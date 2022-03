Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Xbox hat ihr Profil auf Steam aktualisiert, um einen umfassenden Überblick darüber zu geben, welche ihrer First-Party-Spiele auf dem Steam Deck gut laufen und welche eine etwas weniger heilsame Erfahrung bieten werden.

Die Liste ist in drei Abschnitte unterteilt: die verifizierten und gut spielbaren Spiele, die spielbaren, aber möglicherweise mit einigen Problemen behafteten Spiele und die Spiele, die überhaupt nicht funktionieren werden.

In der ersten Kategorie, den verifizierten Spielen, befinden sich die folgenden Titel:

Deathloop

Psychonauts 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Das Böse in uns

Prey

Fallout Unterschlupf

Battletoads

Max: Der Fluch der Bruderschaft

Zu den Spielen, die zwar spielbar, aber nicht ideal sind, gehören die folgenden Spiele:

Sea of Thieves

Fallout 4

Forza Horizon 5

Forza Horizon 4

Quantensprung

State of Decay

Die Liste der Spiele, die auf Steam Deck nicht unterstützt werden, was offenbar auf die Anti-Cheat-Anforderungen zurückzuführen ist, ist unten aufgeführt:

Gears 5

Halo Master Chief Sammlung

Halo Unendlich

Microsoft Flugsimulator X

Die Tatsache, dass Halo Infinite auf dieser Liste steht, wird für viele eine Enttäuschung sein, aber fairerweise muss man sagen, dass es immer noch eine ganze Reihe von Spielen gibt, die auf dem Deck funktionieren, und der Mehrspielermodus hat sich bereits als ein Ort erwiesen, an dem die Hardware aufgrund des Linux-basierten Betriebssystems Probleme hat.

Es ist auch erwähnenswert, dass dies keine endgültige Liste ist - der Beitrag sagt, dass die Xbox-Studios an den Updates arbeiten, um ihre Spiele auf Steam Deck spielbar zu machen, so dass es sehr gut möglich ist, dass mehr Titel in den kommenden Monaten kompatibel werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.