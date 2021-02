Steams Lunar New Year Sale könnte heute beginnen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - PC-Spieler, bereiten Sie Ihre Brieftaschen vor, denn es scheint, als würde der Steam Lunar New Year Sale bald beginnen. Wir sehen normalerweise, wie Valve zu dieser Jahreszeit Verkäufe einführt, und obwohl es noch kein offizielles Wort darüber gibt, wann der Verkauf beginnen wird, gibt es Hinweise auf seine bevorstehende Ankunft.

Wir hatten erst kürzlich das Steam Game Festival und diese Events und die Steam Awards fallen normalerweise mit dem Start eines Steam-Verkaufs zusammen.

In der Zwischenzeit hat die Steam-Datenbank, eine Website zur Verfolgung und Überwachung aller mit Steam verbundenen Dinge, weitere Beweise für die bevorstehende Ankunft des Verkaufs veröffentlicht.

Der Verkauf beginnt heute, in weniger als 10 Stunden ab diesem Tweet.



Und für alle, die dieses Jahr bemerkt haben, ist das Jahr des Ochsen, hier ist echte Verkaufskunst



Countdown https://t.co/FINTCW7BV2 pic.twitter.com/mLR8zgGyvz - Steam-Datenbank (@SteamDB) 11. Februar 2021

Die nachverfolgte Verkaufsgeschichte zeigt auch, dass die Mondverkäufe normalerweise zu dieser Jahreszeit mit den chinesischen Neujahrsfeiern zusammenfallen. Und natürlich ist Steam gerade in China gestartet, sodass Valve viele Gründe zum Feiern hat.

Es sieht also so aus, als ob der Steam-Verkauf in wenigen Stunden beginnen sollte.

Was wir jedoch nicht wissen, ist, welche Spiele zum Verkauf angeboten werden oder wie hoch die Rabatte sein werden. Wir werden nach den besten Angeboten suchen und unseren Leitfaden aktualisieren, damit Sie ein Schnäppchen machen können.

Wir gehen auch davon aus, dass Valve einige der üblichen festlichen Profilbelohnungen einbringt, für die Sie auch Ihre Steam-Punkte ausgeben können. Es gibt also viel zu freuen.

Schreiben von Adrian Willings.