länger gedulden, nämlich bis zum 25. Juli 2023. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Veröffentlichungszeitplan für ein Spiel und deutet darauf hin, dass die Entwickler Probleme mit der Optimierung auf älteren Konsolen haben könnten.

Hogwarts Vermächtnis - Plattformen

Hogwarts Legacy ist für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS4 Pro, PS5, Nintendo Switch und PC geplant, obwohl diese Versionen, wie ihr oben gelesen habt, unterschiedliche Veröffentlichungstermine haben werden.

Dank des obigen Trailers wissen wir, dass es auf der PS5 einige zusätzliche Features haben wird, die zeigen, wie der hervorragende DualSense-Controller mit fortschrittlicher Haptik und Beleuchtung optimal genutzt wird. Darauf kannst du dich also freuen, wenn du eine PS5 hast.

Die Geschichte des Hogwarts-Vermächtnisses

Neben den Gameplay-Enthüllungen enthüllte der bisher größte Trailer zum Spiel (siehe unten) auch einige Schlüsselelemente der Geschichte.

Da das Spiel etwa 100 Jahre vor der Geburt von Harry Potter und etwa 50 Jahre vor den Ereignissen in der Trilogie der Phantastischen Tierwesen angesiedelt ist, erzählt es eine völlig neue Geschichte, die in J.K. Rowlings Zaubererwelt spielt.

Eine neue Bedrohung taucht auf, zum Beispiel eine abtrünnige Koboldbande und ihr Anführer Ranrok, die anscheinend eine Revolution anzetteln wollen. Sie scheinen sich auch mit einem mysteriösen menschlichen Zauberer, Victor Rookwood, zusammenzutun, von dem einige Fans glauben, dass er der Vorfahre eines Todessers ist, der erstmals in der Verfilmung von Harry Potter und der Feuerkelch auftaucht.

VGC behauptet, dass Augustus Rookwood in einer Rückblende in diesem Film erwähnt wird, und da im Potterverse Namen selten ohne Grund wiederholt werden, könnte es sein, dass das Vermächtnis von Hogwarts als endgültige Vorgeschichte zu Phantastische Tierwesen (und dann Harry Potter) dient.

Aufregendes Material.

Hogwarts Legacy: Gameplay-Material und Details

Mitte März 2022 wurde eine Sonderausgabe des PlayStation State of Play Online-Streams online gestellt. Er enthielt etwas mehr als 14 Minuten an bisher unveröffentlichtem Gameplay-Material.

Es folgte ein weiteres Video mit einem Blick hinter die Kulissen des Spiels, in dem einige der Entwickler darüber sprachen, was uns erwartet.

Im November 2022 ließen uns die Entwickler dann in einem speziellen Showcase-Stream eine riesige Menge an Gameplay einfließen, der mehr als eine halbe Stunde detailliertes Material für euch bereithält.

Es könnte sogar ausreichen, um einige leichte Spoiler zu enthalten, also lasst es vielleicht aus, wenn ihr wisst, dass ihr das Spiel bei der Veröffentlichung unbedingt spielen wollt.

Im Dezember 2022 folgte dann ein Showcase mit noch mehr Action und einigen wirklich interessanten Einblicken in die Art und Weise, wie du dich in der Welt fortbewegen wirst - mit dem Besen und mit dem Hippogreif.

Es gibt einen Blick auf die offene Welt, die beeindruckend detailliert aussieht, und zeigt auch, wie sich die Welt zwischen den Jahreszeiten verändern wird, wenn sie zum Beispiel im Winter von Schnee bedeckt ist.

Außerdem gibt es einen ausgedehnten Kampfabschnitt, in dem sich dein Charakter in der Duell-Arena seinen Gegnern stellt, und einige Einblicke in die Aufgaben, die dich im Raum der Wünsche erwarten.

Bildschirmfotos von Hogwarts Legacy

Bisher wurden bereits mehrere Screenshots veröffentlicht. Ihr könnt sie unten durchstöbern...

Warner Bros.

