Steam Deck ist jetzt ein Windows PC (sozusagen)

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Steam Deck läuft ab Werk mit einer angepassten Version von SteamOS und nutzt Linux, um seine Funktionen auszuführen. Das ist großartig für die meisten Benutzer, aber mit all dieser Leistung unter der Haube, haben sich einige gefragt, warum es nicht mehr tun kann?

Nun, jetzt müssen Sie sich nicht mehr wundern, denn Valve macht das Steam Deck mit der Unterstützung von Microsoft Windows noch attraktiver.

In einem offiziellen Beitrag hat Valve bekannt gegeben, dass jetzt Treiber für die Handheld-Konsole verfügbar sind, die ein reibungsloses Zusammenspiel mit Windows ermöglichen. Dazu gehören GPU-, Wi-Fi- und Bluetooth-Treiber, und Valve sagt, dass es auch mit AMD an Audio-Treibern arbeitet.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass Sie eine vollständige Windows-Installation durchführen müssen und dass Sie im Moment nur Windows 10 installieren können.

Windows 11 erfordert anscheinend ein BIOS-Update, das ebenfalls in Arbeit ist und in Zukunft angeboten werden soll. Valve sagt auch, dass das Steam Deck möglicherweise in naher Zukunft auch für Dual-Boot bereit sein könnte, aber es ist "noch nicht bereit".

Dies ist ein interessanter Schritt von Valve und könnte in Zukunft mehr potenzielle Spielkompatibilität eröffnen. Es gibt bereits Methoden, mit denen man feststellen kann, welche Spiele in der eigenen Bibliothek mit dem Steam-Deck kompatibel sind, aber in naher Zukunft könnte sich diese Liste drastisch erweitern.

In der Zwischenzeit hat Xbox bestätigt, welche seiner Spiele mit Steam Deck funktionieren werden, und diese Liste ist an sich schon ziemlich fantastisch.

Schreiben von Adrian Willings.