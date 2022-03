Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat beiläufig angekündigt, dass einige Chrome OS-Nutzer jetzt Steam auf ihren Chromebooksausführen können .

Während des Google for Games Developer Summit verriet Google, dass es gerade eine Steam-Alpha-Version für ausgewählte Chromebooks "gestartet" hat. Da es sich in diesem Stadium um eine Alpha-Version handelt, bedeutet dies, dass es sich vorerst nur um einen Test handelt und noch nicht für die offizielle Freigabe für alle bereit ist. Wenn dir das egal ist und du in den Genuss von Steam-Spielen auf deinem Chrome OS-Gerät kommen möchtest, erfährst du hier wie.

Als Erstes musst du dein Chromebook öffnen und in den "Dev Channel" wechseln. Dabei handelt es sich um eine eher experimentelle Software, mit der du die Steam-Alpha und die neuesten Funktionen des Chrome-Betriebssystems (Chrome OS) testen kannst. Jeder kann in den Dev-Channel wechseln (es sei denn, Sie verwenden ein Chromebook auf der Arbeit oder in der Schule, da Ihr IT-Administrator Sie möglicherweise daran hindert, den Kanal zu wechseln). Google hat eine Support-Seite eingerichtet, auf der detailliert beschrieben wird, wie Sie zum Dev-Channel wechseln können, aber wir haben die Schritte im Folgenden zusammengefasst.

Bevor Sie den Kanal wechseln, sichern Sie Ihre Daten.(Hier erfahren Sie, wie.)

Melden Sie sich auf Ihrem Chromebook mit Ihrem Google-Konto an. Wählen Sie unten rechts die Uhrzeit aus. Wählen Sie Einstellungen. Wählen Sie unten links Über Chrome OS. Wählen Sie Zusätzliche Details. Wählen Sie neben "Kanal" die Option Kanal ändern. Wählen Sie einen Kanal aus. Wählen Sie Kanal ändern. Wenn Sie zu Beta oder Dev wechseln, lädt Ihr Chromebook ein Update herunter. Ihr Chromebook fordert Sie zum Neustart auf.

Hinweis: Der Dev-Kanal kann zu Fehlern auf Ihrem Gerät führen. Wenn Sie zum stabilen oder Beta-Kanal zurückkehren möchten, wählen Sie einfach in Schritt sechs oben Kanal ändern und dann Powerwash. Wenn das Update installiert ist, wählen Sie Relaunch und Powerwash. Bitte beachten Sie, dass alles von Ihrem Chromebook gelöscht wird und Sie sich erneut mit Ihrem Google-Konto anmelden müssen.

Wenn du dich im Dev-Channel befindest, weil du Schritt eins oben befolgt hast, dann solltest du bereit sein, dass die Steam-Alpha erscheint. Laut Google wird der Entwickler-Kanal ein- bis zweimal pro Woche aktualisiert. Es ist also davon auszugehen, dass die Steam-Alpha-Version in den nächsten Wochen (oder bis Anfang April 2022) im Dev-Channel erscheinen wird.

Das ist im Moment noch unklar. Google verweist für weitere Informationen auf das Chromebook Community Forum. Dort sagt das Unternehmen jedoch nur, dass es "in Kürze eine frühe Version von Steam in Alpha-Qualität für Chrome OS im Dev-Channel für eine kleine Gruppe von Chromebooks zur Verfügung stellen wird". Und es wird empfohlen, das Forum zu besuchen, um weitere Informationen zu erhalten.

Tut mir leid, das ist alles, was Google im Moment angekündigt hat. Sobald die Steam-Alpha verfügbar ist, wird Pocket-lint diesen Leitfaden aktualisieren.

Schreiben von Maggie Tillman.