In welcher Reihenfolge sollten Sie die Batman Arkham-Spiele spielen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Laufe der Jahre gab es viele Batman- Spiele - von den farbenfrohen Heldentaten, die von der Animationsserie inspiriert wurden, bis zu den Telltale-Abenteuern, die die Comics zum Leben erweckten.

Eine Serie hat sich jedoch hoch über die anderen gestellt und von vielen als wahrhaftig das Herz und die Seele von Batman erobert anerkannt. Es wurde sogar zu Recht als die beste Superhelden-Serie anerkannt.

Wir beziehen uns natürlich auf die Batman: Arkham-Spiele, die seit fast 11 Jahren unsere Konsolen, Computer, Telefone, Tablets und sogar VR-Headsets zieren. Und mit einem neuen Kapitel auf dem Weg, das angeblich Batman: Gotham Knights oder Batman Arkham: Court of Owls heißt, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um sie erneut zu besuchen als jetzt?

Besser noch, warum besuchen Sie sie nicht in der richtigen Reihenfolge - nicht nach ihren Veröffentlichungsterminen, sondern indem Sie der Zeitleiste der Geschichte folgen?

Hier haben wir die Arkham-Spiele in die Reihenfolge gebracht, in der sie zuerst gespielt werden sollen, wenn Sie die Geschichte bis jetzt verfolgen möchten ...

Formate: PC, PS3, Xbox 360, Wii U.

PC, PS3, Xbox 360, Wii U. Veröffentlicht: 2013

Origins wurde ursprünglich nach Arkham City veröffentlicht und steckt dich in die Fledermausstiefel eines jungen Bruce Wayne, der gegen zahlreiche Attentäter kämpft, um ihn zu töten, sowie gegen Black Mask, der als Hauptschurke im Spiel fungiert. Oh, und es zeigt auch den Batman dieses Universums, der zum ersten Mal den mysteriösen Joker trifft.

Das Spiel wurde eher von WB Games Montréal als von Rocksteady entwickelt und entsprach daher nicht den Standards der bekannteren "Arkham-Trilogie". Es ist jedoch immer noch ein anständiges Abenteuer und ein großartiger Ort, um anzufangen.

Formate: iOS, Android

iOS, Android Veröffentlicht: 2013

Die mobile Version von Arkham Origins folgt effektiv der Handlung des Hauptspiels, lässt jedoch im Wesentlichen die Story-Elemente hinter sich und konzentriert sich auf Kämpfe zwischen Batman und einigen der Hauptfeinde.

Eine Reihe von Wischen und Tippen hilft dir durch die Schlachten und ähm, das wars auch schon. Sie können es heutzutage sowieso nicht mehr herunterladen.

Formate: Vita, 3DS, PC, PS3, Xbox 360, Wii U.

Vita, 3DS, PC, PS3, Xbox 360, Wii U. Veröffentlicht: 2013

Blackgate wurde ursprünglich für Handheld-Plattformen - Vita und 3DS - entwickelt. Daher wurde das Gameplay auf einen 2.5D-Kampf- / Plattformer umgestellt, der einige der Kampfbewegungen für ein einfacheres Format gut übersetzt.

Es spielt nach den Ereignissen in Origins selbst, als Batman das Blackgate-Gefängnis erneut besucht.

Formate: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360

PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Veröffentlicht: 2009

Dies ist das Spiel, mit dem der ganze Schebang effektiv begonnen hat. Das Spiel, das sich vollständig innerhalb der Mauern von Arkham Asylum befindet, war (und ist) ein ideales Gegenmittel gegen all die farbenfrohen Superhelden-Abenteuer, die zuvor stattgefunden haben, nachdem die meisten Gefangenen aus ihren Zellen geflohen und übernommen wurden.

