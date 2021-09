Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DC Comics hat seine zweite jährliche virtuelle Fan-Convention, DC FanDome, angekündigt.

Sie werden nicht nur in der Lage sein, sich über die Ereignisse in den Comics und bevorstehenden Filmen für 2021 und darüber hinaus zu informieren, sondern es werden auch Updates zu Gotham Knights und Suicide Squad: Kill the Justice League-Spielen stattfinden.

Die ganztägige Veranstaltung findet im Oktober statt. Hier sind die Details dazu, wie Sie die Panels und Ankündigungen online ansehen können, sowie einige Dinge, die Sie erwarten können.

DC FanDome findet am Samstag, 16. Oktober 2021 statt. Es beginnt um 10 Uhr PDT und obwohl wir noch nicht wissen, wie lange es dauern wird, dauerten die Events im letzten Jahr jeweils 24 Stunden.

Hier sind die Startzeiten für Ihre Region:

Westküste der USA: 10 Uhr PDT

Ostküste der USA: 13 Uhr EDT

Großbritannien: 18:00 Uhr BST

Mitteleuropa: 19 Uhr MESZ

DC wird den gesamten FanDome online hosten, um ihn in einem Webbrowser auf einem PC, Mac oder Mobilgerät (oder über einen Smart-TV-Browser) anzuzeigen. Besuchen Sie einfach die zugehörige DC FanDome-Website .

Sie müssen sich anmelden, können dann aber alles kostenlos ansehen.

In diesem Jahr wird es auch auf Twitch, YouTube, Facebook und Twitter zu sehen sein.

Im gesamten FanDome wird es zahlreiche Showcases und Panels geben, darunter einen neuen Trailer für The Batman – Matt Reeves bevorstehender Neustart mit Robert Pattinson als Bruce Wayne/Batman.

Filmfans werden auch einen Blick auf das erste Filmmaterial von Black Adam mit Dwayne "The Rock" Johnson sowie einen "Sneak Peek" bei The Flash werfen.

Spieler werden mit großen Enthüllungen für Gotham Knights und Suicide Squad: Kill the Justice Lague verwöhnt – das neueste Spiel des Entwicklers der Arkham-Serie, Rocksteady.

Es wird auch Details zu einer Vielzahl von Comic-Bögen für die größten DC-Helden sowie Updates zu TV-Shows und Animationen geben.