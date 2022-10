Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Letztes Jahr stellte Valve das Steam Deckvor, einen Handheld-PC für Spiele, der den Markt für tragbare Geräte gehörig aufmischen sollte. Valve stellte das Gerät zunächst über ein Reservierungssystem zur Verfügung, aber jetzt ist jedes Modell auch ohne Reservierung erhältlich. Valve rechnet mit einer Lieferzeit von bis zu zwei Wochen, die sich jedoch bei zu vielen Bestellungen verschieben kann.

Mit dem Steam Deck können Sie sofort nach dem Einloggen auf Ihre gesamte bestehende Steam-Bibliothek zugreifen. Auf dem Gerät läuft ein modifiziertes SteamOS, mit dem Sie Spiele ganz einfach herunterladen und spielen können. Auf dem Steam Deck lässt sich auch PC-Software installieren und betreiben, darunter ein Webbrowser, andere Spieleshops wie der Epic Games Store und Videostreaming-Dienste. Es lässt sich sogar mit einem Monitor und Gaming-Peripheriegeräten wie Tastatur und Maus oder einem Controller verbinden.

Valve sagte, dass es seine Warteschlange von Reservierungen abgearbeitet hat, so dass das Deck jetzt auf Lager ist. Je nach Nachfrage können sich die geschätzten Lieferzeiten jedoch verlängern. Das Unternehmen hat auch gewarnt: "An einem bestimmten Punkt werden wir wieder in den Reservierungsmodus wechseln, bis wir in der Lage sind, den Rückstand aufzuholen". Dennoch erweitert Valve die weltweite Verfügbarkeit von Steam Deck. Es eröffnet Reservierungen in Japan, Südkorea, Taiwan und Hongkong, wobei die Auslieferung im vierten Quartal beginnt.

