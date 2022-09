Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Erst kürzlich bestätigte Valve , dass es in Zukunft mehr Steam Decks geben wird, als es ein offizielles Dokument veröffentlichte, während es sich auf den Start seines Handhelds in neuen Regionen vorbereitete.

In dieser Broschüre sagte Valve, dass:

-

"In der Zukunft wird Valve dieses Produkt mit Verbesserungen und Iterationen der Hardware und Software weiterverfolgen und neue Versionen von Steam Deck auf den Markt bringen."

In einem Gespräch mit der Zeitschrift Weekly Famitsu haben der Designer des Steam Decks, Greg Coomer, und der Entwickler Pierre-Loup Griffais nun weitere Informationen über die Zukunft des Steam Decks preisgegeben.

In dem Interview, das von VGC übersetzt wurde, sagte Coomer:

"Wenn sich nichts Wesentliches ändert, wird es in Zukunft eine nächste Generation von Steam Deck-Produkten geben... Das Thema, die Größe und die Form werden sich ändern, und es könnte sogar eine Streaming-Maschine werden. Die Entwicklung des Steam Decks wird weitergehen."

PS5-Spezifikationen, Erscheinungsdatum, Preis und mehr: Das Neueste auf der PlayStation 5 von Rik Henderson · 17 September 2020 Die Preise für PlayStation 5, das Veröffentlichungsdatum und sogar Details zur Vorbestellung sind jetzt bekannt. Lesen Sie weiter, um es

Es scheint, dass die Zukunft des Steam Decks interessant werden wird. Valve konzentriert sich bei zukünftigen Modellen offenbar zunächst auf Verbesserungen der Akkulaufzeit und Optimierungen, plant aber auch "viele andere Einsatzmöglichkeiten neben diesem Handheld-Gerät."

In dem Interview wurde auch angedeutet, dass Valve auch an Spielen arbeitet. "Die Spieleentwicklung ist sehr wichtig für Valve. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber der Prozentsatz der Mitarbeiter, die an der Spieleentwicklung beteiligt sind, ist hoch. Eine Menge Leute sind daran beteiligt..." sagte Coomer während des Chats.

Es wurden auch Andeutungen über mögliche zukünftige Half-Life- und Portal-Spiele gemacht, allerdings nichts Offizielles. Es würde uns sicherlich nicht überraschen, eine Fortsetzung von Half-Life Alyx zu sehen. Es scheint, dass die Zukunft für Steam-Fans sowohl in Bezug auf Software als auch auf Hardware spannend ist.

Schreiben von Adrian Willings.