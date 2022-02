Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie, wie wir, ein Steam-Deck vor gefühlt vielen Monden vorbestellt haben, dann werden Sie sich freuen zu hören, dass Valve angekündigt hat, dass die Dinge beginnen zu passieren.

Das Unternehmen hat offiziell angekündigt, dass Kunden, die vorbestellt haben, ab dem 25. Februar 2022 endlich die Möglichkeit haben, den vollen Preis für das von ihnen gewählte Steam Deck zu bezahlen und die Aufregung für den Start vorzubereiten.

Wir wussten schon lange, dass dieser Tag kommen würde. Tatsächlich hat Valve dies bereits im Januar angekündigt , aber jetzt wiederholt das Unternehmen seine Pläne dafür.

Am 25. Februar sagt Valve, dass es E-Mails an diejenigen von uns versenden wird, die das Steam Deck vorbestellen. Diese E-Mails werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ versendet – dh in der Reihenfolge, in der die Reservierungen eingegangen sind. Wenn Sie Ihre E-Mail erhalten, haben Sie nur 72 Stunden Zeit, um den Preis für das von Ihnen reservierte Steam-Deck zu bezahlen.

Wenn Sie Ihre Meinung geändert haben, haben Sie die Möglichkeit zu kündigen oder Sie können die E-Mail einfach ignorieren und sie wird nach Ablauf der 72-Stunden-Frist automatisch für Sie storniert.

Wenn Sie bei der ursprünglichen Ankündigung der Vorbestellung nicht schnell am Abzug waren, gibt es noch Hoffnung. Wenn die Vorbesteller jetzt ihre Meinung geändert haben und stornieren, geht die Kaufchance an den Nächsten in der Reihe. Behalten Sie also Ihren Posteingang im Auge.

Neben diesem Update hat Valve auch mehr über seine Pläne für das Steam Deck Dock verraten. Das Unternehmen hat gesagt, dass es leider nicht so schnell wie erwartet verfügbar sein wird. Soll aber irgendwann im Frühjahr kommen. Also das ist eine andere Sache, auf die man sich zumindest freuen kann.

Schreiben von Adrian Willings.