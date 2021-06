Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es kommt nicht oft vor, dass Sie den Beginn der Entwicklung eines Spiels verfolgen, aber im Fall von Rainbow Six Extraction ist dies durchaus möglich.

Im Jahr 2018 erhielt Rainbow Six Siege einen zeitlich begrenzten Modus namens Outbreak, in dem Spieler in Drei-Mann-Truppen einige lustige Ziele in einer von einem außerirdischen Zombie-Virus blitzenden Umgebung erfüllen mussten. Es hat großen Spaß gemacht und war so erfolgreich, dass ein eigenständiges Spiel angekündigt wurde. Jetzt, ein paar Jahre später, warten wir immer noch darauf. Erfahren Sie hier alles, was Sie wissen müssen.

Rainbow Six Quarantine (wie es damals hieß) wurde erstmals 2019 auf der E3 vorgestellt, nach dem Outbreak-Event in Siege im Jahr 2018, mit dem Versprechen einer Veröffentlichung Anfang 2020.

Dieser Termin liegt im Rückspiegel offensichtlich weit hinter uns und schien schon damals ambitioniert. Nachdem Ubisoft das Spiel während der E3 2021 ausführlich vorgestellt hat, wissen wir jedoch, dass es am 16. September 2021 veröffentlicht wird – es dauert nicht mehr lange!

Allerdings steht hier ein Elefant im Raum – der Titel des Spiels. Mehrere Lecks Anfang 2021 angedeutet , dass das Spiel an diesem Punkt Quarantäne genannt, zu würde seinen Namen geändert hat , aus Gründen , die nicht besonders kompliziert sind.

Die Welt hat sich im letzten Jahr stark verändert und Konzepte wie Ausbrüche und Quarantänen sind für viele Menschen viel näher gekommen, daher ist es nur vernünftig, dass Ubisoft sich davon fernhalten möchte, wie eine düstere Geldeinnahme zu klingen die globale Pandemie, die so viele verletzt hat.

Dank des Ankündigungsvideos oben wissen wir jetzt, dass es Extraktion heißt, sodass wir uns wieder auf das Spiel selbst konzentrieren können, nicht auf seinen Titel.

Die Extraktion wurde bereits angekündigt, als Konsolen der nächsten Generation nur Gerüchte und keine physischen Veröffentlichungen waren, die die Leute zu Hause haben, und ging als solche in Richtung PC, PS4 und Xbox One.

Offensichtlich sind dies jetzt wahrscheinlich veraltete Informationen, und wir wissen, dass das Spiel auch auf PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird – es ist ein genübergreifender Titel, wie Sie es zu diesem Zeitpunkt erwarten würden. Angesichts der Unterstützung der Streaming-Plattform durch Ubisoft wissen wir auch, dass sie auch zu Google Stadia kommen wird.

In Bezug auf das Gameplay können wir viele Hinweise aus dem 2018-Modus von Siege - Outbreak mitnehmen. Das auf der E3 enthüllte Gameplay bestätigt, dass es sich bei Extraction im Grunde genommen um eine deutlich verbesserte Version dieses Spielmodus handelt.

Die Tatsache, dass Extraction auf der Engine von Siege basiert, bedeutet, dass es die gleichen engen Waffen und taktischen Optionen bietet, mit einer Menge Zerstörbarkeit und Optionen in der Umgebung.

Es gibt auch eine Liste bekannter Operatoren von Siege zur Auswahl, von denen jeder seine eigenen Spezialfähigkeiten und Werkzeuge mitbringt, zusammen mit einem Pool von Waffen und Geräten, die von den Helden geteilt werden.

Die Extraktion führt die Spieler in eine außerirdische Bedrohung ein, die als Archäer bezeichnet wird. Bei jeder Mission (oder Incursion) übernehmen die Spieler mehrere Ziele in einer Reihe von Gebieten, von denen einige das Sammeln von Informationen erfordern und andere sie bitten, Tracker in außerirdischen Nestern zu platzieren.

Luftschleusen übernehmen die Rolle der sicheren Räume von Left 4 Dead zwischen den Zonen, und alle Spieler, die bei den Luftschleusensiegeln zurückbleiben, müssen in späteren Zonen vor schleimigen archaischen Bäumen gerettet werden, was anscheinend eine große Herausforderung darstellt.

Es sieht alles wirklich glatt und beeindruckend aus, mit vielen verschiedenen Mechaniken, die es zu berücksichtigen gilt, wenn Sie sich durch ein Level bewegen, das von Stealth zu totalen Schießereien wechselt, also können wir es kaum erwarten, es in die Hände zu bekommen und zu spielen.

