Valve steigert den Versand von Steam Decks, ist deines auch unterwegs?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn ihr nicht das Glück hattet, auf der Liste für die erste Charge von Steam Decks zu stehen, dann wird es euch freuen zu erfahren, dass die Vorbestellungen für Q2 jetzt verschickt werden.

Valve hat auf Twitter bekannt gegeben, dass die erste Charge der Q2-E-Mails für die Handheld-Konsole nun verschickt wird. Das Unternehmen hat auch gesagt, dass es nicht nur das tut, sondern auch "den Versand von Steam Decks erhöht" und jede Woche weitere E-Mails verschickt.

Willkommen im Q2! Wir haben soeben den ersten Satz von Bestell-E-Mails an Q2-Reservierer verschickt (in der Reihenfolge der Reservierungszeit). Ab heute erhöhen wir den Versand von Steam Decks und werden jede Woche weitere E-Mails zur Verfügbarkeit von Bestellungen verschicken. Manchmal sogar zweimal pro Woche! pic.twitter.com/54TAoCQXfd- Steam Deck (@OnDeck) April 4, 2022

Um die Dinge klarer zu machen, hat das Unternehmen auch gesagt, dass es die offizielle Steam Deck-Produktseite aktualisiert hat, damit die Leute sehen können, wann sie ihr Steam Deck wahrscheinlich bekommen, wenn sie bestellen oder wann ihre Vorbestellung wahrscheinlich verfügbar sein wird. Dazu gehört auch ein Hinweis (in Klammern) auf den frühestmöglichen Monat, in dem ihr eine E-Mail über eure Reservierung und die Möglichkeit, eure Konsole zu bezahlen, erhalten könnt.

Im Moment zeigt unsere Q2-Vorbestellung, dass das früheste Datum April ist, aber es könnte jederzeit zwischen jetzt und Juni sein. In der Zwischenzeit hat Valve gesagt, dass es "hart daran arbeitet, die Anzahl der Steam Decks, die wir in diesem Jahr produzieren können, zu erhöhen" und plant außerdem, das Steam Deck an mehr Orten verfügbar zu machen. Dazu gehört auch die Verfügbarkeit in Japan bis Ende des Jahres, und weitere Updates dazu werden folgen.

Wenn du schon vorbestellt hast, musst du nicht mehr lange warten.

Schreiben von Adrian Willings.