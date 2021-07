Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gab nicht viel Platz zwischen Ubisoft necken, dass es sein nächstes großes Spiel in der Tom Clancy-Reihe vorstellen würde und dieses Spiel tatsächlich vorgestellt wird, also wissen wir jetzt, dass XDefiant auf dem Weg ist.

Es ist ein kostenlos spielbares FPS, das Fraktionen aus verschiedenen Tom Clancy-Spielen wie The Division, Rainbow Six und mehr zusammenbringt, um klassenbasierte Kämpfe anzubieten, die einem Call of Duty-Konkurrenten mächtig ähneln.

Es gibt jetzt viel Gameplay von XDefiant in Bewegung, und es sieht aus wie ein rasanter Shooter, wobei Ubisoft eindeutig hofft, dass das kostenlose Spielen dazu beitragen wird, eine große Benutzerbasis anzuziehen, wenn es veröffentlicht wird.

Es ist ein 6v6-Spiel auf engen Karten und jeder Spieler hat neben dem engen Waffenspiel und den realistischen Waffen auch Kräfte im Stil von Overwatch oder Valorant. Es sieht alles ziemlich solide aus, obwohl die wahre Herausforderung darin besteht, sich in einem Markt abzuheben, der bereits von Call of Duty dominiert wird, mit einem großen Battlefield-Spiel gleich um die Ecke.

Während es helfen sollte, kostenlos zu sein, sollte man sich auch daran erinnern, dass Ubisoft die gleiche Hand mit Hyper Scape gespielt hat, seiner großen Battle Royale-Hoffnung, die vor etwa einem Jahr ins Leben gerufen wurde, aber seitdem im Vergleich zu großen Hittern wie Fortnite und Warzone relativ in Vergessenheit geraten ist. Es wird interessant sein zu sehen, ob XDefiant das gleiche Schicksal vermeiden kann.

Unabhängig davon können Sie sich jetzt auf der Website des Spiels anmelden, um am 5. August an einem frühen öffentlichen Test teilzunehmen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, es selbst auszuprobieren. Wir haben noch kein vollständiges Veröffentlichungsdatum, aber diese Tests zeigen, dass es nicht mehr weit ist.