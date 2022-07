Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Dämmerung kommt für uns alle irgendwann - oder zumindest für Spiele mit Online-Diensten. Es wird immer seltener, dass diese Konnektivitätsoptionen für immer bestehen bleiben. Ubisoft demonstriert dieses Prinzip, indem es einige alte Komponenten in einer Reihe von Spielen im Laufe dieses Jahres schließt.

Ab dem 1. September 2022 werden einige der berühmtesten Titel, darunter Ghost Recon: Future Soldier und Assassin's Creed II, bestimmte Funktionen verlieren, von Änderungen wie der Unmöglichkeit, auf DLCs zuzugreifen oder sie zu installieren, bis hin zum Fehlen jeglichen Multiplayer-Modus.

Wie wir schon sagten, ist dies in der Welt der Spiele heutzutage durchaus üblich, aber es ist trotzdem schade zu wissen, dass diese Stücke der Geschichte (einige wichtiger als andere) nicht mehr so zugänglich sein werden, wie sie es derzeit sind.

Zwei große Ausnahmen gibt es in Form der neueren Remaster von Far Cry 3 und Assassin's Creed Brotherhood, die in ihrem kompletten Zustand noch funktionieren werden. Die Liste der betroffenen Spiele und die Details zu den Änderungen finden Sie unten.

Assassin's Creed II

PC, PlayStation 3: Es ist nicht möglich, den Mehrspielermodus zu spielen, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen.

Assassin's Creed 3 (Veröffentlichung 2012)

PC: Es ist nicht möglich, den Mehrspielermodus zu spielen, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen. Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) nicht möglich.

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Es ist nicht möglich, Multiplayer zu spielen, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen.

Assassin's Creed Brotherhood

PC: Es ist nicht möglich, den Mehrspielermodus zu spielen, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen. Außerdem ist die Installation von und der Zugriff auf DLC nicht möglich.

PlayStation 3, Xbox 360: Es ist nicht möglich, den Mehrspielermodus zu spielen, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen.

Assassin's Creed Liberation HD

PC: Es ist nicht möglich, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen. Außerdem ist die Installation von und der Zugriff auf DLC nicht möglich.

Assassin's Creed Revelations

PlayStation 3, Xbox 360: Es ist nicht möglich, den Mehrspielermodus zu spielen oder Online-Funktionen zu nutzen.

Fahrer San Francisco

PC: Es ist nicht möglich, den Mehrspielermodus zu spielen, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen. Außerdem ist die Installation von und der Zugriff auf DLC nicht möglich.

PlayStation 3, Xbox 360: Sie können nicht im Mehrspielermodus spielen, keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.

Far Cry 3 (Veröffentlichung 2012)

PC: Es ist nicht möglich, den Mehrspielermodus zu spielen, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen. Außerdem ist die Installation von und der Zugriff auf DLC nicht möglich.

PlayStation 3, Xbox 360: Sie können nicht im Mehrspielermodus spielen, keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier

PlayStation 3, Xbox 360: Der Mehrspielermodus für das Spiel wird nicht verfügbar sein. Um die Solokampagne zu spielen, müssen Sie Ihre Konsole in den Offline-Modus versetzen.

Prince of Persia: Die vergessene Zeit

PC: Es wird nicht möglich sein, den Mehrspielermodus zu spielen, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen. Außerdem ist die Installation von und der Zugriff auf DLC nicht möglich.

Rayman Legends

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Es wird nicht möglich sein, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen.

Stiller Jäger 5

PC: Es wird nicht möglich sein, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen. Außerdem ist die Installation von und der Zugriff auf DLC nicht möglich.

Space Junkies

PC (HTC VIVE, Oculus): Da es sich um einen reinen Multiplayer-Titel handelt, können Sie das Spiel in Zukunft nicht mehr spielen.

Splinter Cell: Schwarze Liste

PC: Es wird nicht möglich sein, Multiplayer zu spielen, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen.

PlayStation 3, Xbox 360: Es ist nicht möglich, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen.

ZombiU

Wii U: Es ist nicht möglich, Ubisoft-Konten im Spiel zu verknüpfen oder Online-Funktionen zu nutzen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.