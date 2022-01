Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ubisoft hat angekündigt, dass sein Ubisoft+-Spieleabonnement-Service in Zukunft für Xbox verfügbar sein wird.

Derzeit auf PC und Stadia verfügbar, bietet es über 100 Ubisoft-Backkatalog und neue Spiele sowie DLC und In-Game-Artikel gegen eine monatliche Gebühr.

Was können Xbox-Spieler also erwarten und was bietet sie PC- und Stadia-Benutzern, die für eine Mitgliedschaft bezahlen möchten. Weiter lesen.

Ubisoft+ ist der eigene Abo-Service des französischen Spiele-Publishers, der ähnlich wie Xbox Game Pass oder EA Play funktioniert.

Beste Xbox-Angebote für den Amazon Prime Day 2021: Xbox Series X/S- und Xbox One-Spiele, Zubehör und mehr von Rik Henderson · 7 Januar 2022

Es bietet Zugriff auf mehr als 100 PC-Spiele (und Stadia-Äquivalente) für eine einzige monatliche Gebühr.

Dazu gehören neue und archivierte Titel sowie eine Vielzahl von Belohnungen im Spiel und herunterladbaren Inhalten. Zum Beispiel können Sie derzeit die neuesten Versionen von Far Cry 6, Riders Republic und Assassin's Creed Valhalla spielen, während Rainbow Six Extraction am ersten Tag - 20. Januar 2022 - verfügbar sein wird.

Viele ältere Titel beinhalten das Original Far Cry, Assassin's Creed und Beyond Good and Evil.

Alle Spiele werden heruntergeladen und lokal auf Ihrem PC gespielt, obwohl eine zweite Zahlungsstufe auch Stadia-Unterstützung hinzufügt, sodass eine Handvoll der Spiele über die Cloud auf allen Geräten gespielt werden kann, die auf den Google-Dienst zugreifen können.

Obwohl es noch kein konkretes Datum gibt, wird Ubisoft+ "in Zukunft" zur Xbox hinzugefügt.

Es gibt zwei monatliche Mitgliedschaftsstufen für Ubisoft+.

Nur der PC-Zugang kostet £12.99 / $14.99 / €14.99 pro Monat und beinhaltet die gesamte Spielebibliothek, neue Titel, sobald sie veröffentlicht werden, DLCs und In-Game-Items, die nur auf einem PC-System gespielt werden können.

Ein Multi-Access-Plan kostet 14,99 £ / 17,99 $ / 17,99 € pro Monat und bietet zusätzlich Stadia-Support. So kann eine Auswahl der gesamten Spielebibliothek über die Cloud gespielt werden, anstatt sie erst herunterladen und installieren zu müssen.

Es wurde noch nicht bestätigt, ob Ubisoft+ zu Xbox Game Pass Ultimate hinzugefügt wird, wenn es auf Xbox One und Xbox Series X/S (wie EA Play) eintrifft, oder ob es als eigenständiger Dienst verfügbar sein wird.

Es ist nicht bekannt, ob es zu PlayStation hinzugefügt wird.

Ubisoft+ ist weitgehend global. Ungefähr 100 Länder werden durch den Dienst abgedeckt.

Eine vollständige Liste der Regionen finden Sie hier .

Weitere Informationen zu Ubisoft+ und zum Abonnieren finden Sie hier .