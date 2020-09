Left 4 Dead 2 ist nicht tot: Es gab gerade ein riesiges Update mit über 1.000 Änderungen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Left 4 Dead 2 wurde ursprünglich im Jahr 2009 eingeführt und ist seit langem für viele ein fester Favorit. Jetzt gab es ein umfangreiches Update, um es wieder zum Leben zu erwecken.

Last Stand ist ein Update des Spiels, das von der Community liebevoll gestaltet wurde und jetzt den Valve-Gütesiegel erhalten hat.

Finden Sie Ihre Freunde, entstauben Sie Ihre Waffen und stellen Sie sich ein letztes Mal der Zombie-Horde in The Last Stand Update, einem massiven Left 4 Dead 2-Update, das von der Community erstellt wurde.



Left 4 Dead 2 ist ab diesem Wochenende auch KOSTENLOS und zum Verkauf für 80% Rabatt! https://t.co/mwhl6NIZCC pic.twitter.com/U0waG0NiQT - Ventil (@valvesoftware) 24. September 2020

Das Update bringt über 1.000 Änderungen im Spiel, darunter 26 neue Überlebenskarten, neue Waffen, neue Mutationen, neue Animationen und mehr.

Es gibt eine ganze Reihe neuer Erfolge, Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Benutzeroberfläche und vieles mehr, um dem Spiel neues Leben einzuhauchen.

Als ob all das nicht genug wäre, ist das Spiel auch an diesem Wochenende kostenlos und wurde stark reduziert, wenn Sie es auch kaufen möchten. Weitere Informationen zu den Änderungen finden Sie in den Patchnotizen .

Schreiben von Adrian Willings.