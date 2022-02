So sehen Sie, welche Spiele mit Ihrem Steam Deck funktionieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Steam-Deck erhalten und sehen möchten, welche Spiele mit dem Handheld funktionieren, gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu überprüfen.

Es wurde bereits bekannt gegeben, dass es mindestens 100 Spiele geben wird, die spielbar sein werden (60 davon sind vollständig verifiziert). Aber wenn Sie bereits eine anständige Steam-Bibliothek haben, möchten Sie vielleicht herausfinden, welche Ihrer Spiele Sie spielen können.

Derzeit gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu überprüfen. Leider können Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht einfach ein Spiel in Ihrer Steam-Bibliothek ansehen und sehen, ob es die Verifizierungs- oder Kompatibilitätsmarkierungen hat. Diese werden im Moment nicht einmal im Steam-Store angezeigt.

Es gibt jedoch einige manuelle Optionen. Sie können beispielsweise das von Avery erstellte Steam Deck Verified-Tool verwenden, um Spiele in Ihrer Steam-Bibliothek manuell mit denen zu vergleichen, die überprüft und in die Steam-Datenbank aufgenommen wurden. Dieses System scheint zu diesem Zeitpunkt nicht perfekt zu sein, und wenn Sie Hunderte von Spielen in Ihrer Bibliothek haben, ist es offensichtlich mühsam, sie alle zu überprüfen.

Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, Ihre Steam-Bibliothek automatisch zu überprüfen, und zwar mit dem CheckMyDeck-Tool. Dies ist eine Website, die nicht offiziell mit Valve verbunden ist, aber öffentlich zugängliche Informationen verwenden kann, um Ihre Bibliothek mit der aktuell verifizierten Liste zu vergleichen.

Es erfordert jedoch ein paar wesentliche Schritte, um loszulegen, aber nichts zu anstrengend.

Um dieses Tool zu verwenden, führen Sie zunächst die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie die Steam-App und navigieren Sie zu Ihrem Profil Klicken Sie oben rechts auf „Profil bearbeiten“. Suchen Sie das mit benutzerdefinierter URL gekennzeichnete Feld Wenn dort etwas ist, lösche es Dadurch wird Ihre Steam-ID im URL-Format direkt darunter angezeigt:

Klicken Sie an dieser Stelle nicht auf Speichern, kopieren Sie einfach diesen Code und klicken Sie hier weg, und Sie behalten Ihre benutzerdefinierte URL. Alternativ können Sie Ihre Steam-ID (die benutzerdefinierte URL) verwenden, um herauszufinden, was Ihre Steam64-ID-Nummer ist, indem Sie das Steam-ID-Finder-Tool verwenden .

Der nächste Schritt ist einfach, das CheckMyDeck-Tool zu besuchen und Ihre Steam64-ID-Nummer zu verwenden, um Ihre Bibliothek zu überprüfen. Wenn es nicht sofort funktioniert, kann es daran liegen, dass Ihr Steam-Profil auf privat eingestellt ist. Wenn dies der Fall ist, kehren Sie einfach zu Steam > Ihr Profil > Bearbeiten > Datenschutzeinstellungen zurück und ändern Sie die Spieldetails auf "Öffentlich".

Das CheckMyDeck-Tool kann dann Ihre Steam-Bibliothek anzeigen und Ihnen mitteilen, ob die Titel verifiziert, spielbar, nicht unterstützt oder unbekannt sind.

Wir haben unsere Bibliothek mit 860 Spielen durch das Tool laufen lassen und festgestellt, dass derzeit nur etwa 7 Prozent "spielbar" sein sollen. Während ein großer Teil natürlich als "unbekannt" aufgeführt wird. Die meisten Benutzer werden wahrscheinlich dasselbe finden, da Valve dabei ist, die Spiele im Steam-Katalog zu überprüfen, und es gibt viel zu tun.

Schauen Sie in Zukunft immer wieder vorbei und Sie werden zweifellos feststellen, dass diese Liste wächst.

Schreiben von Adrian Willings.