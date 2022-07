Wie man ein Spiel auf Steam erstattet: Tipps, um Ihr Geld zurückzubekommen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Steam ist eine fantastische digitale Plattform für den Kauf von Spielen, denn sie bietet die Möglichkeit, ein Spiel zurückzugeben, selbst wenn man es schon ein wenig gespielt hat.

Wenn Sie schon einmal ein Spiel gekauft haben und es nach dem Kauf bereut haben, weil es kaputt oder fehlerhaft war oder einfach nicht dem Hype entsprach, dann ist dies die richtige Funktion für Sie.

Die Rückerstattungsrichtlinie von Steam ist ebenfalls sehr kulant, da du bis zu zwei Stunden eines Spiels spielen und trotzdem eine Rückerstattung erhalten kannst. Es gibt jedoch einige Voraussetzungen, die du erfüllen musst. In unserem Leitfaden erfährst du mehr darüber, wie du ein Spiel auf Steam erstatten kannst.

Bevor Sie eine Rückerstattung auf Steam beantragen, sollten Sie einige Dinge beachten. Theoretisch ist es möglich, einen Antrag für jedes Spiel zu stellen, das du auf Steam gekauft hast, solange du es vor weniger als 14 Tagen gekauft und nicht länger als zwei Stunden gespielt hast.

Es macht also keinen Sinn, eine Erstattung für Spiele zu beantragen, die du vor ein paar Jahren gekauft und nie gespielt hast. Sie werden für immer Teil deiner Bibliothek sein.

Steam sagt jedoch, dass einige Anträge auch dann berücksichtigt werden, wenn sie diese Anforderungen nicht erfüllen, je nach den Gründen.

Obwohl Valve die Rückerstattungen auf Steam recht locker sieht, kann ein Antrag auf Rückerstattung eines Spiels abgelehnt werden, wenn das Unternehmen vermutet, dass Sie das System missbrauchen.

Fordern Sie also nicht ständig Erstattungen an oder versuchen Sie nicht, das System zu nutzen, um Spiele zu beschleunigen und dann eine Erstattung zu beantragen. Ihr Recht, eine Rückerstattung zu beantragen, kann Ihnen dann entzogen werden, und Sie werden in Zukunft nicht mehr dazu in der Lage sein, dies zu tun.

Neben Steam-Spielen können auch andere Dinge erstattet werden, darunter herunterladbare Inhalte und spielinterne Gegenstände. Wie bei Spielen haben Sie ein 14-tägiges Zeitfenster, um eine Rückerstattung für DLC zu beantragen, solange Sie das Spiel, zu dem der DLC gehört, seit dem Kauf nicht länger als zwei Stunden gespielt haben.

Es gibt jedoch einige Ausnahmen, z. B. wenn der DLC das Spiel in einer Weise verändert, die nicht rückgängig gemacht werden kann.

Für spielinterne Inhalte gelten etwas andere Regeln. Wenn es sich um ein von Valve entwickeltes Spiel handelt, haben Sie in der Regel 48 Stunden Zeit, um eine Rückerstattung für In-Game-Käufe zu beantragen, solange der Kauf nicht verändert, verwendet oder übertragen wurde. Bei Spielen von anderen Entwicklern kann das anders sein.

Valve hat eine strikte Politik gegen Rückerstattungen für gesperrte Spieler. Wenn Sie eine VAC-Sperre (das Valve Anti-Cheat-System) für Ihr Konto oder ein bestimmtes Spiel haben, können Sie keine Rückerstattung für dieses Spiel erhalten.

Es ist möglich, ein geschenktes Spiel auch über Steam zu erstatten. Du musst zunächst dieselben Voraussetzungen erfüllen, d. h. du darfst das Spiel nicht länger als zwei Stunden gespielt haben und es muss sich seit weniger als 14 Tagen in deinem Konto befinden.

Wenn Sie eine Rückerstattung für ein Spiel beantragen, das ein Freund für Sie gekauft hat, wird das Geld auf dessen Konto zurückgebucht, sobald die Rückerstattung bearbeitet wurde.

Ein weiteres gutes Merkmal der Rückerstattungsrichtlinie von Steam ist, dass sie auch in Zeiten von Sonderangeboten gilt. Wenn du also ein Spiel vor einem Steam-Verkaufsangebot gekauft hast, ohne zu wissen, dass dies bevorsteht, und das Spiel nun stark reduziert ist, kannst du es trotzdem zurückerstatten. Solange du die üblichen Voraussetzungen erfüllst, kannst du laut Valve eine Rückerstattung des vollen Preises für das gekaufte Spiel beantragen und es dann zum ermäßigten Preis erneut kaufen.

Um eine Rückerstattung anzufordern, müssen Sie nur ein paar Schritte befolgen:

Öffnen Sie zunächst Steam und klicken Sie auf das Hilfemenü oben links im Programm

Klicken Sie auf Steam Support

Suchen Sie das Spiel, das Sie erstatten möchten, unter "Neue Produkte" oder klicken Sie auf "Spiele und Anwendungen", um weitere Spiele anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Spiel, für das Sie eine Rückerstattung erhalten möchten.

Wählen Sie dann den Grund für die Rückerstattung aus.

Wählen Sie aus, wie Sie eine Rückerstattung erhalten möchten

Wählen Sie entweder eine Rückerstattung auf Ihre Steam-Geldbörse oder direkt auf die ursprünglich verwendete Zahlungsmethode

Wenn du versuchst, ein Spiel zu erstatten, findest du eine Reihe verschiedener Optionen, die du als Grund auswählen kannst.

Dazu gehören:

Gameplay oder technische Probleme

DLC oder Bonusinhalte fehlen

Ich habe Probleme mit meinem Einzelhandels-CD-Key

Es ist nicht das, was ich erwartet habe

Ich habe das Spiel aus Versehen gekauft

Ich möchte dieses Spiel dauerhaft von meinem Konto entfernen

Gameplay- und technische Probleme, ein versehentlicher Kauf und "es ist nicht das, was ich erwartet habe" werden oft als die wahrscheinlichsten Gründe für eine Rückerstattung angesehen. Wenn Sie einen der Gründe ausgewählt haben und die Möglichkeit haben, zu sagen, warum Sie eine Rückerstattung wünschen, empfehlen wir Ihnen, dies zu tun. Vor allem, wenn es ein Problem mit dem Spiel gibt, mit Bugs oder Problemen, die eine legitime Beschwerde sein könnten, die auch andere haben.

Wenn du nicht an dem PC sitzt, auf dem du Steam installiert hast, kannst du den Antrag auf Rückerstattung auch auf andere Weise stellen. Gehe einfach auf die Steam-Support-Website, melde dich dort an und befolge dann die gleichen Schritte.

Sobald du den Antrag eingereicht hast, musst du nur noch warten. Dein Antrag muss geprüft werden und Valve sagt, dass der Genehmigungsprozess bis zu sieben Tage dauern kann. Sie sollten eine E-Mail erhalten, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Schreiben von Adrian Willings.