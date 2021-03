Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Far Cry-Serie hat sich zu einem der beliebtesten Sandbox-Shooter-Franchises aller Zeiten entwickelt und ist ein großer Fan davon, zwischen den Einträgen rund um den Globus zu hüpfen. Far Cry 6 wurde angekündigt und enthüllt, und die Dinge sehen vorhersehbar explosiv aus.

Wir haben hier alle wichtigen Details für Sie, einschließlich Details zum Veröffentlichungsdatum, zu Trailern und Gameplay-Informationen. Lesen Sie also weiter, um alles zu erfahren, was Sie wissen müssen.

squirrel_widget_2682686

Wir haben einen ersten Trailer für Far Cry 6 während Ubisofts Forward-Event im Juli 2020 bekommen, und es ist ein klobiger filmischer Blick auf das, was wir für den Hauptgegner des Spiels halten, und seine interessante Einstellung zu Vaterschaft und Elternschaft.

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Hoffnung, dass es nicht zu lange dauern würde, bis wir etwas Gameplay sehen und ein skizziertes Erscheinungsdatum vom 18. Februar 2021 erhalten, aber diese Informationen sind nicht mehr aktuell. Angesichts des Zeitpunkts der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Änderungen bei der Arbeit von zu Hause aus scheint sich Far Cry 6 in gewissem Maße verzögert zu haben.

Wir sind immer noch zuversichtlich, dass es später im Jahr 2021 veröffentlicht wird. Je länger wir jedoch keine Neuigkeiten hören, desto optimistischer wird es. Wenn wir 2021 scheitern, denken wir, dass 2022 fast garantiert ist - Ubisoft wird nicht zu lange ohne eine Veröffentlichung von einem seiner größten Franchise-Unternehmen auskommen wollen.

Als Far Cry 6 zum ersten Mal vorgestellt wurde, hatten wir die Konsolen der nächsten Generation noch nicht in den Händen, die wir jetzt glücklicherweise genießen können. Schon damals wurde bestätigt, dass das Spiel generationenübergreifend sein würde.

Assassins Creed Valhalla , die PlayStation 5 und die Xbox Series X / S sind der beste Ort, um Far Cry 6 zu spielen, um flüssige Bildraten und eine bessere Grafik zu erzielen.

Es wird jedoch auch weiterhin auf der PS4 und Xbox One (mit kostenlosen Upgrades auf die nächste Generation, wenn Sie es erhalten) sowie auf PC-Rigs auf der ganzen Welt angezeigt. Wie wir allzu oft darauf hinweisen müssen, würden wir uns keine Hoffnungen auf eine Switch-Version machen - es sei denn, es kommt zu einem großen Hardware-Upgrade für die Nintendo-Konsole, ist es unwahrscheinlich, dass sie mit der Grafik von Far Cry 6 mithalten kann.

Far Cry 6 bringt Spieler auf die Insel Yara, die wie Kuba auf der ganzen Welt aussieht, ähnlich wie die Umgebung von Far Cry 4 Tibet und Nepal nachempfunden war. Die Insel befindet sich in einem Zustand völligen Chaos, das vom lokalen Diktator Antón Castillo überwacht wird.

Er wird mit echter Bedrohung von Giancarlo Esposito gespielt, mit dem Breaking Bad-Fans bestens vertraut sein werden, und sieht aus wie ein wirklich starker Antagonist. Der Enthüllungs-Trailer zeigte auch Castillos Sohn Diego, der als Nachfolger gepflegt wird. Für Diego sieht es nach einer harten Welt aus, und das kluge Geld liegt nicht daran, dass er es als ausgeglichener, ruhiger Erwachsener schafft.

Laut Ubisoft werden die Spieler an einer Guerilla-Revolution mit den Menschen in Yara teilnehmen, als Dani Rojos spielen und zu Beginn entscheiden, ob sie männlich oder weiblich sind. In jedem Fall wird es ein vollstimmiger Protagonist sein, keine stumme Chiffre.

Es gibt einige ziemlich große Änderungen an der Far Cry-Formel im sechsten Ausflug, die nach den letzten paar Ausflügen sehr willkommen sein sollten. Zum einen ist die Umgebung laut den Entwicklern die größte, die die Serie bisher gesehen hat.

Es ist auch die Heimat einer Großstadt, Esperanza, nicht nur der kleinen Siedlungen, die in früheren Spielen vorgestellt wurden, und dass Umgebungen dank Hochhäusern mehr Vertikalität bedeuten. Die Waffen, die Sie verwenden, werden auch etwas anders aussehen - da dies eine Revolution in einem Zustand mit langer Blockade ist, wird es eine hausgemachte Ästhetik geben.

Wir sind sicher, dass auch mehr Militärwaffen auftauchen werden, aber die bisherigen Screenshots zeigen einige zusammengepflasterte Anhänge und Waffen, die verlockend aussehen und möglicherweise eine tiefere Rückkehr zu den Far Cry-Handwerksbäumen bedeuten könnten, die wir alle kennen und kennen Liebe.

Es wird natürlich auch einige schwere Optionen geben - wir hoffen sehr, dass der Panzer im Header-Bild für dieses Stück fahrbar ist und dass flugfähige Fahrzeuge ebenfalls zurückkehren und keinen Grund sehen, an einem der beiden Winkel zu zweifeln.

Far Cry 5 hat ein Guns For Hire-System eingeführt, mit dem Sie sich mit KI-Gefährten anfreunden können, das vom Kumpelsystem von Far Cry 2 inspiriert ist. Es wird auch in Far Cry 6 zurückkehren. Wir wissen nicht viel über diese Charaktere, aber Ubisoft sagt, sie werden größer als das Leben sein. Das, worüber wir alle Details haben, ist der etwas enttäuschend benannte Chorizo, ein süßer kleiner Weiner-Hund, der Ihnen bei Bedarf weiterhelfen wird.

squirrel_widget_2682686

Schreiben von Max Freeman-Mills.