Steam hat jetzt einen Bereich nur für Erwachsene für risikoreichere Spielinhalte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Valve führt häufig neue Experimente im Steam Store durch, um die Benutzererfahrung zu verbessern und das Auffinden neuer Inhalte zu erleichtern. Jetzt enthält eine neue Erweiterung die Möglichkeit, Inhalte nur für Erwachsene zu filtern und anzuzeigen.

Das ist natürlich nicht das Ziel dieses Updates . Das neue Experiment wurde entwickelt, um mehr Spiele in einer größeren Anzahl von Kategorien mit der ständig wachsenden Spielebibliothek von Steam zu präsentieren. Die Idee ist, es einfacher zu machen, das zu finden, was Ihnen gefällt, basierend auf Subgenres, Themen, Spielermodi und mehr.

Dieses Update fügt zwei Abschnitte hinzu, "neu und bemerkenswert", die beliebte und trendige Spiele und Top-Seller enthalten, und dann den viel detaillierteren Abschnitt "Kategorien". Dieses Menü bietet alle Arten von Genres, einschließlich alles von Laufsimulatoren über Schützen, Bildromane bis hin zu Action-Rollenspielen. Sie können Spiele nach "Thema" filtern und nach Spielen mit einerProtagonistin oder nach Science Fiction & Cyberpunk-Spielen suchen (wir fragen uns, welches Spiel dort derzeit am beliebtesten ist).

Stöbern Sie in diesen Kategorien und Sie werden feststellen, ob Sie bereits Spiele für Erwachsene in Ihrer Sammlung haben oder ob Sie Ihre Einstellungen so eingestellt haben, dass dies zulässig ist. Es gibt jetzt einen Abschnitt nur für Erwachsene, der alle Arten von unzüchtigen Inhalten enthält. Im Moment scheinen dies hauptsächlich Hentai, Anime und alle Arten von Indie-Spielen mit viel Nacktheit zu sein.

All dies bedeutet, dass es viel einfacher ist, zu finden, was Sie wollen und was Sie interessiert, ohne in einen Abschnitt zu stolpern, den Sie nicht kennen. Aktualisieren Sie Ihre Navigation und sehen Sie sich um, indem Sie Steam Labs hier besuchen .

Schreiben von Adrian Willings.