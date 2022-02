Wird Xbox Game Pass auf Steam Deck erscheinen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn du darüber nachdenkst, dir ein Steam Deck zuzulegen, oder es sogar schon in den Händen hältst, dann hast du dir vielleicht schon Gedanken über die Spiele gemacht, die du damit spielen kannst.

Wir haben bereits einen Leitfaden erstellt, wie man herausfindet, welche Spiele mit dem Steam Deck funktionieren, aber es könnte in Zukunft noch mehr geben.

In einem Gespräch mit PC Gamer sagte Valve-Präsident Gabe Newell, dass das Unternehmen gerne mit Microsoft zusammenarbeiten würde, um Game Pass auf Steam zu bringen. Natürlich würde Microsofts Abo-Service auf Steam den Spielern Zugang zu viel mehr Spielen geben. Allerdings würde es auch mehr Tests erfordern, um sicherzustellen, dass sie als spielbar oder nicht spielbar verifiziert werden.

PC Gamer fragte Newell, ob Valve an einem eigenen Abo-Service oder daran interessiert sei, Game Pass in Zukunft in den Store aufzunehmen. Seine Antwort deutet darauf hin, wie offen das Unternehmen für diese Idee ist:

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

"Ich denke nicht, dass es etwas ist, von dem wir denken, dass wir es selbst tun müssen, einen Abo-Service zu diesem Zeitpunkt aufzubauen", sagte Newell. "Aber für ihre Kunden ist es eindeutig eine beliebte Option, und wir wären mehr als glücklich, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um das auf Steam zu bringen."

Auch wenn es vielleicht nicht in nächster Zeit passieren wird, ist es vielversprechend zu sehen, dass Valve offen dafür ist. Microsoft hat erst vor kurzem damit begonnen, Spiele auf Steam zu veröffentlichen, anstatt sie ausschließlich in seinem eigenen Store anzubieten. Auch Bethesda hat angekündigt, seinen eigenen Launcher aufzugeben und ebenfalls zu Steam zu wechseln. Das lässt zumindest für die Zukunft von Steam Deck Gaming hoffen.

Schreiben von Adrian Willings.