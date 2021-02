Das nächste Steam Game Festival wird 500 spielbare Demos beinhalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Steam Game Festival läuft schon seit einiger Zeit, hat vor ein paar Jahren begonnen und zuletzt die Lücke gefüllt, in der die Spieleentwicklerkonferenz gewesen wäre.

Jetzt hat Valve angekündigt, dass das nächste Steam Games Festival am 3. Februar beginnen soll:

Das nächste Steam Game Festival steht vor der Tür, mit Hunderten von brandneuen Demos, mit denen Fans vom 3. bis 9. Februar kostenlos Whats Whats Next spielen können!



Sehen Sie sich den Trailer an, um zu erfahren, was Entwickler auf der ganzen Welt teilen werden! https://t.co/F4FMZwbO6M - Steam (@Steam), 28. Januar 2021

Während des Festivals gibt es das Versprechen, Zugang zu über 500 kostenlosen Spieledemos zu erhalten, sowie die Möglichkeit, Livestreams von Indie-Entwicklern anzusehen und mit diesen Entwicklern über die Spiele zu chatten, an denen sie arbeiten. Valve sagt, dass diese Demos alles beinhalten werden, von Actionspielen über Bildromane, Strategiespiele, Plattformer bis hin zu allem dazwischen.

Dies ist eine ziemliche Steigerung gegenüber dem vorherigen Festival, bei dem nur 40 Spiele verfügbar waren.

Es gibt auch einen Trailer, der Ihnen einen Vorgeschmack auf das gibt, was kommen wird:

Valve trägt sicherlich dazu bei, das Lockdown-Elend bei den Steam Game Festivals zu lindern, und wir freuen uns, dass dies auch weiterhin so bleibt.

In der Zwischenzeit scheinen Lecks aus der Steam-Datenbank darauf hinzudeuten, dass der neue Steam-Verkauf kurz nach dem Ende des Steam Game Festivals stattfinden wird. Laut einem Insider soll der Steam Lunar New Year-Verkauf pünktlich zum chinesischen Neujahr am 11. Februar beginnen.

Der @Steam Lunar New Year Sale 2021 findet vom 11. bis 15. Februar statt.



Aus einer E-Mail an Steam-Partner geht hervor, dass das chinesische Neujahr am 12. https://t.co/FINTCW7BV2 #SteamDeals pic.twitter.com/67NGmJZjUb stattfindet Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 1 February 2021 14. Januar 2021

Es gibt also viele Gründe, Steam im Auge zu behalten und Ihre Brieftasche für all die aufregenden Spiele vorzubereiten, die bald kommen.