Was neben dem hervorragenden, frei fließenden Kampfsystem am meisten auffällt, ist, dass jeder Winkel mit Sammlerstücken und Geheimnissen gefüllt ist - um sicherzustellen, dass das Spiel länger dauert als nur die Geschichte. Es ist jetzt Teil eines Return to Arkham-Pakets - überarbeitet und optimiert für die Konsolen der aktuellen Generation.

Formate: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U.

PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U. Veröffentlicht: 2011

Batman: Arkham City ist wohl auch im Paket "Return to Arkham" erhältlich. Es verlagert die Aktion von der begrenzten Lage des Asyls auf die Straßen von Arkham City - einem Teil von Gotham City, der eingezäunt und als Supergefängnis ausgewiesen ist.

Die offenere Welt der Fortsetzung sorgt für einige großartige Momente, nicht zuletzt für die Fähigkeit, durch eine riesige Landschaft zu gleiten und auf die Verbrecher unten herabzustürzen.

Formate: iOS, Android

iOS, Android Veröffentlicht: 2011

Leider können Sie wie bei der mobilen Version von Origins Arkham City Lockdown weder bei iTunes noch bei Google Play mehr erreichen.

Wenn du konntest, war es wieder eher ein Schlagabtausch, mit Wischen und Tippen, die nötig waren, um Feinde zu entsenden. Es war eigentlich halbwegs anständig, wird aber anscheinend für immer für die Annalen der Batman-Überlieferung verloren sein.

Formate: PSVR, Vive, Oculus

PSVR, Vive, Oculus Veröffentlicht: 2016

Batman: Arkham VR, eines der ersten wirklich großartigen Virtual-Reality-Spiele, wenn auch eher kurz, soll kurz nach den Ereignissen in Arkham City spielen, wo Robin und Nightwing verschwunden sind.

Der clevere Einsatz der Detektivmechanik aus den Hauptspielen macht das Spielen zu einer Freude, aber es reicht uns, einfach nur die Haube der Fledermaus anzuziehen.

squirrel_widget_175990

Formate: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Veröffentlicht: 2015

Arkham Knight ist der erste in der Serie, der Ihnen die Schlüssel für das Batmobil gibt - genau wie die Hauptinseln von Gotham City sind jetzt Ihr Spielfeld und Sie müssen im Verlauf des Spiels zwischen ihnen reisen.

Der Kampf ist noch schlimmer und schmutziger als je zuvor, diesmal mit zusätzlichen Charakteren, die ein- und ausgehen können, und es gibt so viele Boni und Sammlerstücke, dass Sie sie wahrscheinlich nicht alle beim ersten Durchspielen finden werden.

Formate: iOS, Android

iOS, Android Veröffentlicht: 2016

Underworld ist ein weiteres Spiel nur für Handys, das eingestellt wurde. Angeblich während / kurz nach den Ereignissen von Arkham Knight stattgefunden, versetzte es Sie diesmal in die Lage eines Bösewichts und beauftragte Sie, Gothams Kingpin zu werden.

Das Multiplayer-Echtzeit-Strategiespiel hat die Welt jedoch eindeutig nicht in Brand gesetzt.

Formate: PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One

PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One Veröffentlicht: 2021?

Warner wird am Samstag, den 23. August, während des DC FanDome-Online-Events ein neues Spiel in der Serie vorstellen , das wir für die Maschinen der nächsten Generation sowie für aktuelle Konsolen und PCs spekulieren werden.

Es wird gemunkelt, dass es entweder Batman Arkham: Court of Owls oder Batman: Gotham Knights heißt. Es wird von WB Games Montréal entwickelt, was wir hoffentlich aus den Fehlern mit Arkham Origins (oben) gelernt haben.

Derzeit ist nicht viel anderes darüber bekannt, obwohl Online-Lecks darauf hindeuten, dass es sich um die hervorragende Kriminalitätsgruppe Court of Owls handeln wird - daher der Name. Die von Scott Snyder und Greg Capullo entworfene Gruppe repräsentiert eine der besten Comic-Handlungsstränge der Neuzeit.

Schreiben von Rik Henderson.