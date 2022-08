Beste Steam Deck-Spiele: Die besten und beliebtesten Spiele für Ihren Handheld

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Steam Deck ist ein fantastisches Gerät, denn es funktioniert mit vielen deiner Lieblings-PC-Spiele. Einige Spiele sind jedoch perfekt für das Steam Deck geeignet.

Wir haben bereits darüber geschrieben, wie du herausfinden kannst, welche Spiele mit deinem Steam Deck funktionieren, aber nur weil ein Spiel funktioniert, bedeutet das nicht, dass es ein perfektes Erlebnis ist. Einige Spiele eignen sich besser für einen kleineren Bildschirm oder für Controller-Systeme als andere.

Einige Spiele erfreuen sich bei Steam Deck-Besitzern besonders großer Beliebtheit, sodass wir sie hier zusammenstellen, um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern.

Stray passt perfekt auf das Steam Deck. Ein wunderbar entspanntes Abenteuerspiel, das sich gut mit der Steuerung des Steam Decks spielt und auch auf der Konsole toll aussieht.

Wir sollten hier vielleicht einen Vorbehalt einlegen und sagen, dass du Elden Ring nicht für dein Steam Deck kaufen solltest, wenn du zu Wutanfällen neigst, bei denen du deine Konsole aus Frust durch den Raum wirfst. Ansonsten ist eines der besten Action-RPGs der letzten Zeit ein perfekter Kauf.

No Man's Sky ist schon eine Weile auf dem Markt und hat viele tolle Updates erhalten, die den Kauf lohnenswert machen, falls du es nicht schon hast. Wir haben festgestellt, dass es auf Steam Deck nicht so schnell geladen wird wie auf einem Gaming-PC, aber ansonsten ist es ein Knaller.

Aperture Desk Job ist ein kostenloses Spiel, das speziell für Steam Deck entwickelt wurde, und daher ist es logisch, dass es eine gute Wahl ist. Es ist wahrscheinlich eines der ersten Spiele, die du ausprobieren solltest, vor allem, wenn du den Sinn für Humor von Valve kennst.

Stardew Valley ist wahrscheinlich ein perfektes Spiel, um auf dem Sofa zu spielen oder sich zu entspannen, während man mit seiner Konsole unterwegs ist. Die Pixelgrafik belastet das System auch nicht sonderlich, was sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirken wird.

Wenn du auf der Suche nach ein paar Spielen für dein Steam-Deck bist, was gibt es Besseres als kostenlose Spiele? MultiVersus ist ein unglaublich beliebtes 2D-Kampfspiel mit viel Action und all deinen Lieblings-Cartoonfiguren. Was kann man sich mehr wünschen?

Magst du ein gutes Schurkenstück? Dann ist dieses beliebte Hack 'n' Slash ein weiteres lohnenswertes Spiel, das du dir zulegen solltest. Es steht derzeit auf der Liste der beliebtesten Spiele auf Steam Deck und das aus gutem Grund.

God of War ist erst 2022 für den PC erschienen, aber dank Steam Deck kannst du es jetzt auch unterwegs spielen. Ein fantastisches Action-Adventure, das großen Spaß macht und sich perfekt für den Controller eignet.

Valheim ist ein fantastisches Open-World-Survival-Spiel mit einem Hauch von Wikinger. Du kannst es mit bis zu 10 Freunden spielen oder dich alleine entspannen und die prozedural generierte, von der Wikingerkultur inspirierte Landschaft erkunden.

Schreiben von Adrian Willings.