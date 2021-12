Ubisoft arbeitet an Splinter Cell-Remake

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Splinter Cell kommt zurück – das legendäre Stealth-Gaming-Franchise wird von Ubisoft in Form eines Remakes, vermutlich des ersten Spiels, wiederbelebt. Das bedeutet, dass Spieler höchstwahrscheinlich in die Fußstapfen von Superspion Sam Fisher treten werden.

Ubisoft hat einen etwas seltsamen Weg eingeschlagen, um auch die Entwicklung des Spiels zu bestätigen, in Form der Ermutigung der Massen, sich für verschiedene Jobs zu bewerben, die es für das Projekt offen hat, und es hört sich so an, als wäre die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten.

Third Echelon steht bereit....



Ein Remake von Splinter Cell ist bei @UbisoftToronto im Gange. Erfahre mehr über das Projekt und wie du dem Team beitreten kannst: https://t.co/XOeGAfS7ac pic.twitter.com/9gqZEJ9OyJ — Ubisoft (@Ubisoft) 15. Dezember 2021

Es nutzte auch die Gelegenheit, um die Serie von ihren bescheideneren Anfängen an zu präsentieren, um Neulingen und Nostalgikern eine Chance zu geben, die wichtige Reihe von Spielen der Splinter Cell-Serie noch einmal zu schätzen.

Es gibt schon seit einiger Zeit Gerüchte über ein neues Spiel im Franchise, aber es ist sehr neu, dass das Spiel ein Remake sein wird, und das bedeutet, dass es Teil eines Musters ist, in dem große Franchises in letzter Zeit Remakes bekommen, wie zum Beispiel Star Wars: Knights of the Old Republic und Dead Space werden derzeit bereits auf den neuesten Stand gebracht.

Ubisoft hat bestätigt, dass es auf seiner neuesten internen Spiel-Engine Snowdrop von Grund auf neu erstellt wird und dass es das ursprüngliche Konzept nicht revolutionieren wird, indem es in ein Open-World-Spiel oder ähnliches umgewandelt wird, was vielversprechend ist für Puristen. Es wird jedoch möglicherweise eine Weile dauern, bis wir an der Gameplay-Front etwas Wesentliches von dem Projekt sehen, also werden wir unsere Ohren auf den Boden richten.