(Pocket-lint) - Als Batman: Arkham Asylum herauskam, definierte es Superheldenspiele neu.

Der knirschende, kombinierte Kampf und die unterhaltsame Erkundungsnavigation sorgten für eine berauschende Gameplay-Mischung. Es folgten zwei weitere exzellente Ausflüge, Arkham City und Arkham Knight , die jeweils den Umfang der Serie erweiterten. Und ein Prequel-Spiel, Arkham Origins, füllte die Quadrilogie aus.

Jetzt schwirren Gerüchte herum, dass Batman in einem fünften Arham-Titel mitspielen wird - diesmal von Origins Entwickler Warner Bros Games Montreal. Das ursprüngliche Studio und Gründer der Serie, Rocksteady, ist mit seinem eigenen Selbstmordkommando beschäftigt: Kill the Justice League (in dem wahrscheinlich auch Batman irgendwo zu sehen sein wird).

Wir konzentrieren uns jedoch auf den nächsten Ausflug nach Arkham. Lesen Sie weiter für Gerüchte und offizielle Informationen - einschließlich des Datums der Enthüllung.

Obwohl noch nicht bestätigt, gibt es zwei Gedankengänge zum Namen. Sowohl Batman: Gotham Knights als auch Batman Arkham: Court of Owls wurden in Umlauf gebracht.

Wir bevorzugen das erstere, da die jüngsten Markenanmeldungen von Warner auf seine Bedeutung hingewiesen haben. Es ist ein interessanter Name, der sicherlich wie eine Fortsetzung des in früheren Einträgen festgelegten Musters erscheint und das Franchise dennoch in eine neue Richtung lenkt.

Die Gotham Knights sind ein Team aus den Comics, die die Spiele inspirieren, eine Allianz zur Verbrechensbekämpfung, die Batman, Robin, Oracle, Batgirl und Nightwing umfasst, was darauf hindeutet, dass Batman mehr Hilfe als je zuvor haben wird.

WB Games Montreal neckt das Spiel seit einiger Zeit mit Logo-Enthüllungen und GIFs, muss jedoch noch den offiziellen Namen bestätigen, geschweige denn einen Veröffentlichungstermin.

Nehmen Sie den Ritter / das Kap sur la nuit auf pic.twitter.com/yMFXMd4djU - WB Games Montréal (@WBGamesMTL) 23. September 2019

Am Samstag, den 22. August 2020, findet jedoch ein Großereignis namens DC FanDome statt, bei dem Warner das Spiel offiziell bekannt geben wird. Hoffentlich wird das Erscheinungsdatum Teil dieser Präsentation sein. Unser Geld im Jahr 2021.

Hier erfahren Sie, wo und wie Sie die DC FanDome-Panels und -Ereignisse ansehen können.

Der Gotham Knights-Titel ist der größte Hinweis auf die Richtung, in die WB Games Montreal geht. Wenn die Handlung so aussieht, als würde sie mehrere der wichtigsten Verbündeten Batmans betreffen, wäre die große Frage in unseren Köpfen, ob wir dazu in der Lage sind spiele mehrere von ihnen.

Rocksteady experimentierte damit in Add-Ons und Vorbestellungsbonussen, einschließlich der Möglichkeit, einige Kapitel als Batgirl und sogar Catwoman in früheren Titeln zu spielen, aber fast immer als Kreuzritter selbst.

Die Arkham Games haben auch den Umfang ihres Inhalts in Bezug auf Bewegung und Fahrzeuge kontinuierlich erweitert - am Ende von Arkham Knight konnte man praktisch mit einem vollständig verbesserten Umhang fliegen, neben dem großen Fokus, der auf das panzerartige Batmobil gelegt wurde.

Wir werden abwarten, ob wir noch in den berühmten Autotank steigen können und ob tatsächlich ein anderes Fahrzeug wie der Batwing in die Liste aufgenommen werden könnte.

Tatsächlich liegt eine Menge in der Luft, einschließlich der Frage, ob das Spiel in Bezug auf seine Umgebung nur zu bestimmten Abschnitten von Gotham zurückkehren wird oder ob sogar das erneuert werden könnte.

In Bezug auf die Handlung wurde online viel über die mögliche Einbeziehung des Eulenhofs als Hauptprotaganisten gesagt. Die geheime organisierte Kriminalitätsgruppe, die 2011 in den Comics debütierte, würde mit ihren zahlreichen Attentätern und der Allianz mit einigen der gröberen Batman-Bösewichte zu hervorragenden Feinden führen.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir den Namen Batman Arkham: Court of Owls so oft gehört haben.

Angesichts des Timings und der Tatsache, dass es noch nicht einmal enthüllt wurde, erwarten wir, dass Batman: Gotham Knights auf Playstation 5 und Xbox Series X debütiert und dabei die verbesserte Grafik der nächsten Generation und die schnelleren Ladezeiten nutzt .

Es wird zweifellos auch für PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein, insbesondere angesichts des Engagements der letzteren Unternehmen, Spiele für ihre Legacy-Maschinen für die nächsten Jahre zu veröffentlichen.

Leider ist es unwahrscheinlich, dass wir eine Version für Switch bekommen. Obwohl Stadien eine Option sein könnte.

