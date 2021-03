Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es kommt nicht oft vor, dass Sie den Beginn der Entwicklung eines Spiels nachverfolgen können, aber im Fall von Rainbow Six Quarantine (oder, wie wir noch behandeln werden, wie auch immer es genannt wird) ist dies durchaus möglich.

Im Jahr 2018 erhielt Rainbow Six Siege einen zeitlich begrenzten Modus namens Outbreak, in dem Spieler in Drei-Mann-Fireteams einige unterhaltsame Ziele in einer Umgebung erreichen konnten, die von einem außerirdischen Zombie-Virus geblitzt wurde. Es hat großen Spaß gemacht und war so erfolgreich, dass ein eigenständiges Spiel angekündigt wurde. Jetzt, ein paar Jahre später, warten wir immer noch darauf. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Rainbow Six Quarantine wurde erstmals 2019 auf der E3 nach dem Outbreak-Event in Siege im Jahr 2018 enthüllt. Der Trailer oben zeigte die Stimmung und das Setting des Spiels ein wenig. Es endet mit dem Versprechen einer Veröffentlichung Anfang 2020.

Dieses Datum liegt im Rückspiegel offensichtlich weit hinter uns und schien schon damals ehrgeizig. Seitdem haben wir kein festes Update bezüglich des voraussichtlichen Veröffentlichungsdatums erhalten, aber es besteht die Hoffnung, dass wir nicht zu weit davon entfernt sind, mehr herauszufinden. Wenn das Spiel ursprünglich für Anfang 2020 geplant war, könnte man hoffen, dass es trotz einer soliden Überarbeitung noch auf dem richtigen Weg sein könnte, irgendwann im Jahr 2021 herauszukommen.

Hier ist jedoch ein Elefant im Raum - der Titel des Spiels. Mehrere Lecks Anfang 2021 deuteten darauf hin, dass der Name des Spiels aus nicht besonders komplizierten Gründen geändert werden sollte.

Die Welt hat sich im letzten Jahr stark verändert, und Konzepte wie Ausbrüche und Quarantänen sind für viele Menschen viel näher an der Heimat angekommen. Daher ist es nur sinnvoll, dass Ubisoft es vermeiden möchte, sich wie eine Art grimmiger Gewinn anzuhören die globale Pandemie, die so viele verletzt hat.

Wie genau das Spiel heißen wird, wurde nicht bekannt gegeben - starke Hinweise wirbelten kurz um den Untertitel "Parasite" , aber diese wurden ebenso schnell entlarvt und jetzt können wir nur noch warten. Für unsere Zwecke nennen wir es weiterhin Quarantäne, bis der neue Name offiziell bestätigt wird.

Die Quarantäne wurde bereits angekündigt, als Konsolen der nächsten Generation nur Gerüchte waren und keine physischen Veröffentlichungen, die Menschen in ihren Häusern haben, und als solche auf PC, PS4 und Xbox One zusteuerten.

Offensichtlich sind die Informationen jetzt wahrscheinlich veraltet, und wir sind sicher, dass das Spiel auch auf PS5 und Xbox Series X / S veröffentlicht wird, wenn es erscheint. Tatsächlich könnte es theoretisch sogar nur ein Titel der nächsten Generation sein. Das wahrscheinlichste Szenario ist jedoch, dass es sich um einen generationenübergreifenden Titel handelt, der auf mehreren Konsolen funktioniert, je nachdem, welche Version Sie auswählen.

In Bezug auf das Gameplay können wir viele Hinweise aus dem Modus 2018 von Siege - Outbreak übernehmen. Basierend auf dieser Vorlage würden wir erwarten, dass Quarantäne auch ein Drei-Personen-Koop-Spiel ist, bei dem Spieler gemeinsam Missionen annehmen.

Dies könnte gegen einen Timer sein oder einfach, um durch ein Gebiet zu kommen, und ein weiterer guter Vergleichspunkt sind die Left 4 Dead-Spiele, die auf kooperative Zombietitel so einflussreich bleiben.

Die Tatsache, dass Quarantäne auf der Belagerungs-Engine basiert, bedeutet, dass Sie mit engen Schieß- und taktischen Optionen rechnen können, und wir hoffen, dass Bedienerspezialisierungen wie die im Mehrspielertitel eine Option sein könnten, damit wir eine Reihe interessanter Gadgets als hilfreiche Tools bereitstellen können .

Tatsächlich ist kürzlich ein 3-Sekunden-Clip eines Gameplays durch Reddit durchgesickert, der all diese Annahmen richtig erscheinen lässt, auch wenn es nicht viel zu tun gibt:

Es zeigt Bewegung und Schießerei, die eindeutig direkt aus der Belagerung stammen, aber außerirdische Schaufeln, die ihr völlig fremd sind, und eine Umgebung, die auch nicht erkennbar ist. Das Spiel sieht auch nicht so aus, als ob es sich in einem zu frühen Entwicklungsstadium befindet.

Das gibt uns die Hoffnung, dass eine Gameplay-Enthüllung bald vor der Tür steht, aber wir müssen abwarten, ob dieser kurze Clip besonders bezeichnend für das ist, was wir erwarten können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.