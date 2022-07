Skull and Bones erhält endlich einen Veröffentlichungstermin

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ubisoft hat angekündigt, dass Skull and Bones, das Piratenspiel, das so lange auf sich warten ließ, dass immer wieder Gerüchte aufkamen, es sei abgesagt worden, am 8. November 2022 erscheinen wird.

Das Spiel wurde Anfang des Jahres geheimen Tests unterzogen, sodass seine Ankunft keine große Überraschung mehr war, aber es ist trotzdem interessant zu erfahren, dass wir nur noch wenige Monate davon entfernt sind, es spielen zu können.

Wir haben allerdings mehr als nur einen Trailer, denn die Gameplay-Präsentation, die ihr euch oben ansehen könnt, beantwortet die Frage, wie sich Skull and Bones tatsächlich spielen wird und woraus die Gameplay-Schleife bestehen wird.

Für alle, die Sea of Thieves in den letzten Jahren ausprobiert haben, sieht es ziemlich vertraut aus: Es gibt Knotenpunkte, an denen du Quests und Aufgaben annehmen kannst, und das offene Meer lädt dich dazu ein, sie zu erledigen.

Die Anpassung des Spielercharakters und des Schiffes wird eindeutig ein großer Faktor sein, mit verschiedenen Größen und Formen des Schiffes, je höher der Rang und je berüchtigter man wird.

Die Präsentation enthüllt auch ein Ressourcensystem, bei dem du an Inseln und anderen Orten warten musst, während du ihre Bäume, Früchte und mehr erntest, und bestätigt, dass du dein Schiff nicht verlassen kannst, wenn du nicht an einem sicheren Ort bist.

Skull and Bones wird nicht für ältere Konsolen erscheinen, du kannst es also für PS5, Xbox Series X/S oder PC abholen, während es auch auf Google Stadia und Amazon Luna gestreamt werden kann.

Warum der Corsair One i300 der perfekte kompakte Gaming-PC sein könnte von Pocket-lint International Promotion · 10 Kann 2022 Dieser PC beweist, dass man keine riesige Anlage braucht, um beim Spielen eine großartige Leistung zu erzielen, und das finden wir gut.

squirrel_widget_12853702

Schreiben von Max Freeman-Mills.