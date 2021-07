Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Beim Spielen geht es wie immer schnell – nach einer Reihe von Berichten über ein bevorstehendes Live-Service-Spiel, das das Assassins Creed-Franchise voranbringt, hat Ubisoft die Arbeit an Assassins Creed Infinite bestätigt.

In einem neuen Blog-Beitrag skizziert es in ziemlich korporativer Hinsicht, wie es verhindern will, dass das Franchise zu einem wird, bei dem verschiedene Studios unterschiedliche Spiele entwickeln und sich auf ein System zubewegen, in dem das Franchise an einem Ort existieren kann.

Wenn das so klingt, als könnte es ein zentralisiertes Live-Service-System bedeuten, haben Sie richtig gelesen. Obwohl der Beitrag in Bezug auf die tatsächlichen Details mehr als ein wenig dünn ist, zeigt er, dass die Berichte, die wir gehört haben, nicht weit von der Basis entfernt sind. Das Spiel (oder die Plattform, je nachdem, wie man es betrachtet) befindet sich jedoch anscheinend noch in einer sehr frühen Entwicklung.

Tatsächlich heißt es, dass das Spiel derzeit nur den Codenamen Infinity trägt, sodass sich dieser Name ändern kann. Die große interne Veränderung auf der Seite von Ubisoft besteht darin, Assassins Creed zu einer studioübergreifenden Franchise zu machen, die überall dort führend ist, wo sie sie braucht.

Der Beitrag schließt mit dem Versprechen weiterer Neuigkeiten über bevorstehende Inhalte für das letzte Spiel, Valhalla, sowie weitere Neuigkeiten über Infinity, wenn es fertig ist, aber wir gehen davon aus, dass dies noch lange nicht der Fall sein wird.

Der frühere Bloomberg-Bericht hatte behauptet, dass Infinite eine Art Hub sein wird, über den Spieler gleichzeitig auf mehrere historische Zeiträume zugreifen können und die Möglichkeit haben, nach der Veröffentlichung weitere davon hinzuzufügen. Wie radikal dieser Wandel ist und wie viele Settings er genau umfasst, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig beantworten.