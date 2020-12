Vergessen Sie Spotify Wrapped, Ubisofts Version für Gamer macht viel mehr Spaß

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie Ubisoft-Spiele mögen , werden Sie diese kleine Zusammenfassung Ihrer Spielerlebnisse zu schätzen wissen, die das Unternehmen in ein personalisiertes Video umgewandelt hat.

Wahrscheinlich haben Sie so etwas bei Spotify Wrapped gesehen , wo Ihr Spielverlauf in einem pfiffigen Format dargestellt wird, um zu zeigen, was Sie im letzten Jahr gehört haben. Es ist geschickt, aber bei weitem nicht so cool wie das Ubisoft Connect Wrap-Up .

Für Spieler, die Far Cry, Assassins Creed, The Division, Rainbow Six Siege und mehr mögen, bietet diese Seite eine Zusammenfassung der letzten fünf Jahre mit Ihren eigenen Statistiken.

Dazu gehören grundlegende Dinge wie die Anzahl der Stunden, die Sie in Spielen verbracht haben, wie viele Spiele Sie gespielt haben und welche Ihre drei Lieblingsspiele sind. Es zeigt aber auch bestimmte Statistiken aus diesen Spielen, einschließlich der Anzahl der Kills, der Kill-Death-Ratio, der Gewinn- / Verlust-Statistiken und mehr.

All dies wird dann in ein personalisiertes Video und eine benutzerdefinierte Zielseite umgewandelt, die Sie genießen und mit Ihren Freunden teilen können . Natürlich sind die Ergebnisse nur interessant, wenn Sie tatsächlich einige Spiele gespielt haben. Wenn Sie nur eine Stunde in einem Spiel verbracht haben, sind die Daten wahrscheinlich lächerlich .

Vielleicht sehen die Dinge in weiteren fünf Jahren etwas anders aus?

Schreiben von Adrian Willings.