Das Steam Deck ist jetzt in mehr Regionen verfügbar

(Pocket-lint) - Erst kürzlich hat Valve bekannt gegeben, dass es Probleme in der Lieferkette gelöst hat, die das Steam Deck verzögert haben.

Auf Twitter teilte das Unternehmen mit, dass jeder, der eine Steam Deck-Reservierung hat, seine Handheld-Konsole bis Ende des Jahres erhalten wird.

Tolle Neuigkeiten: Alle, die derzeit eine Reservierung haben, können ihr Steam Deck bis zum Ende des Jahres erhalten! Wir haben Probleme mit der Lieferkette geklärt, einige Leute wurden auf Q3 vorverlegt, und alle anderen Reservierungen sind jetzt in Q4.

Inzwischen hat Valve enthüllt, dass das Steam Deck dank der Hilfe von Komodo auch in weitere Regionen kommt. Komodo wird in Japan, Südkorea, Taiwan und Hongkong die Rolle eines autorisierten Resellers übernehmen.

Valve hat außerdem erklärt, dass diese neuen Reservierungen keinen Einfluss auf die Reservierungswarteschlange für andere Regionen haben werden. Mit anderen Worten: Diejenigen, die derzeit in Nordamerika, Europa und Großbritannien auf das Steam Deck warten, sind davon nicht betroffen.

Spieler aus Japan, Südkorea, Taiwan und Hongkong können keine Reservierung für ein Steam Deck vornehmen, das später in diesem Jahr ausgeliefert wird.

Steam Deck kommt in neue Regionen! Ab heute könnt ihr ein Steam Deck in Japan, Südkorea, Taiwan und Hongkong mit Hilfe von Komodo, dem autorisierten Wiederverkäufer von Steam Deck in diesen Regionen, reservieren:



Reserviert euer Deck jetzt unter https://t.co/0Voqd80sSC pic.twitter.com/hqg7RWJwEO-